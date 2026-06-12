Történelmi nap a piacokon: hatalmas pluszban zárta a SpaceX az első kereskedési napját

19 százalékos plusz lett a vége
161 dolláron zárt a SpaceX részvényárfolyama, amivel a vállalat az első kereskedési napján 19%-os pluszban zárt, a 150 dolláros nyitóárfolyamához képest.
166 dollár környékén jár a papír
A kereskedési idő végéhez közeledve, némileg lejjebb került a SpaceX árfolyama a kora esti, 176 dolláros csúcshoz képest. Jelenleg 166 dollár környékén jár a részvényárfolyam, amivel a jegyzés a 150 dolláros nyitóárhoz képest több mint 31%-os pluszban van.
Továbbra is nagy a volatilitás, 170 dollár környékén a SpaceX
Ahogy az várható volt, nagy mozgásokat produkál a SpaceX árfolyama az első nap folyamán. A 150 dolláros kezdést követően a jegyzés ma este 176 dollár felett is járt. Mostanra valamivel 170 dollár alatti szinten, 168-169 dollár környékén mozog a SpaceX árfolyama.
170 dollár felett
Jelenleg 172,7 dolláron áll a SpaceX árfolyama, ami 28 százalékkal van a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest. A jelenlegi árfolyamon számolva 2258 milliárd dollár a cég piaci kapitalizációja.
20 százalékot jegyeztek a lakossági befektetők, de sokan csalódottak
A Nasdaq elnöke szerint durván 15 milliárd dollár jutott a jegyzésből a lakossági befektetőkre, ami a 75 milliárd dolláros kibocsátás 20 százaléka. Az IPO iránt hatalmas volt a lakossági érdeklődés, de sok kisbefektető csak töredékét kapta meg az igényelt részvénymennyiségnek. Volt, aki 1000 részvényt kért a Robinhoodon, de csak 17-et kapott, más 75 részvényből 11-hez jutott a Schwabon keresztül. A Redditen is több befektető panaszkodott jelképes, akár egy darabos allokációkra. Ez is azt jelzi, hogy jelentős volt a kereslet az IPO iránt.
Jelenleg a 6. legértékesebb cég a világon
A jelenlegi árfolyammal számolva a SpaceX piaci értéke már 2,25 ezer milliárd dollár, ezzel a világ 6. legértékesebb cégévé vált. Az 1,77 ezer milliárd dolláros IPO árazáshoz képest a cég két helyet is előre ugrott a ranglistán, megelőzve a TSMC-t és a Broadcomot.
Itt az új csúcs
A kezdeti visszaesés után szép fokozatosan kezdett el emelkedni az árfolyam, és mostanra elérte a 170 dollárt. Ez 26 százalékkal több, mint a kibocsátási ár, és 2,2 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent a cég számára.
Az űrrészvények megszenvedik a SpaceX tőzsdére lépését
Miközben a SpaceX szárnyal, más űrrészvények eléggé kapják az ívet:
- a Firefly Aerospace 15,5 százalékot,
- a Rocket Lab 6,3 százalékot,
- a Redwire 8,1 százalékot,
- az Intuitive Machines 10,2 százalékot
- a Karman Holdings 3,2 százalékot,
- a Virgin Galactic pedig 28,4 százalékot esett.
A műholdas részvények szintén esnek, a Planet Labs 8,9 százalékkal, az AST SpaceMobile pedig 12,1 százalékkal kerül lejjebb.
Történelmi pillanat: Elon Musk vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt
Elon Musk vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt, miután az üzletember űrvállalata, a SpaceX pénteken tőzsdére lépett. A cég papírjai a 150 dolláros árfolyamon nyitottak, ami 11 százalékkal magasabb, mint a 135 dolláros kibocsátási ár - közölte a CNBC.
160
168,75 dollár eddig a napi csúcs, ilyen részvényárfolyamnál 2,2 ezer milliárd dollárt érne a cég. A volatilitás a várakozásoknak megfelelően kifejezetten magas, az árfolyam jelenleg 160 dollár közelében van, ami 18,5 százalékkal magasabb a kibocsátási árnál, és 2,1 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent.
Itt a nyitás!
