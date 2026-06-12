Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Most érdemes beszállni a SpaceX-be vagy inkább várjunk?
Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása jön ma, tőzsdére viszik Elon Musk cégét, a SpaceX-et, ami már a kibocsátás után a világ egyik legnagyobb tőzsdei cége lesz. Óriási a fantázia a cégben, szó szerint, hiszen a jelenlegi állapotában, a jelenlegi árbevétellel és profittal egyáltalán nem igazolhatók azok a mesés árazások, amin forogni fog a cég részvénye. Elon Musk személye, az orbitális adatközpontok, a Mars kolonizációja vagy a chipgyártás a Holdon viszont megmozgatja a befektetők fantáziáját. Már most látszik, hogy sokszoros a túljegyzés, vagyis éhes a piac erre a sztorira. Az elmúlt években több olyan részvénykibocsátás volt, amiben nagy volt az őrület, mutatunk példákat, hogy ott hogyan alakultak az árfolyamok, és vajon érdemes volt-e már beszállni rögtön az első kereskedési napon vagy az azt követő napokban, vagy talán érdemesebb volt várni, amíg elült az őrület.
A fogadási piac is pörög
A fogadási piacokon próbálják megjósolni, mekkora lehet a SpaceX piaci értéke az első kereskedési nap végén, jelenleg 2250 milliárd dollárt tartanak valószínűnek, ez az IPO árazásához képest 27,5 százalékos emelkedés feltételez.
Minden idők legnagyobb kibocsátása
Már a kibocsátás előtt tudni lehetett, hogy történelmi esemény előtt állunk, hiszen 135 dolláron árazták be a részvényeket, 555,56 millió papírt adtak el,
ezzel pedig 75 milliárd dollárt vontak be a befektetőktől.
A mostani ügylet nemcsak a mérete miatt különleges. A SpaceX több szempontból is rendhagyó módon közelítette meg IPO-t, beleértve azt is, hogy a 135 dolláros árat már a befektetői roadshow előtt rögzítette, vagyis nem a szokásos ársávos könyvépítési logika mentén alakult ki a végleges kibocsátási ár. A vállalat ezzel lényegében azt üzente a piacnak, hogy nem a kereslethez igazítja az árazást, hanem előre meghatározza, milyen szinten hajlandó beengedni az új befektetőket.
Az IPO messze minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása, a korábbi rekordot a Saudi Aramco 2019-es 25,6 milliárdos kibocsátása tartotta. Még ha ehhez hozzá is vesszük a később aktivált greenshoe opciót - mely során további 450 millió részvényt értékesítettek, és a tranzakció végleges méretét 29,4 milliárd dollárra növelték - a SpaceX kibocsátásának értéke akkor is ennek több mint kétszerese.
A 135 dolláros árfolyam 1 765 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent a SpaceX számára, vagyis a cég már a tőzsdei kereskedés előtt a világ legértékesebb vállalatai közé került. A kibocsátás méretét jól mutatja, hogy a SpaceX piaci értéke az IPO-áron többek között a JP Morgan, a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly, a Meta Platforms és Elon Musk másik tőzsdei cége, a Tesla fölé kerül.
Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX
Az év legnagyobb tőkepiaci eseménye a SpaceX részvénykibocsátása, ami a valaha volt legnagyobb IPO, és akkora globális befektetői érdeklődés van körülötte, amire korábban nem volt példa. Több anyagban is foglalkoztunk az eseménnyel, amiről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, most azt mutatjuk meg, hogy mik a nagy elemzőcégek várakozásai a SpaceX-re, mekkorára nőhet a cég a következő években, és hogy mivel igazolható a gigászi árazás. Azért most egy jó nagy adag optimizmust fognak beárazni a papírokba...
Mit kell tudni a SpaceX-ről?
Történelmi nap a mai, hiszen a SpaceX minden idők legnagyobb IPO-jával érkezik a piacra, a 135 dolláros kibocsátási ár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelent. Ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy a befektetők figyelme a papírra szegeződjön, de a SpaceX esetében a sztori jóval összetettebb annál, mint hogy egy újabb nagy technológiai cég lép tőzsdére.
