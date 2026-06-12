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Túl unalmas lenne a SpaceX részvény? Jönnek a szteroidos fogadások!
Befektetés

Túl unalmas lenne a SpaceX részvény? Jönnek a szteroidos fogadások!

Portfolio
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Alig néhány nappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után máris új befektetési termékek jelenhetnek meg a részvényre építve. A Tradr ETFs bejelentette, hogy június 15-én két tőkeáttételes ETF-et indíthat a SpaceX árfolyamára, amelyek a részvény napi mozgásának kétszeresét követik majd, akár emelkedésről, akár esésről van szó.

A Tradr ETFs bejelentette, hogy a SpaceX tőzsdei debütálását követően két új, tőkeáttételes ETF-et indíthat, amelyek kifejezetten a vállalat részvényeinek napi árfolyammozgására épülnek. A tervek szerint az alapok június 15-én, hétfőn kezdhetik meg működésüket.

Az egyik termék a Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF lesz, amely az SPCM ticker alatt forog majd a Cboe tőzsdén.

Az alap célja, hogy a SpaceX részvényének napi teljesítményét kétszeres mértékben kövesse.

Ez azt jelenti, hogy ha a SpaceX árfolyama egy adott napon 1 százalékkal emelkedik, akkor az ETF célja nagyjából 2 százalékos emelkedés elérése.

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A másik termék a Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF lesz SPCG ticker alatt. Ez az alap a részvény napi mozgásának mínusz kétszeresét igyekszik biztosítani. Vagyis ha a SpaceX árfolyama 1 százalékot esik, az ETF célja körülbelül 2 százalékos emelkedés, míg emelkedő részvényárfolyam esetén veszteséget termelhet.

A Tradr szerint a két alap célja, hogy a rövid távú kereskedők és a professzionális befektetők egyszerűen tudjanak pozitív vagy negatív véleményt kifejezni a világ egyik legjobban figyelt új tőzsdei vállalatáról. A társaság hangsúlyozta, hogy a termékeket elsősorban tapasztalt befektetők számára fejlesztették ki.

A SpaceX az elmúlt években a világ egyik legfontosabb technológiai vállalatává nőtte ki magát. A cég tevékenysége a rakétaindításoktól és az újrahasznosítható hordozórakétáktól a Starlink műholdas internetszolgáltatáson át egészen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekig terjed. A vállalat tőzsdei bevezetését ezért kiemelt figyelem övezi mind az intézményi, mind a lakossági befektetők részéről.

Az új ETF-ek megjelenése jól mutatja, hogy a piac jelentős kereskedési aktivitásra számít a SpaceX részvényeiben már a debütálást követő első napokban. Az ilyen tőkeáttételes alapok jellemzően azoknak a befektetőknek készülnek, akik rövid távon szeretnék kihasználni a részvény árfolyamának nagyobb mozgásait, akár emelkedésre, akár esésre számítanak.

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