Elindult a kereskedés a részvényekkel, 150 dolláron nyitott az árfolyam, ami 11 százalékkal magasabb, mint a kibocsátási ár. 150 dolláros árfolyamnál a vállalat piaci kapitalizációja már a 2 000 milliárd dollárt közelíti. Ahogy a charton is látható, az árfolyam egészen 163 dollárig is felszúrt.
Hamarosan kezdődik
A legfrissebb indikációk 150 dolláros nyitást jeleznek, de már nem sokat kell várni, amíg elindul a kereskedés, értesülések szerint ez 30 percen belül megtörténhet.
160 dollár körüli előrejelzések jöttek
Az indikációk a CNBC és a Bloomberg szerint mostanra 160-162 dollárig csökkentek, szemben a korábban várt 175 dollárral. Ez még így is durván 20 százalékos emelkedést jelentene a kibocsátási árhoz viszonyítva.
22 százalékos emelkedés jöhet
A kezdeti emelkedés a korábban jelzettnél alacsonyabb lehet, a CNBC szerint 165 dolláros nyitásra lehet számítani, ami még így is 22 százalékos ugrás lenne a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest.
Élőben is sok az érdeklődő
Tömeg gyűlt össze a Nasdaq előtt, miközben megtörtént a kereskedésindító csengetés.
Esnek az űrrészvények
Az űripari részvények nyomás alá kerültek, és a tőzsde nyitása előtti emelkedést visszaadták, miközben a befektetők a SpaceX részvényeivel való kereskedés elindulására várnak. A Rocket Lab 7,3 százalékot, a Redwire 6,4 százalékot, a Virgin Galactic pedig 23,8 százalékot esett.
Ralira lehet számítani
Még mindig nem indult el a kereskedés, de a Reuters azt írja, hogy az előzetes adatok alapján 171 dollár környékén nyithat majd a részvény, ami a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest 27 százalékkal van feljebb. A Bloomberg is hasonlóról számolt be, ők 29 százalékos emelkedésről írnak. A CNBC információ 175 dolláros nyitásról szólnak.
Óvatos nyitás a piacokon, még várni kell a SpaceX-re
Vegyes elmozdulásokkal indult a kereskedés az USA-ban, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.
A SpaceX részvényeivel viszont nem a piacnyitáskor indul a kereskedés. A nagy IPO-knál a tőzsde nyitása után még órákig zajlik az úgynevezett opening auction, amikor a kibocsátó bankok próbálják összehangolni a vételi és eladási megbízásokat. A Wall Street Journal szerint a SpaceX esetében is várható késés, és a kereskedés csak később indul el.
A legfrissebb becslések szerint a SpaceX részvényei magyar idő szerint várhatóan 16:00 és 18:00 között kezdhetnek forogni a Nasdaqon. Ha a bankok gyorsabban lezárják az aukciót, akkor akár közelebb lehet a 16 órához, ha viszont rendkívüli a kereslet és sok az utolsó pillanatos megbízás, akkor akár 17-18 óra környékére is csúszhat az első kötés.
Nagyot szakít az Alphabet
Az Alphabet több mint tíz évvel ezelőtt 900 millió dollárt fektetett be a SpaceX-be, azóta pedig folyamatosan növelte részesedését, és jelenleg a vállalat részvényeinek körülbelül 4,9 százalékát birtokolja. Ezzel a SpaceX az Alphabet egyik legjövedelmezőbb magánpiaci befektetése. A Google anyavállalata a Cursorban is érdekeltséggel rendelkezik, amelyet a SpaceX megvásárolni szándékozik.
Az űrbe küldi Elon Musk vagyonát a tranzakció
Elon Musk a SpaceX tőzsdei bevezetésével a világ első ezermilliárdosává válhat. Musk a SpaceX-ben 849,5 millió Class A és 5,57 milliárd Class B részvénnyel rendelkezik, ami összesen körülbelül 6,42 milliárd részvény. Ezt 135 dollárral felszorozva 866,5 milliárd dollár jön ki, amihez még hozzá jön a Teslában való részesedése, ami 286,2 milliárd dollárra tehető. A kettő együtt körülbelül 1,15 ezermilliárd dollár.
Most érdemes beszállni a SpaceX-be vagy inkább várjunk?
Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása jön ma, tőzsdére viszik Elon Musk cégét, a SpaceX-et, ami már a kibocsátás után a világ egyik legnagyobb tőzsdei cége lesz. Óriási a fantázia a cégben, szó szerint, hiszen a jelenlegi állapotában, a jelenlegi árbevétellel és profittal egyáltalán nem igazolhatók azok a mesés árazások, amin forogni fog a cég részvénye. Elon Musk személye, az orbitális adatközpontok, a Mars kolonizációja vagy a chipgyártás a Holdon viszont megmozgatja a befektetők fantáziáját. Már most látszik, hogy sokszoros a túljegyzés, vagyis éhes a piac erre a sztorira. Az elmúlt években több olyan részvénykibocsátás volt, amiben nagy volt az őrület, mutatunk példákat, hogy ott hogyan alakultak az árfolyamok, és vajon érdemes volt-e már beszállni rögtön az első kereskedési napon vagy az azt követő napokban, vagy talán érdemesebb volt várni, amíg elült az őrület.
A fogadási piac is pörög
A fogadási piacokon próbálják megjósolni, mekkora lehet a SpaceX piaci értéke az első kereskedési nap végén, jelenleg 2250 milliárd dollárt tartanak valószínűnek, ez az IPO árazásához képest 27,5 százalékos emelkedés feltételez.
Minden idők legnagyobb kibocsátása
Már a kibocsátás előtt tudni lehetett, hogy történelmi esemény előtt állunk, hiszen 135 dolláron árazták be a részvényeket, 555,56 millió papírt adtak el,
ezzel pedig 75 milliárd dollárt vontak be a befektetőktől.
A mostani ügylet nemcsak a mérete miatt különleges. A SpaceX több szempontból is rendhagyó módon közelítette meg IPO-t, beleértve azt is, hogy a 135 dolláros árat már a befektetői roadshow előtt rögzítette, vagyis nem a szokásos ársávos könyvépítési logika mentén alakult ki a végleges kibocsátási ár. A vállalat ezzel lényegében azt üzente a piacnak, hogy nem a kereslethez igazítja az árazást, hanem előre meghatározza, milyen szinten hajlandó beengedni az új befektetőket.
Az IPO messze minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása, a korábbi rekordot a Saudi Aramco 2019-es 25,6 milliárdos kibocsátása tartotta. Még ha ehhez hozzá is vesszük a később aktivált greenshoe opciót - mely során további 450 millió részvényt értékesítettek, és a tranzakció végleges méretét 29,4 milliárd dollárra növelték - a SpaceX kibocsátásának értéke akkor is ennek több mint kétszerese.
A 135 dolláros árfolyam 1 765 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent a SpaceX számára, vagyis a cég már a tőzsdei kereskedés előtt a világ legértékesebb vállalatai közé került. A kibocsátás méretét jól mutatja, hogy a SpaceX piaci értéke az IPO-áron többek között a JP Morgan, a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly, a Meta Platforms és Elon Musk másik tőzsdei cége, a Tesla fölé kerül.
Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX
Az év legnagyobb tőkepiaci eseménye a SpaceX részvénykibocsátása, ami a valaha volt legnagyobb IPO, és akkora globális befektetői érdeklődés van körülötte, amire korábban nem volt példa. Több anyagban is foglalkoztunk az eseménnyel, amiről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, most azt mutatjuk meg, hogy mik a nagy elemzőcégek várakozásai a SpaceX-re, mekkorára nőhet a cég a következő években, és hogy mivel igazolható a gigászi árazás. Azért most egy jó nagy adag optimizmust fognak beárazni a papírokba...
Mit kell tudni a SpaceX-ről?
Történelmi nap a mai, hiszen a SpaceX minden idők legnagyobb IPO-jával érkezik a piacra, a 135 dolláros kibocsátási ár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelent. Ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy a befektetők figyelme a papírra szegeződjön, de a SpaceX esetében a sztori jóval összetettebb annál, mint hogy egy újabb nagy technológiai cég lép tőzsdére.
Bár a kezdetekben ez még igaz volt, de a vállalatot ma már nem lehet egyszerű rakétacégként értelmezni. Az eredeti űripari üzletág továbbra is kulcsfontosságú, hiszen a Falcon-rakéták, a Dragon űrhajók, a Starship fejlesztése és az indítási szolgáltatások adják azt a technológiai alapot, amelyre a teljes SpaceX-sztori épül. A rakétaüzlet stratégiai értéke, hogy a cégnek a saját, viszonylag olcsó és kontrollált hozzáférést ad az űrhöz, ami a Starlink névre hallgató műholdas hálózat bővítésénél is komoly versenyelőnyt jelent.
