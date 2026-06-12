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Most érdemes beszállni a SpaceX-be, vagy inkább várjunk?

Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása jön ma, tőzsdére viszik Elon Musk cégét, a SpaceX-et, ami már a kibocsátás után a világ egyik legnagyobb tőzsdei cége lesz. Óriási a fantázia a cégben, szó szerint, hiszen a jelenlegi állapotában, a jelenlegi árbevétellel és profittal egyáltalán nem igazolhatók azok a mesés árazások, amin forogni fog a cég részvénye. Elon Musk személye, az orbitális adatközpontok, a Mars kolonizációja vagy a chipgyártás a Holdon viszont megmozgatja a befektetők fantáziáját. Már most látszik, hogy sokszoros a túljegyzés, vagyis éhes a piac erre a sztorira. Az elmúlt években több olyan részvénykibocsátás volt, amiben nagy volt az őrület, mutatunk példákat, hogy ott hogyan alakultak az árfolyamok, és vajon érdemes volt-e már beszállni rögtön az első kereskedési napon vagy az azt követő napokban, vagy talán érdemesebb volt várni, amíg elült az őrület.

Leg, leg, leg

A SpaceX ma hajtja végre a történelem legnagyobb tőzsdei részvénykibocsátását. Elon Musk rakéta-, műholdas internet- és mesterségesintelligencia-vállalata 75 milliárd dollárnyi friss tőkét von be a befektetőktől, a társaság értékelése meghaladhatja az 1,75 ezermilliárd dollárt. A részvények 135 dolláros kibocsátási áron kerülnek piacra az SPCX ticker alatt, amivel a SpaceX azonnal a világ legértékesebb vállalatai közé lép.

A befektetői érdeklődés rendkívül erős volt a kibocsátás előtt. A vállalat a Falcon rakéták, a Starlink műholdas internetszolgáltatás és az xAI mesterségesintelligencia-üzletág révén egyszerre van jelen több olyan területen, amelyeket a piac a következő évtized legfontosabb növekedési sztorijai között tart számon. Az IPO körüli lelkesedést tovább fokozta, hogy számos elemző szerint a Starlink mellett hosszabb távon az AI-üzletág válhat a vállalat legfontosabb értékteremtő egységévé.

A rekordméretű tőzsdei bevezetés megosztja az elemzőket. Míg egyes befektetési bankok szerint a SpaceX értéke a következő években akár a 2-2,5 ezermilliárd dolláros szintet is elérheti, addig más elemzőházak szerint a jelenlegi árfolyam már rendkívül optimista várakozásokat tükröz. A vita elsősorban arról szól, hogy a vállalat képes lesz-e megvalósítani a Starship-programmal, a globális műholdas internettel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ambiciózus terveit, amelyekre a jelenlegi értékelés jelentős része épül.

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