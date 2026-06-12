Öt éven belül a világ legnagyobb autógyártója akar lenni a BYD

A BYD vezetése szerint a kínai vállalat öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat. A cég jelenleg még elmarad a piacvezető Toyotától, de gyors nemzetközi terjeszkedéssel, növekvő exporttal és az elektromos autók iránti keresletre építve szeretné megszerezni az első helyet. Közben az Egyesült Államok újabb lépést tett a vállalat ellen, amikor a Pentagonnak a kínai hadsereghez köthető cégeket tartalmazó listájára helyezte a BYD-t.

A BYD vezetése szerint a vállalat öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat. Wang Chuanfu, a társaság elnöke a cég sencseni éves közgyűlésén arról beszélt, hogy

a BYD célja továbbra is a globális piacvezető pozíció megszerzése,

annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a kínai piacon lassultak az eladások és a részvényárfolyam is nyomás alá került.

A BYD tavaly 4,6 millió járművet értékesített, amivel a világ hatodik legnagyobb autógyártója volt darabszám alapján. Ez ugyan jelentős eredmény, de még mindig kevesebb mint fele annak, amennyit a Toyota adott el.

A kínai autópiacon egyre erősödő verseny miatt a BYD és más kínai gyártók egyre inkább a külföldi piacokra koncentrálnak. A BYD exportja 2025-ben 65 százalékkal nőtt, a vállalat pedig 2026-ban már 1,5 millió autót szeretne külföldön értékesíteni.

A nemzetközi terjeszkedés egyik legfontosabb célpontja Európa, de a vállalat Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten is egyre erősebb pozíciókat épít. A BYD és más kínai autógyártók több olyan piacon is növelték részesedésüket, ahol korábban a Toyota számított meghatározó szereplőnek.

A vállalat Észak-Amerikában is növekedési lehetőségeket keres. Mexikóban tavaly jelentősen nőtt a BYD-import, és a cég Kanadában is bővülést vár. A vállalat szerint a kanadai fogyasztók több mint fele nyitott lenne kínai elektromos autó vásárlására.

Közben az Egyesült Államok újabb lépést tett a BYD ellen. A Pentagon felvette a vállalatot az úgynevezett 1260H listára, amelyen olyan cégek szerepelnek, amelyeket az amerikai védelmi minisztérium a kínai hadsereghez köthetőnek tart. A listán több más ismert kínai vállalat is megtalálható, köztük az Alibaba, a Baidu és a NIO.

Az amerikai védelmi minisztérium szerint a BYD kapcsolatban áll a kínai ipari és informatikai minisztériummal, valamint olyan ipari övezetekhez kötődik, amelyek a civil és katonai fejlesztések együttműködését szolgálják. A listára kerülés következtében a vállalat nem köthet szerződéseket az amerikai kormánnyal.

A döntés rövid távon várhatóan nem befolyásolja érdemben a BYD értékesítését, mivel a vállalat jelenleg nem forgalmaz személyautókat az Egyesült Államokban. A cég ugyanakkor visszautasította a vádakat. Stella Li közölte, hogy a vállalat jogi eszközökkel kíván fellépni a döntés ellen.

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