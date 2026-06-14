Krugman nekiment Musknak, piramisjátékhoz hasonlította a SpaceX-et

Élesen bírálta Elon Muskot és a frissen tőzsdére lépett SpaceX-et Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász. Krugman szerint a világ első ezermilliárdosának vagyona egy manipulált rendszer eredménye, a több mint 2 ezer milliárd dollárra értékelt SpaceX-et pedig egyenesen piramisjátékhoz hasonlította.

Paul Krugman szerint Elon Musk nem kizárólag üzleti és technológiai sikereinek köszönheti, hogy a világ első ezermilliárdosává vált, hanem annak is, hogy a pénzügyi rendszer mesterségesen felfelé hajtja cégei értékeltségét.

A Nobel-díjas közgazdász az MSNBC egyik műsorában azt állította, hogy a befektetők egy része gyakorlatilag „kényszerből” vásárol SpaceX-részvényeket, mivel a vállalat bekerül a fontosabb tőzsdeindexekbe, így számos nyugdíjalap, egyetemi alapítvány és passzív befektetési alap automatikusan kitettséget szerez benne.

Krugman különösen a SpaceX első kereskedési napja után kialakult, mintegy 2,1 ezermilliárd dolláros piaci értéket kérdőjelezte meg. Szerinte egy ilyen értékelés csak akkor lenne indokolt, ha Musk folyamatosan rendkívüli technológiai áttöréseket tudna felmutatni, amit véleménye szerint a vállalatvezető teljesítménye nem támaszt alá.

A közgazdász a SpaceX-et egyenesen piramisjáték-szerű konstrukciónak nevezte, és Musk más vállalatait is kritizálta. Az X közösségi platformról például azt mondta, hogy Musk tulajdonlása alatt egy szélsőjobboldali nézetek által dominált felületté vált.

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