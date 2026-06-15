Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel

A Renault bejelentette, hogy a Thales védelmi technológiai vállalattal közösen katonai járművet fejleszt, amivel tovább bővíti az európai újrafegyverkezést támogató projektjeinek körét.

Az együttműködés a Renault ipari kapacitásait és a Thales biztonságos kommunikációs technológiáit ötvözi annak érdekében,

hogy egy többcélú járművet gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő.

Az új jármű prototípusát, a 4 TROOP-ot a hétfőn Párizs mellett megnyíló Eurosatory védelmi szakkiállításon mutatják be.

A hibrid hajtású, összkerékhajtású jármű bármilyen terepen bevethető, és alkalmas felderítésre, megfigyelésre, csapatkoordinációra, valamint drónok indítására is. Emellett a kétirányú töltési (Vehicle-to-Load) funkciójának köszönhetően tábori berendezések áramellátására is alkalmas.

Az európai védelmi ipar fellendülése mögött Oroszország ukrajnai inváziója és az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatti külpolitikai irányváltása áll, ami jelentős védelmi beruházásokra ösztönzi az európai országokat. A megnövekedett megrendelések teljesítése érdekében több védelmi vállalat az autóiparban keres szabad gyártókapacitást.

A Renault korábban már reagált a francia védelmi minisztérium felhívásaira, így a Turgis Gaillard dróngyártóval közösen egy katonai drónt is fejleszt, amelynek első technológiai demonstrátora még idén felszáll. Az autógyártó emellett a belga John Cockerill haditechnikai vállalattal is együttműködik, bár ezek a projektek még kezdeti fázisban vannak.

Michael Foundoukidis, az ODDO BHF elemzője szerint a védelmi projektek rövid távon csak csekély pénzügyi hatással járnak, és inkább a tevékenység diverzifikálásaként, semmint közvetlen bevételi forrásként értékelendők. Bár a Renault részvényei hétfőn 4,5 százalékkal emelkedtek, ezt elsősorban nem a Thales-partnerség, hanem az amerikai–iráni megállapodással kapcsolatos várakozások mozgatták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Renault

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