Pénzügyi szempontból a befektetői sztori jelenlegi legfontosabb lába egyértelműen a Starlink. A műholdas internetszolgáltatás már nem távoli ígéret, hanem nagy méretű, gyorsan növekvő és profitábilis üzletág. A SpaceX adatai szerint a szolgáltatásnak már több mint 10 millió előfizetője van, több mint 9600 Starlink-műhold kering pályán, a rendszer pedig 164 országban, területen vagy piacon érhető el. A Connectivity szegmens 2025-ben 11,4 milliárd dolláros árbevételt és 4,4 milliárd dolláros működési profitot termelt, vagyis jelenleg ez húzza a csoportot.
A harmadik nagy láb az AI, amely az xAI beolvasztásával került be a képbe. Ez adja a legnagyobb növekedési ígéretet, de egyben a legnagyobb kérdőjelet is. Az AI-infrastruktúra kiépítése brutálisan tőkeigényes, a verseny nagyon erős, a megtérülés pedig egyelőre bizonytalan. A SpaceX ráadásul már űrbeli adatközpontokban is gondolkodik, ami Musk víziójába tökéletesen illik, befektetői szemmel viszont ma még inkább egy izgalmas opció, mint bizonyított üzleti megoldás.
A pénzügyi kép éppen ezért elég vegyes. A SpaceX 2025-ben 18,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 33 százalékos éves növekedést jelentett, de a cég továbbra is veszteséges. Tavaly 2,6 milliárd dolláros működési veszteséget, nettó eredményszinten pedig közel 5 milliárd dolláros mínuszt könyvelt el. Ez egy ilyen növekedési fázisban önmagában nem szokatlan, de jól mutatja, hogy a befektetőknek nem egy homogén vállalatot kell beárazniuk, hanem egy profitábilis Starlinket, egy stratégiai űripari infrastruktúrát és egy egyelőre erősen veszteséges és masszívan tőkeigényes AI-szegmenst.
Az értékeltség körül emiatt nagy a szórás. A konzervatívabb modellek szerint a SpaceX jóval kevesebbet érhet a kibocsátási árazásnál, a Morningstar 780 milliárd dolláros fair értéket számolt, Damodaran modellje nagyjából 1,22 ezer milliárd dolláros vállalatértéket mutat, míg a New Constructs fordított DCF-je alapján a mostani árazás igazolásához egészen extrém növekedésre lenne szükség. A számításaik szerint a SpaceX árbevételének 2035-ig évente átlagosan 50 százalékkal kellene nőnie ahhoz, hogy az 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltség fundamentálisan is védhető legyen. Vannak viszont ennél optimistább becslések is, az Oppenheimer 190 dollárra várja a papírt egy éves időtávon, ami 41 százalékos felértékelődéi potenciált feltételez. A New Street Research 165 dolláros célárat adott meg, ami 22 százalékkal van a kibocsátási ár felett.
Rövid távon viszont nem biztos, hogy a fundamentumok mozgatják majd elsősorban az árfolyamot. Az IPO-ban értékesített részvénycsomag a teljes részvényszámhoz képest csak nagyjából 4,3 százalékos közkézhányadot jelenthet, ami már önmagában is szűk kínálati helyzetet teremthet. Ehhez jöhet hozzá a lakossági befektetői érdeklődés, az Elon Musk körüli befektetői kultusz, majd néhány hét múlva a Nasdaq-, Russell- és MSCI-indexekhez kapcsolódó technikai kereslet. Az S&P 500-ba ugyanakkor a jelenlegi feltételek mellett még nem kerülhet be a cég, így az egyik legfontosabb passzív vételi csatorna egyelőre zárva marad.
