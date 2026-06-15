Több száz hazai cég kerülhet nehéz helyzetbe, tízmilliárdok ragadtak bent az államnál

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A kormányváltást követő adminisztratív átállás miatt hónapok óta szünetelnek a Demján Sándor Tőkeprogram kifizetései, ami legrosszabb esetben súlyos likviditási válságba sodorhat majdnem kétszáz korábban nyertes, illetve már akár szerződéskötésen is átesett hazai vállalkozást. A károsult cégek egy érdekképviseleti fórumhoz csatlakoztak azzal a céllal, hogy összefogva igyekezzenek információt szerezni, illetve felhívják a figyelmet a problémára. Megkérdeztük az MKIK Tőkealap-kezelőt is, jelenleg 172 befektetési döntés érintett mintegy 45,9 milliárd forint értékben. Az alapkezelő elmondta, hogy ezek közül számos vállalkozás, amely minden szerződést aláírt és minden feltételnek megfelel, záros határidőn belül hozzá fog jutni a forráshoz.

Bár végső esetben akár pereskedni is készek, a legfontosabb az lenne, hogy mihamarabb hozzájussanak az ígért forrásokhoz – mondta el a Portfolio kérdésére Felder Frigyes, a Demján Sándor Tőkeprogram Érdekegyeztető Fórum kezdeményezője, a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége (TAVOSZ) pénzügyi és projektvezetője. Mivel a korábbi kommunikáció és gyakorlat gyors, egy-két héten belüli utalást ígért, ez a közel kétszáz vállalkozás, amely már megkapta a hivatalos értesítést a nyertes pályázatáról, vagy már szerződést is kötött, a pozitív döntés birtokában kötelezettségeket is vállalt. Működésük ezzel most veszélybe került.

A döntés már megszületett, hivatalosan kiértesítették a vállalkozásokat, megindult a szerződéskötési folyamat - vagy már le is szerződtek, csak épp április óta nincs kifizetés

– mondta Felder. "Itt több tíz- és százmillió forint nagyságrendű kötelezettségekről van szó. Van, aki csarnokot szeretett volna vásárolni, vagy eszközöket, készletet – ezek már mind megrendelésre kerültek”.

A Demján Sándor Tőkeprogram egy eredetileg 100, majd 150 milliárd forintos, államilag támogatott kkv-tőkefinanszírozási konstrukció, amely 100-400 millió forintos, kedvezményes, hatéves forrást juttat a növekedésre és beruházásra kész magyar vállalkozásoknak 6 éves futamidővel, évi 5 százalékos hozamelvárás/kamat mellett. A konstrukció nem klasszikus bankhitel és nem is vissza nem térítendő támogatás: a tőkealap jelképes, 1 százalékos tulajdonrészt szerez, a forrás döntő része pedig tulajdonosi/tagi kölcsön formájában kerül a vállalkozáshoz; a bevont tőkét alapvetően a futamidő végén kell visszafizetni. A forrás elsősorban kapacitásbővítésre, technológiai és gépberuházásokra, digitalizációra, energiahatékonysági fejlesztésekre, telephely- vagy ingatlanfejlesztésre, illetve általános vállalkozásfejlesztési célokra fordítható. A konstrukció akár 0 százalékos önerővel és hagyományos kezességi elvárások nélkül is igénybe vehető, miközben a pályázati és bírálati folyamatot országos kamarai hálózat és szakmai támogatás segíti.

A program alapvető jogosultsági feltételei:

Legalább 2 lezárt üzleti év.

Az elmúlt 2 év átlagában minimum 300 millió forintos éves árbevétel.

Legalább 2 fő állandó foglalkoztatott.

Kft. vagy Zrt. cégforma.

Minimum 50%-os magyar tulajdoni hányad.

Üzleti tervvel alátámasztott beruházási vagy befektetési cél.

Nem lehet köztartozás, illetve lejárt tartozás.

