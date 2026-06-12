Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!

Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.

A befektetők rendkívül optimistán várják a SpaceX tőzsdei debütálását. Az úgynevezett árnyékpiacokon zajló kereskedés alapján

a piac legalább 35 százalékos emelkedést vár a részvényektől az első kereskedési napon.

Az online brókercég, az IG International által kínált származtatott termékek péntek reggeli árazása alapján a SpaceX piaci értéke elérheti a 2400 milliárd dollárt. Ez jelentős ugrást jelentene a részvényenkénti 135 dolláros kibocsátási árhoz és az IPO során meghatározott 1770 milliárd dolláros vállalatértékhez képest.

Hasonló képet fest a kriptokereskedési platformként működő Hyperliquid is, ahol a SpaceX-hez kapcsolódó, lejárat nélküli határidős kontraktusok nagyjából 174 dolláron forogtak. Ez több mint 2200 milliárd dolláros vállalatértéket feltételez. A termék iránt jelentős érdeklődés mutatkozik, az elmúlt 24 órában több mint 143 millió dollárnyi forgalmat bonyolított, a nyitott pozíciók értéke pedig meghaladja a 208 millió dollárt.

A fogadási piacok is a további emelkedés mellett teszik le a voksukat. A Polymarket kereskedői jelenleg 70 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy a SpaceX első kereskedési napját 2000 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációval zárja.

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