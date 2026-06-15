Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése

Elon Musk űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata múlt pénteken debütált a tőzsdén, és a nyilvános részvénykibocsátás első körében 75 milliárd dollár tőkét gyűjtött össze. A jegyzési konzorcium ezt követően élt a greenshoe opcióval,

aminek köszönhetően a bevont tőke összege végül 85,7 milliárd dollárra emelkedett.

A vállalat már a 75 milliárd dolláros tőkebevonással is történelmi rekordot döntött. A korábbi rekordot a Saudi Aramco 2019-es 25,6 milliárdos kibocsátása tartotta. Még ha ehhez hozzá is vesszük a később aktivált greenshoe opciót - mely során további 450 millió részvényt értékesítettek, és a tranzakció végleges méretét 29,4 dollárra növelték - akkor is több mint kétszer akkora volt a SpaceX kibocsátása. A greenshoe opcióval együtt már közel a triplája a SpaceX tőkebevonása a korábbi rekordnak.

A greenshoe opciót a jegyzési garanciavállaló bankok jellemzően akkor hívják le, ha a részvény árfolyama a kibocsátást követően emelkedik. A SpaceX esetében ez a lehívott opció önmagában is nagyobb értéket képviselt, mint a technológiai szektor szinte összes korábbi tőzsdei bevezetése teljes egészében.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