A kifizetésekkel kapcsolatos problémával megkerestük az MKIK Tőkealap-kezelőt. Kérdéseinkre válaszolva elmondták, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram

egyetlen szakaszát sem függesztették fel, ugyanakkor a szerződéskötések és kifizetések üteme lelassult.

Ennek oka az, hogy az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. felé még nem történt meg a már meghozott befektetési döntések mögötti tulajdonosi vagyoni hozzájárulás, azaz a forrás folyósítása. A programban jelenleg 172 befektetési döntés érintett, összesen mintegy 45,9 milliárd forint értékben.

Kérdéseinkkel a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is megkerestük. A cikk megjelenéséig nem kaptunk választ, amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük.

A Demján Sándor Beruházási Magántőkealap alapkezelési szabályzatában rögzített tőke alapján az MKIK Tőkealap-kezelő a vállalt június 30-i határidőre meghozta a szükséges befektetési döntéseket, és a szabályoknak megfelelően elindította a tőkelehívásokat. Az alapkezelő szerint

likvid fedezet hiányában a további szerződéskötések szüneteltetése volt a felelős és szabályszerű kockázatkezelési lépés,

mivel fedezet nélkül nem vállalhattak új szerződéses kötelezettségeket. A társaság hangsúlyozta: a kialakult helyzet időben megelőzte az MFB Csoport új vezetésének kinevezését, az új menedzsment tehát ezt az állapotot örökölte meg.

Az érdekegyeztető fórumhoz eddig közvetve vagy közvetlenül mintegy háromszáz vállalat csatlakozott. A tét méretét jól mutatja, hogy a programban stabil, 300 millió forint feletti árbevételű, komoly múlttal rendelkező cégek vehettek részt, ebből csak a leginkább veszélyeztetett majdnem kétszáz cég együttesen mintegy százmilliárd forintos árbevételt és legalább 1600 munkahelyet képvisel. Felder kalkulációi szerint amennyiben ezek a vállalatok hozzájutnak a forrásokhoz, a program hatéves ciklusa alatt akár 1200 milliárd forintos GDP-hozzájárulást is generálhatnak, ami a költségvetésnek összességében 150 milliárd forintos adó- és járulékbevételt jelentene.

Nemzetgazdasági szempontból is kifejezetten káros lenne éppen a prosperáló, munkahelyeket fenntartó cégeken spórolni, hiszen ezzel a növekedési lehetőségeiket vágják el

– hangsúlyozta Felder.

A kifizetések szüneteltetésének hátterében az állHat, hogy az új kormányzat a korábbi vezetés politikailag motivált osztogatásának tekinti a programot.

Felder szerint azonban a szakmai tapasztalatok ezt egyértelműen cáfolják: a pályázati folyamat átlátható volt, a nyertes cégek pedig tisztán üzleti alapon, politikai elfogultság nélkül működnek. A programban ráadásul nem ingyenpénzről, hanem visszatérítendő forrásról van szó, amelyet hat év után egy összegben kell visszafizetni, így a konstrukció eleve alkalmatlan a források eltüntetésére.

A kevés jó dolog egyike volt, amit az előző kormány létrehozott, nem pedig a járadékvadászat terepe

– tette hozzá Felder. Hangsúlyozta, hogy a tőkefinanszírozás nyugat-Európában is legitim konstrukció; ráadásul, ha az állam szeretné erőteljesebben átvilágítani a korábbi vagy a jelenleg várt kifizetéseket, azt is könnyen megteheti.

Ha a helyzet nem oldódik meg hamarosan, az állam azonban nemcsak a pályázó gazdasági szereplők nehezen felépített bizalmát veszítheti el hosszú időre, hanem

komoly jogi következményekkel is számolnia kell: az érintett cégek pertársaságot alakítva bírósághoz fordulhatnak,

és a korábbi hivatalos, bátorító kormányzati kommunikációra hivatkozva Felder szerint jó eséllyel felelősségre vonhatják a szerződőt.

