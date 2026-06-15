Soha nem élt még ezzel a jogkörével az amerikai kereskedelmi minisztérium

Az amerikai kereskedelmi minisztérium története során először élt az exportellenőrzési törvény biztosította jogkörével, amikor elrendelte az Anthropic legújabb mesterségesintelligencia-modelljeinek teljes körű exporttilalmát. A szigorú lépés hátterében nemzetbiztonsági aggályok, valamint az MI-fejlesztő startup és a Trump-kormányzat között kialakult feszült viszony áll.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter pénteki levelében felszólította Dario Amodeit, az Anthropic vezérigazgatóját, hogy a vállalat azonnal állítsa le a Mythos és Fable elnevezésű MI-modellek exportját az összes célországba, illetve a külföldi állampolgárok felé világszerte. A tárcavezető azzal indokolta a döntést, hogy a modelleket

Kína, Oroszország vagy más, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő államok katonai hírszerzése is felhasználhatná.

A kormányzat álláspontja szerint létezik egy módszer a Fable 5 kiberbiztonsági védelmének kijátszására, azaz feltörésére, amellyel a modell szoftveres sebezhetőségek felkutatására is alkalmassá válik. Az Anthropic pénteki blogbejegyzésében úgy reagált, hogy ezzel a módszerrel csupán olyan elhanyagolható biztonsági réseket lehet azonosítani, amelyeket más, szabadon hozzáférhető modellek is könnyedén megtalálnak.

A kereskedelmi tárca a 2018-as exportellenőrzési reformtörvényre hivatkozva járt el, amely felhatalmazást ad a nemzetbiztonsági szempontból kritikus, újonnan megjelenő technológiák ellenőrzésére. Szakértők rámutattak, hogy a minisztérium most első alkalommal élt ezzel a jogkörével. A kiküldött levél szerint a korlátozások megszegése azonnali büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Elemzők ugyanakkor egy komoly jogi aggályra is felhívták a figyelmet, miszerint a mesterségesintelligencia-modelleket jellemzően nem hagyományos módon exportálják, hanem távoli eléréssel teszik hozzáférhetővé, amit a jelenlegi exportellenőrzési szabályok nem fednek le teljesen. Ez megkérdőjelezi, hogy a minisztériumnak valóban van-e jogalapja a tiltás kikényszerítésére.

Az Anthropic és a Trump-adminisztráció közötti feszültség az év elején hágott a tetőfokára, miután a startup megtagadta, hogy az amerikai hadsereg belföldi megfigyelésre, valamint teljesen önműködő fegyverrendszerek fejlesztésére használja a modelljeit. A kormányzat válaszlépésként nemzetbiztonsági feketelistára tette a céget. A tőzsdére készülő, a kibocsátási kérelmet bizalmasan benyújtó Anthropic korábban maga is felhívta a figyelmet a Mythos modellben rejlő visszaélési lehetőségekre, ezért halasztotta el annak széles körű bevezetését. A június 9-én bemutatott Fable 5 nyilvános verzióját a vállalat közlése szerint már a kormánnyal együttműködve tesztelték, és az adminisztráció jóváhagyásával tették elérhetővé.

Vasárnap több mint nyolcvan kiberbiztonsági vezető és iparági szakértő, köztük az Nvidia és az Adobe munkatársai nyílt levélben fordultak Lutnickhoz és Sean Cairncross nemzeti kiberbiztonsági igazgatóhoz, az Anthropicot sújtó korlátozások azonnali feloldását szorgalmazva.

Forrás: Reuters

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