Bár a kezdetekben ez még igaz volt, de a vállalatot ma már nem lehet egyszerű rakétacégként értelmezni. Az eredeti űripari üzletág továbbra is kulcsfontosságú, hiszen a Falcon-rakéták, a Dragon űrhajók, a Starship fejlesztése és az indítási szolgáltatások adják azt a technológiai alapot, amelyre a teljes SpaceX-sztori épül. A rakétaüzlet stratégiai értéke, hogy a cégnek a saját, viszonylag olcsó és kontrollált hozzáférést ad az űrhöz, ami a Starlink névre hallgató műholdas hálózat bővítésénél is komoly versenyelőnyt jelent.
Pénzügyi szempontból a befektetői sztori jelenlegi legfontosabb lába egyértelműen a Starlink. A műholdas internetszolgáltatás már nem távoli ígéret, hanem nagy méretű, gyorsan növekvő és profitábilis üzletág. A SpaceX adatai szerint a szolgáltatásnak már több mint 10 millió előfizetője van, több mint 9600 Starlink-műhold kering pályán, a rendszer pedig 164 országban, területen vagy piacon érhető el. A Connectivity szegmens 2025-ben 11,4 milliárd dolláros árbevételt és 4,4 milliárd dolláros működési profitot termelt, vagyis jelenleg ez húzza a csoportot.
A harmadik nagy láb az AI, amely az xAI beolvasztásával került be a képbe. Ez adja a legnagyobb növekedési ígéretet, de egyben a legnagyobb kérdőjelet is. Az AI-infrastruktúra kiépítése brutálisan tőkeigényes, a verseny nagyon erős, a megtérülés pedig egyelőre bizonytalan. A SpaceX ráadásul már űrbeli adatközpontokban is gondolkodik, ami Musk víziójába tökéletesen illik, befektetői szemmel viszont ma még inkább egy izgalmas opció, mint bizonyított üzleti megoldás.
A pénzügyi kép éppen ezért elég vegyes. A SpaceX 2025-ben 18,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 33 százalékos éves növekedést jelentett, de a cég továbbra is veszteséges. Tavaly 2,6 milliárd dolláros működési veszteséget, nettó eredményszinten pedig közel 5 milliárd dolláros mínuszt könyvelt el. Ez egy ilyen növekedési fázisban önmagában nem szokatlan, de jól mutatja, hogy a befektetőknek nem egy homogén vállalatot kell beárazniuk, hanem egy profitábilis Starlinket, egy stratégiai űripari infrastruktúrát és egy egyelőre erősen veszteséges és masszívan tőkeigényes AI-szegmenst.
Az értékeltség körül emiatt nagy a szórás. A konzervatívabb modellek szerint a SpaceX jóval kevesebbet érhet a kibocsátási árazásnál, a Morningstar 780 milliárd dolláros fair értéket számolt, Damodaran modellje nagyjából 1,22 ezer milliárd dolláros vállalatértéket mutat, míg a New Constructs fordított DCF-je alapján a mostani árazás igazolásához egészen extrém növekedésre lenne szükség. A számításaik szerint a SpaceX árbevételének 2035-ig évente átlagosan 50 százalékkal kellene nőnie ahhoz, hogy az 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltség fundamentálisan is védhető legyen. Vannak viszont ennél optimistább becslések is, az Oppenheimer 190 dollárra várja a papírt egy éves időtávon, ami 41 százalékos felértékelődéi potenciált feltételez. A New Street Research 165 dolláros célárat adott meg, ami 22 százalékkal van a kibocsátási ár felett.
Rövid távon viszont nem biztos, hogy a fundamentumok mozgatják majd elsősorban az árfolyamot. Az IPO-ban értékesített részvénycsomag a teljes részvényszámhoz képest csak nagyjából 4,3 százalékos közkézhányadot jelenthet, ami már önmagában is szűk kínálati helyzetet teremthet. Ehhez jöhet hozzá a lakossági befektetői érdeklődés, az Elon Musk körüli befektetői kultusz, majd néhány hét múlva a Nasdaq-, Russell- és MSCI-indexekhez kapcsolódó technikai kereslet. Az S&P 500-ba ugyanakkor a jelenlegi feltételek mellett még nem kerülhet be a cég, így az egyik legfontosabb passzív vételi csatorna egyelőre zárva marad.