A döntéshozók asztalán már ott fekszenek a szakpolitikai háttéranyagok, így ők is érzékelhetik a helyzetből fakadó politikai és gazdasági kockázatokat. Felder várakozása szerint a napokban egyeztet majd az illetékes minisztérium, az alapkezelő és a Magyar Fejlesztési Bank. A tárgyalások célja a program első, százmilliárdos keretéből még le nem hívott ötvenmilliárd forint felszabadítása, amelyet a költségvetésben korábban már beterveztek.

Az ideális állapot természetesen a beígért 150 milliárd forintos keret biztosítása lenne, hiszen további több száz vállalkozás bízik abban, hogy forráshoz jut a programban.

A vállalatok most azt várják, hogy a kormányzat adjon világos határidőket a kifizetések újraindítására.

Nem függesztették fel a programot

Az MKIK Tőkealap-kezelő közlése szerint a Demján Sándor Tőkeprogram egyetlen szakasza sem került tehát felfüggesztésre. Az alapkezelő a kezelési szabályzatban rögzített kihelyezési keretet a határidő lejárta előtt, 90 milliárd forint értékben teljes egészében lekötötte, így az érdemi döntéshozatali szakasz a tervezett menetrend szerint lezárult. A már meghozott döntésekre épülő szerződéskötések operatív lebonyolítása ugyanakkor az MFB Csoport által elrendelt, jelenleg is zajló átfogó portfólió-felülvizsgálat idejére technikailag szünetel és a forrásbiztosítási keretek véglegesítését követően indulhat majd újra.

Az alapkezelő szerint egy ekkora volumenű nemzetgazdasági programnál természetes, hogy az új menedzsment áttekinti az örökölt státuszt, a portfóliót, a meghozott döntéseket és a működést. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy nem pusztán adminisztratív folyamatról van szó, hanem több száz hazai kis- és középvállalkozás már elindított reálgazdasági beruházásáról.

A már aláírt szerződések esetében indulhat a folyósítás

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek esetében a szerződéskötési folyamat a kamara, az alapkezelő és a vállalkozás részéről is teljeskörűen lezárult, és minden szükséges dokumentáció érvényesen rendelkezésre áll,

az alapkezelő a rendelkezésre álló fedezet terhére elindítja a folyósítást,

tehát ezeknél az ügyleteknél a kifizetések a normál operatív ügymenet szerint teljesülnek.

Más a helyzet azoknál a cégeknél, amelyek már pozitív befektetési döntést kaptak, de még nem jutottak el a szerződéskötésig vagy nem teljesítették a folyósításhoz szükséges feltételeket. Az MKIK Tőkealap-kezelő szerint a meghozott pozitív testületi döntések az alapkezelési szabályzat alapján továbbra is érvényesek, az ügyletek döntési fázisa az alapkezelő részéről lezárult. A szerződéskötési folyamatok elindítását azonban a források fizikai rendelkezésre állásáig tudatosan szüneteltetik, hogy ne keletkezzenek új, fedezetlen kötelezettségek.

Az alapkezelő azt is jelezte: a portfólió természetes lemorzsolódásával számolva már kizárólag feltételes befektetési döntéseket hoz. Ezek nem jelentenek új, fedezetlen kötelezettséget, és csak akkor válnak véglegessé, ha a szükséges forrás rendelkezésre áll. A Demján Sándor Tőkeprogram első befektetési szakaszának zárásával az alapkezelő a döntési folyamatokat elvégezte:

a programban jelenleg összesen 172 döntés érintett, 45,9 milliárd forint értékben .

. Összehasonlításképpen: 2026 áprilisáig 206 befektetési döntés – ezen belül 44 milliárd forint folyósítása – történt meg.

