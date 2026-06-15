Több száz hazai cég kerülhet nehéz helyzetbe, tízmilliárdok ragadtak bent az államnál

Bár végső esetben akár pereskedni is készek, a legfontosabb az lenne, hogy mihamarabb hozzájussanak az ígért forrásokhoz – mondta el a Portfolio kérdésére Felder Frigyes, a Demján Sándor Tőkeprogram Érdekegyeztető Fórum kezdeményezője, a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége (TAVOSZ) pénzügyi és projektvezetője. Mivel a korábbi kommunikáció és gyakorlat gyors, egy-két héten belüli utalást ígért, ez a közel kétszáz vállalkozás, amely már megkapta a hivatalos értesítést a nyertes pályázatáról, vagy már szerződést is kötött, a pozitív döntés birtokában kötelezettségeket is vállalt. Működésük ezzel most veszélybe került.
A döntés már megszületett, hivatalosan kiértesítették a vállalkozásokat, megindult a szerződéskötési folyamat - vagy már le is szerződtek, csak épp április óta nincs kifizetés
– mondta Felder. "Itt több tíz- és százmillió forint nagyságrendű kötelezettségekről van szó. Van, aki csarnokot szeretett volna vásárolni, vagy eszközöket, készletet – ezek már mind megrendelésre kerültek”.
A Demján Sándor Tőkeprogram egy eredetileg 100, majd 150 milliárd forintos, államilag támogatott kkv-tőkefinanszírozási konstrukció, amely 100-400 millió forintos, kedvezményes, hatéves forrást juttat a növekedésre és beruházásra kész magyar vállalkozásoknak 6 éves futamidővel, évi 5 százalékos hozamelvárás/kamat mellett. A konstrukció nem klasszikus bankhitel és nem is vissza nem térítendő támogatás: a tőkealap jelképes, 1 százalékos tulajdonrészt szerez, a forrás döntő része pedig tulajdonosi/tagi kölcsön formájában kerül a vállalkozáshoz; a bevont tőkét alapvetően a futamidő végén kell visszafizetni. A forrás elsősorban kapacitásbővítésre, technológiai és gépberuházásokra, digitalizációra, energiahatékonysági fejlesztésekre, telephely- vagy ingatlanfejlesztésre, illetve általános vállalkozásfejlesztési célokra fordítható. A konstrukció akár 0 százalékos önerővel és hagyományos kezességi elvárások nélkül is igénybe vehető, miközben a pályázati és bírálati folyamatot országos kamarai hálózat és szakmai támogatás segíti.
A program alapvető jogosultsági feltételei:
- Legalább 2 lezárt üzleti év.
- Az elmúlt 2 év átlagában minimum 300 millió forintos éves árbevétel.
- Legalább 2 fő állandó foglalkoztatott.
- Kft. vagy Zrt. cégforma.
- Minimum 50%-os magyar tulajdoni hányad.
- Üzleti tervvel alátámasztott beruházási vagy befektetési cél.
- Nem lehet köztartozás, illetve lejárt tartozás.
A kifizetésekkel kapcsolatos problémával megkerestük az MKIK Tőkealap-kezelőt. Kérdéseinkre válaszolva elmondták, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram
egyetlen szakaszát sem függesztették fel, ugyanakkor a szerződéskötések és kifizetések üteme lelassult.
Ennek oka az, hogy az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. felé még nem történt meg a már meghozott befektetési döntések mögötti tulajdonosi vagyoni hozzájárulás, azaz a forrás folyósítása. A programban jelenleg 172 befektetési döntés érintett, összesen mintegy 45,9 milliárd forint értékben.
Kérdéseinkkel a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is megkerestük. A cikk megjelenéséig nem kaptunk választ, amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük.
A Demján Sándor Beruházási Magántőkealap alapkezelési szabályzatában rögzített tőke alapján az MKIK Tőkealap-kezelő a vállalt június 30-i határidőre meghozta a szükséges befektetési döntéseket, és a szabályoknak megfelelően elindította a tőkelehívásokat. Az alapkezelő szerint
likvid fedezet hiányában a további szerződéskötések szüneteltetése volt a felelős és szabályszerű kockázatkezelési lépés,
mivel fedezet nélkül nem vállalhattak új szerződéses kötelezettségeket. A társaság hangsúlyozta: a kialakult helyzet időben megelőzte az MFB Csoport új vezetésének kinevezését, az új menedzsment tehát ezt az állapotot örökölte meg.
Az érdekegyeztető fórumhoz eddig közvetve vagy közvetlenül mintegy háromszáz vállalat csatlakozott. A tét méretét jól mutatja, hogy a programban stabil, 300 millió forint feletti árbevételű, komoly múlttal rendelkező cégek vehettek részt, ebből csak a leginkább veszélyeztetett majdnem kétszáz cég együttesen mintegy százmilliárd forintos árbevételt és legalább 1600 munkahelyet képvisel. Felder kalkulációi szerint amennyiben ezek a vállalatok hozzájutnak a forrásokhoz, a program hatéves ciklusa alatt akár 1200 milliárd forintos GDP-hozzájárulást is generálhatnak, ami a költségvetésnek összességében 150 milliárd forintos adó- és járulékbevételt jelentene.