Kilövésre felkészülni! Tőzsdetörténelmet írnak ma a piacokon
Pirossal volt beírva a mai nap sok befektető naptárába, ma debütál ugyanis a tőzsdén a SpaceX, méghozzá minden idők legnagyobb részvénykibocsátásával. Az IPO körül hatalmas hype alakult ki, a tőzsdei rajt után azonban rövid távon nem feltétlenül a nagy űripari vízió, hanem a piaci mechanika mozgathatja az árfolyamot. Kevés részvény válik kereskedhetővé, miközben a lakossági befektetők, a nagy intézményi szereplők és az indexkövető alapok is ugyanarra a szűk kínálatra mozdulhatnak rá. Ez könnyen látványos árfolyammozgásokat okozhat az első kereskedési napokban, ezért megnéztük, milyen tényezők hajthatják, vagy éppen fékezhetik a SpaceX-részvényeket a kibocsátás után.
Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.
Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!
A SpaceX tőzsdei bevezetése iránt a kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le jegyzési megbízásokat, ami messze meghaladja a kielégíthető keresletet, írja a Bloomberg. Az űripari vállalat tranzakciója így minden idők legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása lehet.
Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!
Az Oppenheimer befektetési bank a világ nagy brókercégei közül elsőként indított elemzői követést a SpaceX-re, még a rakéta- és mesterségesintelligencia-vállalat pénteki, 75 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése előtt. Bár az elemzőház optimista célárfolyamot határozott meg, nem mindenki osztja a lelkesedést, írja a Reuters.
Gigantikus árcédulát aggattak Elon Musk űrcégére - Érdemes beszállni?
Minden jel szerint a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül a SpaceX, Elon Musk cége 75 milliárd dollárt vonhat be, a 135 dolláros megcélzott részvényár pedig nagyjából 1,77 ezer milliárd dolláros értékeltséget jelentene, amivel a vállalat azonnal a világ legértékesebb tőzsdei cégei közé kerülhet. A napokban többen próbálták megfejteni, hogy mennyit érhet valójában a SpaceX, és legtöbb elemzés arra jutott, hogy rendkívül agresszíven árazták be az IPO-t. De mégis mi indokolhatja ezt az elképesztő árazást? Ennek jártunk utána.
Újabb nagyágyú csatlakozik a valaha volt legnagyobb tőzsdére lépéshez
A Franklin Templeton vagyonkezelő is részt vesz a SpaceX péntekre tervezett tőzsdére lépésében – jelentette be Jenny Johnson vezérigazgató a CNBC-nek adott interjújában. A közel 1,7 ezermilliárd dolláros vagyont kezelő vállalat már korábban is rendelkezett részesedéssel a SpaceX-ben.
Óriási az érdeklődés a SpaceX részvénykibocsátása iránt
Óriási befektetői érdeklődés övezi a SpaceX tőzsdei bevezetését, a Bloomberg információi szerint a részvénykibocsátás alaposan túljegyzett. A vállalat részvénye pénteken debütálhat a Nasdaqon, és ha a tervek szerint zajlik le a tranzakció, minden idők legnagyobb IPO-jává válhat.
Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt
Hónapok óta lázban tartja a piacokat a SpaceX tőzsdei bevezetése, hiszen minden jel arra utal, hogy Elon Muskék a történelem legnagyobb IPO-ját készítik elő. A folyamat most nagyon fontos lépéséhez érkezett, ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet honlapján elérhetővé vált a hivatalos IPO-prospektus, amely minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a vállalat víziójába, működésébe, üzleti modelljébe és pénzügyeibe. A dokumentumból kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétacég, hanem egy vertikálisan integrált műholdas internetszolgáltató, amely Elon Musk másik cégét, az xAI-t beolvasztva már a mestereséges intelligenciában is egyre jelentősebb szereplő. Nagyon komoly potenciált rejtő szinergiák vannak az üzletágak között, amelyek egy része már most is realizálódik, egy másik része pedig még bőven az ígéret kategóriába tartozik. Elon Muskot ismerve talán utóbbi nem meglepő.
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Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX
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