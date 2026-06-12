Korszakos fordulat Amerikában: 20 év után vesztette el trónját a BlackRock, megállíthatatlan a Vanguard

A pennsylvaniai székhelyű Vanguard 116 amerikai ETF-jében immár mintegy 4390 milliárd dollárnyi vagyont kezel, megelőzve ezzel a BlackRock 4360 milliárd dolláros állományát. A legutóbbi kereskedési napon elért 13 milliárd dolláros tőkebeáramlás segítette át a Vanguardot a vezető helyet jelentő küszöbön.
A BlackRock 2003 óta uralta az iparágat, piaci részesedése 2006-ban 59,5 százalékon tetőzött, akkor a Vanguard még alig 5,3 százalékos részesedéssel bírt.
A fordulat már hosszú ideje érlelődött: a Vanguard alapvető ügyfélköre – a hosszú távon gondolkodó lakossági befektetők és pénzügyi tanácsadók rétege – szinte minden piaci környezetben folyamatosan áramoltatta a tőkét az alacsony költségű alapokba. Todd Sohn, a Strategas Securities ETF-stratégája kifejtette, hogy a Vanguard befektetői nem figyelnek a piaci zajra és a volatilitásra, mert tudatos befektetőként tisztában vannak azzal, hogy ki kell tartaniuk a stratégiájuk mellett.
A Vanguard ETF-jei 2026-ban eddig mintegy 291 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzottak, ami több mint duplája a BlackRock közel 120 milliárd dolláros beáramlásának. Ehhez a kiemelkedő teljesítményhez jelentősen hozzájárult a Vanguard S&P 500 ETF (VOO) is, amelybe idén eddig nagyjából 113 milliárd dollár érkezett. Ez az alap múlt héten elsőként lépte át az 1000 milliárd dolláros vagyoni határt, miután a befektetők rendszeresen vásároltak a piaci visszaesések közepette.
A Vanguard előretörésének egyik kulcstényezője a termékkínálat viszonylagos egyszerűsége. Bár a vállalat az utóbbi években az aktívan kezelt stratégiák felé is nyitott, továbbra is az ultraolcsó, indexkövető részvény- és kötvényalapjairól a legismertebb. Ezzel szemben a BlackRock több mint 480 amerikai ETF-et kínál szinte minden eszközosztályban, ráadásul az ügyfélkörében nagyobb súlyt képviselnek az intézményi befektetők, ami ingadozóbb tőkeáramlást eredményez. Roxanna Islam, a TMX VettaFi kutatási vezetője rámutatott, hogy
míg a Vanguard alacsony költségű alaptermékei soha nem mennek ki a divatból, addig a BlackRock szélesebb kínálatának nem minden eleme bizonyul ennyire stabilnak.
A Vanguard előnye ugyanakkor kizárólag a kezelt vagyon méretére korlátozódik. A BlackRock lényegesen magasabb díjbevételt realizál, mivel az eszközökkel súlyozott átlagos költséghányada 16 bázispont, ami bár iparági szinten alacsonynak számít, mégis a négyszerese a Vanguard 4 bázispontos átlagának.
Ez a mérföldkő a Vanguard történetének fényében különösen figyelemre méltó. Az alapkezelőt több mint ötven évvel ezelőtt alapította a néhai Jack Bogle, aki életében többször is óva intett az ETF-ektől, mivel úgy vélte, hogy azok spekulatív kereskedésre ösztönöznek. Az ETF-ekkel szembeni szkepszise ellenére a Vanguard végül éppen ezen a piacon valósította meg az alapító eredeti küldetését, vagyis azt, hogy olcsó, hosszú távú befektetési lehetőséget biztosítson a lakossági befektetők számára.
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