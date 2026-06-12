Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX

Az év legnagyobb tőkepiaci eseménye a SpaceX részvénykibocsátása, ami a valaha volt legnagyobb IPO, és akkora globális befektetői érdeklődés van körülötte, amire korábban nem volt példa. Több anyagban is foglalkoztunk az eseménnyel, amiről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, most azt mutatjuk meg, hogy mik a nagy elemzőcégek várakozásai a SpaceX-re, mekkorára nőhet a cég a következő években, és hogy mivel igazolható a gigászi árazás. Azért most egy jó nagy adag optimizmust fognak beárazni a papírokba...

Morgan Stanley

A kibocsátásban résztvevő egyik befektetési bank, a Morgan Stanley is rendkívül optimista a SpaceX hosszú távú növekedési kilátásaival kapcsolatban. Az elemzőház azzal számol, hogy Elon Musk vállalata 2040-re akár 3,4 billió dolláros éves árbevételt is elérhet, ami a jelenlegi legnagyobb globális vállalatok forgalmát is messze meghaladná.

Az elemzők szerint a következő másfél évtized növekedésének egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia lehet. A Morgan Stanley becslése alapján a SpaceX AI-hoz kapcsolódó tevékenységei már 2030-ra 190 milliárd dolláros éves bevételt termelhetnek, miközben a vállalat AI-részlege 2025-ben még csak 3,2 milliárd dollár bevételt ért el.

A befektetési bank szerint a teljes vállalat árbevétele 2030-ra megközelítheti a 330 milliárd dollárt, ami közel tizennyolcszorosa lenne a tavalyi szintnek. A prognózis arra utal, hogy a Morgan Stanley egy olyan technológiai vállalatnak tartja a SpaceX-et, amelynek jövőbeni értékteremtésében egyre nagyobb szerepet kapnak az AI-hoz kapcsolódó üzletágak.