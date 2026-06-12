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Történelmi pillanat: Elon Musk vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt
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Történelmi pillanat: Elon Musk vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt

Portfolio
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Elon Musk vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt, miután az üzletember űrvállalata, a SpaceX pénteken tőzsdére lépett. A cég papírjai a 150 dolláros árfolyamon nyitottak, ami 11 százalékkal magasabb, mint a 135 dolláros kibocsátási ár - közölte a CNBC.

Elon Musk részesedése a SpaceX-ben, a CNBC szerint - a 150 dolláros nyitóárfolyammal számolva - meghaladja a 766 milliárd dollárt. Ha ehhez hozzáadjuk a Teslában birtokolt, mintegy 280 milliárd dollárt érő részvénycsomagját, a teljes vagyona megközelítőleg 1005 milliárd dollárra rúg.

Ezzel ő lett az első olyan ember a történelemben, akinek a vagyona átlépte ezt a lélektani határt.

A SpaceX tőzsdére lépése nemcsak Musk számára jelentett történelmi sikert, hanem a vállalat munkatársainak és vezetőinek is, akik közül több ezren váltak dollármilliomossá, néhányan pedig a részvényeiknek köszönhetően egyenesen a milliárdosok táborába léptek be.

Ahogy azt a SpaceX tőzsdei bevezetéséről szóló tudósításunkban is kiemeltük, a vállalat árfolyamában, a várakozásoknak megfelelően jelenleg még nagy a volatilitás, az árfolyam jelenleg a 167 dollár környékén mozog.

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Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

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