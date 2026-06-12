Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Történelmi nap a mai, hiszen a SpaceX minden idők legnagyobb IPO-jával érkezik a piacra, a 135 dolláros kibocsátási ár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelent. Ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy a befektetők figyelme a papírra szegeződjön, de a SpaceX esetében a sztori jóval összetettebb annál, mint hogy egy újabb nagy technológiai cég lép tőzsdére.

Bár a kezdetekben ez még igaz volt, de a vállalatot ma már nem lehet egyszerű rakétacégként értelmezni. Az eredeti űripari üzletág továbbra is kulcsfontosságú, hiszen a Falcon-rakéták, a Dragon űrhajók, a Starship fejlesztése és az indítási szolgáltatások adják azt a technológiai alapot, amelyre a teljes SpaceX-sztori épül. A rakétaüzlet stratégiai értéke, hogy a cégnek a saját, viszonylag olcsó és kontrollált hozzáférést ad az űrhöz, ami a Starlink névre hallgató műholdas hálózat bővítésénél is komoly versenyelőnyt jelent.

Pénzügyi szempontból a befektetői sztori jelenlegi legfontosabb lába egyértelműen a Starlink. A műholdas internetszolgáltatás már nem távoli ígéret, hanem nagy méretű, gyorsan növekvő és profitábilis üzletág. A SpaceX adatai szerint a szolgáltatásnak már több mint 10 millió előfizetője van, több mint 9600 Starlink-műhold kering pályán, a rendszer pedig 164 országban, területen vagy piacon érhető el. A Connectivity szegmens 2025-ben 11,4 milliárd dolláros árbevételt és 4,4 milliárd dolláros működési profitot termelt, vagyis jelenleg ez húzza a csoportot.

A harmadik nagy láb az AI, amely az xAI beolvasztásával került be a képbe. Ez adja a legnagyobb növekedési ígéretet, de egyben a legnagyobb kérdőjelet is. Az AI-infrastruktúra kiépítése brutálisan tőkeigényes, a verseny nagyon erős, a megtérülés pedig egyelőre bizonytalan. A SpaceX ráadásul már űrbeli adatközpontokban is gondolkodik, ami Musk víziójába tökéletesen illik, befektetői szemmel viszont ma még inkább egy izgalmas opció, mint bizonyított üzleti megoldás.

A pénzügyi kép éppen ezért elég vegyes. A SpaceX 2025-ben 18,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 33 százalékos éves növekedést jelentett, de a cég továbbra is veszteséges. Tavaly 2,6 milliárd dolláros működési veszteséget, nettó eredményszinten pedig közel 5 milliárd dolláros mínuszt könyvelt el. Ez egy ilyen növekedési fázisban önmagában nem szokatlan, de jól mutatja, hogy a befektetőknek nem egy homogén vállalatot kell beárazniuk, hanem egy profitábilis Starlinket, egy stratégiai űripari infrastruktúrát és egy egyelőre erősen veszteséges és masszívan tőkeigényes AI-szegmenst.

Az értékeltség körül emiatt nagy a szórás. A konzervatívabb modellek szerint a SpaceX jóval kevesebbet érhet a kibocsátási árazásnál, a Morningstar 780 milliárd dolláros fair értéket számolt, Damodaran modellje nagyjából 1,22 ezer milliárd dolláros vállalatértéket mutat, míg a New Constructs fordított DCF-je alapján a mostani árazás igazolásához egészen extrém növekedésre lenne szükség. A számításaik szerint a SpaceX árbevételének 2035-ig évente átlagosan 50 százalékkal kellene nőnie ahhoz, hogy az 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltség fundamentálisan is védhető legyen. Vannak viszont ennél optimistább becslések is, az Oppenheimer 190 dollárra várja a papírt egy éves időtávon, ami 41 százalékos felértékelődéi potenciált feltételez. A New Street Research 165 dolláros célárat adott meg, ami 22 százalékkal van a kibocsátási ár felett.

Rövid távon viszont nem biztos, hogy a fundamentumok mozgatják majd elsősorban az árfolyamot. Az IPO-ban értékesített részvénycsomag a teljes részvényszámhoz képest csak nagyjából 4,3 százalékos közkézhányadot jelenthet, ami már önmagában is szűk kínálati helyzetet teremthet. Ehhez jöhet hozzá a lakossági befektetői érdeklődés, az Elon Musk körüli befektetői kultusz, majd néhány hét múlva a Nasdaq-, Russell- és MSCI-indexekhez kapcsolódó technikai kereslet. Az S&P 500-ba ugyanakkor a jelenlegi feltételek mellett még nem kerülhet be a cég, így az egyik legfontosabb passzív vételi csatorna egyelőre zárva marad.