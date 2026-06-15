Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás

Nagy ralit látni ma az európai légitársaságok részvényeiben, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

A bejelentés nyomán esik az olaj ára, amelynek köszönhetően javulhat a légitársaságok költségképe,

ezért a befektetők látványosan megvették a szektort.

A Wizz Air közel 8 százalékos pluszban van, a Lufthansa csaknem 6 százalékot emelkedett, a Ryanair közel 5 százalékkal került feljebb, az Air France-KLM pedig szintén nagyot, közel 5 százalékot ment.

A légitársaságok számára az iráni konfliktus az elmúlt hónapokban két oldalról is komoly nyomást jelentett. Egyrészt a közel-keleti feszültség felhajtotta az olaj- és kerozinárakat, másrészt az érintett légterek kerülése hosszabb útvonalakat, magasabb üzemanyag-felhasználást és operatív bizonytalanságot okozott. Az amerikai és iráni fél közötti megállapodás a katonai műveletek leállítását és a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazza, ami azonnal megnyugtatta az energiapiaci befektetőket. A Brent ára a hírek után több mint 4 százalékkal esett.

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Ez azért különösen fontos a légitársaságoknak, mert az üzemanyag továbbra is az egyik legnagyobb költségtételük. Az IATA friss előrejelzése szerint a globális légiközlekedési szektor üzemanyagszámlája 2026-ban 350 milliárd dollárra nőhet a 2025-ös 252 milliárd dollárról, miközben a kerozin a teljes működési költségek több mint 31 százalékát adhatja. Vagyis már egy kisebb olajármozgás is érdemben át tudja írni a profitvárakozásokat, különösen azoknál a társaságoknál, amelyek kevésbé vannak fedezve az üzemanyagárak emelkedésével szemben.

A hangulatot az is javítja, hogy a konfliktus idején több légitársaság kényszerült járattörlésekre, útvonal-módosításokra vagy kapacitásátszervezésre a Közel-Keleten és az Európa–Ázsia útvonalakon. A Reuters korábbi összefoglalója szerint a térségi légiközlekedésben még a közelmúltban is komoly fennakadások voltak, sok nem öbölmenti légitársaság pedig továbbra is kerülte a régió bizonyos részeit.

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