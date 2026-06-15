Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék

Karen Ward, a JPMorgan Asset Management EMEA-régióért felelős vezető piaci stratégája szerint a nyersolaj ára az elkövetkező hetekben akár hordónkénti 70 dollárig is eshet, mivel a formálódó amerikai–iráni megállapodás korábban befagyasztott eszközöket szabadíthat fel, és új kínálatot hozhat a globális piacokra. A potenciális kínálatbővülés ráadásul Iránon túlra is kiterjedhet, ugyanis az OPEC egysége gyengül, az öböl menti államok pedig a jelenlegi árszinteken igyekezhetnek értékesíteni a tartalékaikat.
Ward szerint ez a forgatókönyv komoly hátszelet jelentene a részvénypiacoknak, és arra ösztönözhetné a jegybankokat, hogy megkezdjék a kamatcsökkentést.
Ez különösen annak fényében lenne éles fordulat, hogy az Európai Központi Bank az inflációs nyomás miatt nemrég még 25 bázispontos kamatemelésről döntött.
A szektorok és régiók közötti tavalyi rotáció február 27-én megtorpant – nyilatkozta Ward a Bloombergnek. Hozzátette, tévedés azt gondolni, hogy a piac túllépett az iráni konfliktuson, hiszen a narratíva teljesen megváltozott. Most azonban ez a folyamat visszafordul, és a piaci emelkedés ismét szélesebb körűvé válik.
A pénteken aláírandó megállapodás kapcsán a szakértő úgy véli, hogy az mindkét felet érdekeltté teszi annak betartásában. Kína, a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj legnagyobb vásárlója, saját gazdasági nehézségei miatt nem engedné meg Iránnak a szoros tartós lezárását. Emellett az iráni olaj feketepiaci csatornákról a hivatalos kereskedelembe való átterelése tovább gyorsíthatja az árcsökkenést. Bár egyes kereskedők óvatosak maradtak a részletek hiánya és a hajózási akadályok miatt, a Brent típusú kőolaj ára hétfőn 4 százalékkal, hordónként 83 dollár alá esett.
Ward az európai részvénypiacokat alulértékeltnek tartja, és rámutatott, hogy Brüsszel hangvétele is megváltozott, így a megszorító jellegű szabályozási ciklus után immár a gazdasági növekedés élvez prioritást. Úgy vélte, hogy jelenleg még túl sok pesszimizmus van beárazva egy alapvetően optimista piacon.
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