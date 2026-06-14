Évek óta egyre kevesebb a részvény az amerikai tőzsdéken, ennek most vége

Hosszú évek után fordulat jöhet az amerikai részvénypiacon, miközben a vállalatok korábban észvényvisszavásárlásokkal csökkentették a forgalomban lévő részvények számát, a következő két évben akár 1500 milliárd dollárnyi új részvény jelenhet meg a piacon, írja a Bloomberg.

Az elmúlt két évtized egyik meghatározó tőzsdei trendje a részvénykínálat folyamatos szűkülése volt az Egyesült Államokban.

Az S&P 500 vállalatai közel 12 ezer milliárd dollárnyi részvényt vontak ki a piacról részvényvisszavásárlásokkal,

ami jelentős támaszt adott a részvényárfolyamoknak.

A JPMorgan elemzői szerint azonban most fordulat következhet. A bank becslése alapján a következő két évben az IPO-kon, másodlagos részvénykibocsátásokon és egyéb tőkebevonásokon keresztül nettó 1500 milliárd dollárnyi új részvény kerülhet a piacra még a észvényvisszavásárlásokkal együtt is. Ha ez megvalósul,

a kilencvenes évek vége óta nem látott mértékű nettó részvénykibocsátási hullám indulhat el.

A változás egyik leglátványosabb példája a SpaceX, amely a múlt héten a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetését hajtotta végre, 75 milliárd dollárnyi részvényt értékesítve. A részvény az első kereskedési napon 19 százalékot emelkedett.

A következő hónapokban további mesterségesintelligencia-óriások érkezhetnek a tőzsdére. A piac az OpenAI és az Anthropic debütálására is készül, olyan technológiai vállalatok, mint az Alphabet, a Meta vagy az Oracle szintén jelentős részvénykibocsátásokkal finanszírozzák az AI-fejlesztésekhez szükséges hatalmas beruházásokat.

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