Kilövésre felkészülni! Tőzsdetörténelmet írnak ma a piacokon
Pirossal volt beírva a mai nap sok befektető naptárába, ma debütál ugyanis a tőzsdén a SpaceX, méghozzá minden idők legnagyobb részvénykibocsátásával. Az IPO körül hatalmas hype alakult ki, a tőzsdei rajt után azonban rövid távon nem feltétlenül a nagy űripari vízió, hanem a piaci mechanika mozgathatja az árfolyamot. Kevés részvény válik kereskedhetővé, miközben a lakossági befektetők, a nagy intézményi szereplők és az indexkövető alapok is ugyanarra a szűk kínálatra mozdulhatnak rá. Ez könnyen látványos árfolyammozgásokat okozhat az első kereskedési napokban, ezért megnéztük, milyen tényezők hajthatják, vagy éppen fékezhetik a SpaceX-részvényeket a kibocsátás után.
Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.
Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!
A SpaceX tőzsdei bevezetése iránt a kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le jegyzési megbízásokat, ami messze meghaladja a kielégíthető keresletet, írja a Bloomberg. Az űripari vállalat tranzakciója így minden idők legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása lehet.
Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!
Az Oppenheimer befektetési bank a világ nagy brókercégei közül elsőként indított elemzői követést a SpaceX-re, még a rakéta- és mesterségesintelligencia-vállalat pénteki, 75 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése előtt. Bár az elemzőház optimista célárfolyamot határozott meg, nem mindenki osztja a lelkesedést, írja a Reuters.
Gigantikus árcédulát aggattak Elon Musk űrcégére - Érdemes beszállni?
Minden jel szerint a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül a SpaceX, Elon Musk cége 75 milliárd dollárt vonhat be, a 135 dolláros megcélzott részvényár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelentene, amivel a vállalat azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhet. A napokban többen próbálták megfejteni, hogy mennyit érhet valójában a SpaceX, és legtöbb elemzés arra jutott, hogy rendkívül agresszíven árazták be az IPO-t. De mégis mi indokolhatja ezt az elképesztő árazást? Ennek jártunk utána.
Újabb nagyágyú csatlakozik a valaha volt legnagyobb tőzsdére lépéshez
A Franklin Templeton vagyonkezelő is részt vesz a SpaceX péntekre tervezett tőzsdére lépésében – jelentette be Jenny Johnson vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában. A közel 1,7 ezermilliárd dolláros vagyont kezelő vállalat már korábban is rendelkezett részesedéssel a SpaceX-ben.
Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt
Óriási befektetői érdeklődés övezi a SpaceX tőzsdei bevezetését, a Bloomberg információi szerint a részvénykibocsátás alaposan túljegyzett. A vállalat részvénye pénteken debütálhat a Nasdaqon, és ha a tervek szerint zajlik le a tranzakció, minden idők legnagyobb IPO-jává válhat.
Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt
Hónapok óta lázban tartja a piacokat a SpaceX tőzsdei bevezetése, hiszen minden jel arra utal, hogy Elon Muskék a történelem legnagyobb IPO-ját készítik elő. A folyamat most nagyon fontos lépéséhez érkezett, ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet honlapján elérhetővé vált a hivatalos IPO-prospektus, amely minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a vállalat víziójába, működésébe, üzleti modelljébe és pénzügyeibe. A dokumentumból kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétacég, hanem egy vertikálisan integrált műholdas internetszolgáltató, amely Elon Musk másik cégét, az xAI-t beolvasztva már a mestereséges intelligenciában is egyre jelentősebb szereplő. Nagyon komoly potenciált rejtő szinergiák vannak az üzletágak között, amelyek egy része már most is realizálódik, egy másik része pedig még bőven az ígéret kategóriába tartozik. Elon Muskot ismerve talán utóbbi nem meglepő.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiszivárgott a nagy alku: lehet, hogy tényleg minden megváltozik majd a Közel-Keleten
Amerika nagy reményekkel áll neki a tárgyalásoknak.
Fokozott ellenőrzésre kell számítani az utakon: rendőrségi razzia indul Magyarországon
Egy hetes közúti ellenőrzést tartanak.
Drámai videó jött a népszerű magyar tóról: kritikus a helyzet, hamarosan teljesen ellehetetlenülhet a fürdés és a vitorlázás
A Velencei-tó nagyon gyorsan apad.
Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter szombaton
Sejtelmesen fogalmaztak a témáról.
Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását
Politikai szinten is jóváhagyást kapott az alku.
Nyíltan kimondta Ukrajna: külföldi zsoldosokkal töltik fel a lövészárkokat
A legveszélyesebb harctereken dolgozó alakulatok külföldi állományát 50%-ra húznák fel.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.