Az ügyletek jogi és adminisztratív státusza alapján tehát több csoport különíthető el:

Azoknál a partnereknél, amelyekkel a befektetési szerződést már háromoldalúan – az ügyfél, a kamara és az alapkezelő részéről – teljeskörűen aláírták, és a benyújtott dokumentáció megfelel a folyósítási feltételeknek, az alapkezelő a rendelkezésre álló fedezet terhére elindítja az utalásokat.

A pozitív döntéssel rendelkező, de még szerződéskötés alatt vagy előtt álló vállalkozásoknál viszont a szerződéskötések elindítását vagy folytatását a források tényleges rendelkezésre állásáig szüneteltetik.

Mivel a kihelyezési keret teljes egészében lekötésre került, az új vállalkozói megkereséseket az alapkezelő regisztrálja, és tartalék-várólistára helyezi. Ezek az ügyletek akkor válhatnak aktuálissá, ha forrás szabadul fel, vagy új forrás biztosítása történik.

Nem terveznek feltételmódosítást

Az MKIK Tőkealap-kezelő szerint a Demján Sándor Tőkeprogram céljai tekintetében nincs érdekellentét az érintett szereplők között. A hazai kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának támogatása, versenyképességük erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése a kormányzati gazdaságpolitikai szándék, a vállalkozói szféra elvárásai, az alapkezelő és az MFB Csoport törekvései szerint is közös cél.

A program feltételeinek módosítása a jelenlegi szakaszban az alapkezelő szerint nem indokolt, mivel a konstrukció bizonyítottan működik, és közvetlen reálgazdasági igényre válaszol. A jelenlegi átmeneti, technikai szakasz az alapkezelő értelmezése szerint kizárólag a már meghozott döntések és a forrásbiztosítási keretek operatív összehangolását szolgálja.

Miért nem volt korábban részletes tájékoztatás?

Az alapkezelő szerint a program indulása óta a transzparens és hiteles tájékoztatás elvét követik. A partnerek felé kizárólag végleges és megalapozott információkat közvetítenek, és tudatosan kerülik a piaci bizonytalanságot keltő vagy részleges tájékoztatást. A társaság közlése szerint a vállalkozások a folyamat minden érdemi döntési és adminisztratív szakaszában megkapták a szükséges hivatalos visszajelzéseket. A befektetési időszak 2026. június 30-i lezárásához közeledve, amint a program aktuális keretei és státusza véglegessé vált, az alapkezelő megküldte a hivatalos értesítéseket az érintett cégeknek.

„A legfontosabb, hogy a források rendelkezésre álljanak”

A tőkealap jól tudja, hogy a részt vevő vállalkozások mögött sok esetben már megkezdett fejlesztések állnak, és ezért a finanszírozási folyamat mielőbbi rendezése a cégek működésének kiszámíthatósága szempontjából kiemelt jelentőségű. A folyamat lezárása azonban a forráslehívások operatív ütemezésétől, valamint a háttérben zajló szakmai egyeztetések előrehaladásától függ.

Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója a helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A vállalkozások bizalmának megőrzése és a tervezett beruházások megvalósulása érdekében most az a legfontosabb, hogy a pozitív döntéssel rendelkező ügyletek mögötti források rendelkezésre álljanak, és a folyósítások folytatódhassanak".

dr. Bánfi Zoltán MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató, igazgatósági tag dr. Bánfi Zoltán közgazdász, PhD fokozatát a magyar bankrendszer válság utáni helyzetének elemzéséből szerezte. Több mint 25 éve dolgozik a pénzügyi szektorban. Az OTP Banknál kezdte pályáját treasury … Tovább

Az Alapkezelő ennek érdekében teljes körű szakmai együttműködést biztosít az MFB Csoport új vezetése számára, és minden szükséges információt rendelkezésre bocsát annak érdekében, hogy a program áttekintését követően a finanszírozási folyamatok mielőbb rendeződhessenek”

- tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