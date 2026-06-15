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Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel
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Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel

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A Renault bejelentette, hogy a Thales védelmi technológiai vállalattal közösen katonai járművet fejleszt, amivel tovább bővíti az európai újrafegyverkezést támogató projektjeinek körét.

Az együttműködés a Renault ipari kapacitásait és a Thales biztonságos kommunikációs technológiáit ötvözi annak érdekében,

hogy egy többcélú járművet gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő.

Az új jármű prototípusát, a 4 TROOP-ot a hétfőn Párizs mellett megnyíló Eurosatory védelmi szakkiállításon mutatják be.

A hibrid hajtású, összkerékhajtású jármű bármilyen terepen bevethető, és alkalmas felderítésre, megfigyelésre, csapatkoordinációra, valamint drónok indítására is. Emellett a kétirányú töltési (Vehicle-to-Load) funkciójának köszönhetően tábori berendezések áramellátására is alkalmas.

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Az európai védelmi ipar fellendülése mögött Oroszország ukrajnai inváziója és az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatti külpolitikai irányváltása áll, ami jelentős védelmi beruházásokra ösztönzi az európai országokat. A megnövekedett megrendelések teljesítése érdekében több védelmi vállalat az autóiparban keres szabad gyártókapacitást.

A Renault korábban már reagált a francia védelmi minisztérium felhívásaira, így a Turgis Gaillard dróngyártóval közösen egy katonai drónt is fejleszt, amelynek első technológiai demonstrátora még idén felszáll. Az autógyártó emellett a belga John Cockerill haditechnikai vállalattal is együttműködik, bár ezek a projektek még kezdeti fázisban vannak.

Michael Foundoukidis, az ODDO BHF elemzője szerint a védelmi projektek rövid távon csak csekély pénzügyi hatással járnak, és inkább a tevékenység diverzifikálásaként, semmint közvetlen bevételi forrásként értékelendők. Bár a Renault részvényei hétfőn 4,5 százalékkal emelkedtek, ezt elsősorban nem a Thales-partnerség, hanem az amerikai–iráni megállapodással kapcsolatos várakozások mozgatták.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Renault

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