Nemzetgazdasági szempontból is kifejezetten káros lenne éppen a prosperáló, munkahelyeket fenntartó cégeken spórolni, hiszen ezzel a növekedési lehetőségeiket vágják el
– hangsúlyozta Felder.
A kifizetések szüneteltetésének hátterében az állHat, hogy az új kormányzat a korábbi vezetés politikailag motivált osztogatásának tekinti a programot.
Felder szerint azonban a szakmai tapasztalatok ezt egyértelműen cáfolják: a pályázati folyamat átlátható volt, a nyertes cégek pedig tisztán üzleti alapon, politikai elfogultság nélkül működnek. A programban ráadásul nem ingyenpénzről, hanem visszatérítendő forrásról van szó, amelyet hat év után egy összegben kell visszafizetni, így a konstrukció eleve alkalmatlan a források eltüntetésére.
A kevés jó dolog egyike volt, amit az előző kormány létrehozott, nem pedig a járadékvadászat terepe
– tette hozzá Felder. Hangsúlyozta, hogy a tőkefinanszírozás nyugat-Európában is legitim konstrukció; ráadásul, ha az állam szeretné erőteljesebben átvilágítani a korábbi vagy a jelenleg várt kifizetéseket, azt is könnyen megteheti.
Ha a helyzet nem oldódik meg hamarosan, az állam azonban nemcsak a pályázó gazdasági szereplők nehezen felépített bizalmát veszítheti el hosszú időre, hanem
komoly jogi következményekkel is számolnia kell: az érintett cégek pertársaságot alakítva bírósághoz fordulhatnak,
és a korábbi hivatalos, bátorító kormányzati kommunikációra hivatkozva Felder szerint jó eséllyel felelősségre vonhatják a szerződőt.
A döntéshozók asztalán már ott fekszenek a szakpolitikai háttéranyagok, így ők is érzékelhetik a helyzetből fakadó politikai és gazdasági kockázatokat. Felder várakozása szerint a napokban egyeztet majd az illetékes minisztérium, az alapkezelő és a Magyar Fejlesztési Bank. A tárgyalások célja a program első, százmilliárdos keretéből még le nem hívott ötvenmilliárd forint felszabadítása, amelyet a költségvetésben korábban már beterveztek.
Az ideális állapot természetesen a beígért 150 milliárd forintos keret biztosítása lenne, hiszen további több száz vállalkozás bízik abban, hogy forráshoz jut a programban.
A vállalatok most azt várják, hogy a kormányzat adjon világos határidőket a kifizetések újraindítására.
Nem függesztették fel a programot
Az MKIK Tőkealap-kezelő közlése szerint a Demján Sándor Tőkeprogram egyetlen szakasza sem került tehát felfüggesztésre. Az alapkezelő a kezelési szabályzatban rögzített kihelyezési keretet a határidő lejárta előtt, 90 milliárd forint értékben teljes egészében lekötötte, így az érdemi döntéshozatali szakasz a tervezett menetrend szerint lezárult. A már meghozott döntésekre épülő szerződéskötések operatív lebonyolítása ugyanakkor az MFB Csoport által elrendelt, jelenleg is zajló átfogó portfólió-felülvizsgálat idejére technikailag szünetel és a forrásbiztosítási keretek véglegesítését követően indulhat majd újra.
Az alapkezelő szerint egy ekkora volumenű nemzetgazdasági programnál természetes, hogy az új menedzsment áttekinti az örökölt státuszt, a portfóliót, a meghozott döntéseket és a működést. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy nem pusztán adminisztratív folyamatról van szó, hanem több száz hazai kis- és középvállalkozás már elindított reálgazdasági beruházásáról.
A már aláírt szerződések esetében indulhat a folyósítás
Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek esetében a szerződéskötési folyamat a kamara, az alapkezelő és a vállalkozás részéről is teljeskörűen lezárult, és minden szükséges dokumentáció érvényesen rendelkezésre áll,
az alapkezelő a rendelkezésre álló fedezet terhére elindítja a folyósítást,
tehát ezeknél az ügyleteknél a kifizetések a normál operatív ügymenet szerint teljesülnek.
Más a helyzet azoknál a cégeknél, amelyek már pozitív befektetési döntést kaptak, de még nem jutottak el a szerződéskötésig vagy nem teljesítették a folyósításhoz szükséges feltételeket. Az MKIK Tőkealap-kezelő szerint a meghozott pozitív testületi döntések az alapkezelési szabályzat alapján továbbra is érvényesek, az ügyletek döntési fázisa az alapkezelő részéről lezárult. A szerződéskötési folyamatok elindítását azonban a források fizikai rendelkezésre állásáig tudatosan szüneteltetik, hogy ne keletkezzenek új, fedezetlen kötelezettségek.
Az alapkezelő azt is jelezte: a portfólió természetes lemorzsolódásával számolva már kizárólag feltételes befektetési döntéseket hoz. Ezek nem jelentenek új, fedezetlen kötelezettséget, és csak akkor válnak véglegessé, ha a szükséges forrás rendelkezésre áll. A Demján Sándor Tőkeprogram első befektetési szakaszának zárásával az alapkezelő a döntési folyamatokat elvégezte:
- a programban jelenleg összesen 172 döntés érintett, 45,9 milliárd forint értékben.
- Összehasonlításképpen: 2026 áprilisáig 206 befektetési döntés – ezen belül 44 milliárd forint folyósítása – történt meg.
Az ügyletek jogi és adminisztratív státusza alapján tehát több csoport különíthető el:
- Azoknál a partnereknél, amelyekkel a befektetési szerződést már háromoldalúan – az ügyfél, a kamara és az alapkezelő részéről – teljeskörűen aláírták, és a benyújtott dokumentáció megfelel a folyósítási feltételeknek, az alapkezelő a rendelkezésre álló fedezet terhére elindítja az utalásokat.
- A pozitív döntéssel rendelkező, de még szerződéskötés alatt vagy előtt álló vállalkozásoknál viszont a szerződéskötések elindítását vagy folytatását a források tényleges rendelkezésre állásáig szüneteltetik.
- Mivel a kihelyezési keret teljes egészében lekötésre került, az új vállalkozói megkereséseket az alapkezelő regisztrálja, és tartalék-várólistára helyezi. Ezek az ügyletek akkor válhatnak aktuálissá, ha forrás szabadul fel, vagy új forrás biztosítása történik.
Nem terveznek feltételmódosítást
Az MKIK Tőkealap-kezelő szerint a Demján Sándor Tőkeprogram céljai tekintetében nincs érdekellentét az érintett szereplők között. A hazai kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának támogatása, versenyképességük erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése a kormányzati gazdaságpolitikai szándék, a vállalkozói szféra elvárásai, az alapkezelő és az MFB Csoport törekvései szerint is közös cél.
A program feltételeinek módosítása a jelenlegi szakaszban az alapkezelő szerint nem indokolt, mivel a konstrukció bizonyítottan működik, és közvetlen reálgazdasági igényre válaszol. A jelenlegi átmeneti, technikai szakasz az alapkezelő értelmezése szerint kizárólag a már meghozott döntések és a forrásbiztosítási keretek operatív összehangolását szolgálja.
Miért nem volt korábban részletes tájékoztatás?
Az alapkezelő szerint a program indulása óta a transzparens és hiteles tájékoztatás elvét követik. A partnerek felé kizárólag végleges és megalapozott információkat közvetítenek, és tudatosan kerülik a piaci bizonytalanságot keltő vagy részleges tájékoztatást. A társaság közlése szerint a vállalkozások a folyamat minden érdemi döntési és adminisztratív szakaszában megkapták a szükséges hivatalos visszajelzéseket. A befektetési időszak 2026. június 30-i lezárásához közeledve, amint a program aktuális keretei és státusza véglegessé vált, az alapkezelő megküldte a hivatalos értesítéseket az érintett cégeknek.
„A legfontosabb, hogy a források rendelkezésre álljanak”
A tőkealap jól tudja, hogy a részt vevő vállalkozások mögött sok esetben már megkezdett fejlesztések állnak, és ezért a finanszírozási folyamat mielőbbi rendezése a cégek működésének kiszámíthatósága szempontjából kiemelt jelentőségű. A folyamat lezárása azonban a forráslehívások operatív ütemezésétől, valamint a háttérben zajló szakmai egyeztetések előrehaladásától függ.
Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója a helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A vállalkozások bizalmának megőrzése és a tervezett beruházások megvalósulása érdekében most az a legfontosabb, hogy a pozitív döntéssel rendelkező ügyletek mögötti források rendelkezésre álljanak, és a folyósítások folytatódhassanak".
Az Alapkezelő ennek érdekében teljes körű szakmai együttműködést biztosít az MFB Csoport új vezetése számára, és minden szükséges információt rendelkezésre bocsát annak érdekében, hogy a program áttekintését követően a finanszírozási folyamatok mielőbb rendeződhessenek”
- tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét
Facebook-posztban tette egyértelművé a miniszter, hogy nem hagyja sorsára az egyik legértékesebb állami tulajdonú épületet.
Wizz Air, Ryanair, Lufthansa - Kik lehetek az iráni megállapodás nyertesei? Mutatunk 4 olcsó részvényt, ami az elemzők kedvence most
Megkerestük a legizgalmasabb sztorikat.
Hiába a nagy megállapodás: tüzet nyitottak egy hajóra a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál
Még sok részlet ismeretlen.
Macron lehetséges utódja nem fenyeget vétópolitikával, de ha nyer, könnyen az EU újabb kerékkötője lehet
Jordan Bardella egyszerűen lefelezné a franciák uniós befizetéseit.
Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett
Cáfolta a Commerzbank állításait az olasz bank.
Lezárják az egyik népszerű magyar kirándulóhelyet: bármikor kidőlhetnek a veszélyes fák
Muszáj kivágni a fertőzött kőrisfákat.
Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez
Bánfi Attilát, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van - nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is
Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegs
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.