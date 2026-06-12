Különleges húzással mentenék a menthetőt a hatalmas amerikai nyugdíjalapnál

A CalPERS tavaly novemberben határozott a váltásról. A teljesportfólió-megközelítés, vagyis a TPA lényege, hogy szakít a hagyományos, merev eszközosztály-alapú allokációval, amely külön kereteket szab a részvényeknek, a kötvényeknek, a magántőkének és az ingatlanoknak. Az új módszer ehelyett a befektetési csapatok közötti szoros együttműködésre épít, és
az egyes eszközosztályok különálló kezelése helyett a teljes portfólió egészét igyekszik optimalizálni.
Ezt az eljárást eddig nagyjából egy tucat ázsiai-csendes-óceáni és kanadai állami vagyonalap alkalmazta.
A 64 éves Gilmore nem számít kezdőnek ezen a téren, hiszen korábban az ausztrál Future Fundnál, majd az új-zélandi állami nyugdíjalapnál, az NZ Supernél is ezt a megközelítést alkalmazta. Utóbbi szervezetnél befektetési igazgatóként 2019 és 2024 között 9,5 százalékos évesített ötéves hozamot ért el, ami a Global SWF tanácsadó cég adatai szerint a negyedik legjobb eredmény volt az ötven legnagyobb állami befektető között.
A kihívás mértéke azonban most egészen más léptékű, hiszen
a CalPERS 2,4 millió tagot, köztük nyugdíjasokat, hozzátartozókat és aktív munkavállalókat szolgál ki, a portfóliója pedig több mint tízszerese az új-zélandi alapénak.
A kaliforniai alap fedezettsége a 2024-es pénzügyi év végén mindössze 74 százalékos volt, tízéves átlagos évesített hozama pedig 6,2 százalékot ért el, amivel a tízmilliárd dollár feletti nyugdíjalapok körében a sereghajtók közé tartozott. Gilmore első pénzügyi évében, amely 2025 júniusában zárult, az alap már 11,6 százalékos hozamot produkált, ami 2021 óta a legjobb eredménynek számít, miközben a fedezettség is megközelítette a 84 százalékot.
A tét rendkívül magas, hiszen ha az alap elmarad a 6,8 százalékos hozamcéltól, a különbséget Kalifornia önkormányzatainak kell pótolniuk, ami forrásokat vonhat el a lakhatástól, az oktatástól és az egészségügytől. A politikai nyomás sem elhanyagolható, hiszen Gilmore két elődje közül Nicole Musicco kevesebb mint két év után lemondott, Ben Meng pedig egy összeférhetetlenségi vizsgálat miatt kényszerült távozásra. Egy Margaret Brown volt igazgatósági tag által megrendelt független jelentés az alap "krónikus alulteljesítését" az átláthatóság hiányának, a külső alapkezelőknek kifizetett magas díjaknak, valamint az átláthatatlan alternatív eszközök felé történő elmozdulásnak tulajdonította. A CalPERS vezetése ugyanakkor a jelentést "alaptalan állításokkal teli véleménycikknek" minősítette, és hangsúlyozta, hogy az elmúlt két évben teljesítményük alapján a nagy amerikai nyugdíjalapok felső öt százalékába tartoztak.
A teljesportfólió-megközelítés bevezetése önmagában nem garancia a sikerre. A módszert alkalmazó szingapúri GIC például a tízéves hozamrangsorban az ötven legnagyobb állami befektető között csupán a negyvenedik helyen végzett, miközben a szintén ezt a stratégiát követő NZ Super a harmadik helyet szerezte meg. Ahogy Eric Friedman, az Aon Investments partnere megjegyezte, egy valóban rátermett befektetési igazgató a teljes portfóliót szem előtt tartja, függetlenül attól, hogy formálisan milyen keretrendszert alkalmaz.
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