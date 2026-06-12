Most érdemes beszállni a SpaceX-be, vagy inkább várjunk?

Leg, leg, leg
A SpaceX ma hajtja végre a történelem legnagyobb tőzsdei részvénykibocsátását. Elon Musk rakéta-, műholdas internet- és mesterségesintelligencia-vállalata 75 milliárd dollárnyi friss tőkét von be a befektetőktől, a társaság értékelése meghaladhatja az 1,75 ezermilliárd dollárt. A részvények 135 dolláros kibocsátási áron kerülnek piacra az SPCX ticker alatt, amivel a SpaceX azonnal a világ legértékesebb vállalatai közé lép.
A befektetői érdeklődés rendkívül erős volt a kibocsátás előtt. A vállalat a Falcon rakéták, a Starlink műholdas internetszolgáltatás és az xAI mesterségesintelligencia-üzletág révén egyszerre van jelen több olyan területen, amelyeket a piac a következő évtized legfontosabb növekedési sztorijai között tart számon. Az IPO körüli lelkesedést tovább fokozta, hogy számos elemző szerint a Starlink mellett hosszabb távon az AI-üzletág válhat a vállalat legfontosabb értékteremtő egységévé.
A rekordméretű tőzsdei bevezetés megosztja az elemzőket. Míg egyes befektetési bankok szerint a SpaceX értéke a következő években akár a 2-2,5 ezermilliárd dolláros szintet is elérheti, addig más elemzőházak szerint a jelenlegi árfolyam már rendkívül optimista várakozásokat tükröz. A vita elsősorban arról szól, hogy a vállalat képes lesz-e megvalósítani a Starship-programmal, a globális műholdas internettel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ambiciózus terveit, amelyekre a jelenlegi értékelés jelentős része épül.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés