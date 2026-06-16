Bécsből üzentek: hasít a VIG, régiós ugrásra készül az alapkezelő

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Nemcsak biztosítóként, hanem vagyonkezelői és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatói szereplőként is erősítené közép- és kelet-európai jelenlétét a Vienna Insurance Group. A csoport bécsi sajtóeseményén elhangzott: az 5 milliárd eurónyi vagyont kezelő magyar VIG Alapkezelő a 30 országot lefedő csoport 12 piacán működik, a következő három évben pedig Csehország és Magyarország mellett Lengyelország, Szlovákia és Ausztria lesz a növekedési tervek fókuszában. A VIG eközben története egyik legsikeresebb időszakát éli: 2025-ben először érte el az 1 milliárd eurós eredményt, nemrég lezárta a valaha volt legnagyobb akvizícióját, és új, 2028-ig szóló vállalati stratégiát indított.

Harmincéves történetének új szakaszába lépett a VIG Alapkezelő – erről beszélt Kadocsa Péter, a társaság elnök-vezérigazgatója a Vienna Insurance Group (VIG) bécsi központjában tartott sajtóeseményén. A vezető felidézte: a társaság 1996-ban nőtt ki az Aegon Biztosító befektetési osztályából, majd a 2009-es, Aegon-csoporton belüli átszervezés adott neki jelentős nemzetközi szerepet: ekkor a magyar csapat nemcsak megtartotta, hanem bővítette is kompetenciáit, különösen a feltörekvő piaci kötvény- és részvénybefektetési területekre fókuszáló tevékenységgel.

A Vienna Insurance Group 2020-ban nyerte el az Aegon közép-európai érdekeltségeinek megvásárlására vonatkozó tranzakciót.

A magyar állam átmeneti tulajdonosi jelenléte miatt kétlépcsős folyamat zajlott le, először 55 százalékos irányító többséggel működött a struktúra, majd 2023 decemberétől teljes egészében a VIG-hez került az alapkezelő. Ugyanakkor a csoporthoz tartozó két biztosítóban, az Alfában és az Unionban a magyar állam megtartott 10% részesedést.

Kadocsa szerint a VIG Alapkezelő ma regionális vagyonkezelőként határozza meg magát: a társaság jelenleg mintegy 5 milliárd eurónyi vagyont kezel, több mint 40 befektetési alapja van, és a hatodik legnagyobb vagyonkezelő Magyarországon.

A menedzsment ugyanakkor inkább azt emeli ki, hogy a cég a második legnagyobb, nem bankcsoporthoz tartozó alapkezelő Magyarországon

– ez az elkülönítés azért érdekes, mert a magyar piacon jelenleg a banki csatornákon keresztül történő értékesítés dominál. Emellett ma már 12 VIG-országgal áll üzleti kapcsolatban az alapkezelő: Magyarországon teljes körű vagyonkezelést végeznek, intézményi ügyfeleket, banki partnereket és közvetlen lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak; más piacokon pedig egyelőre elsősorban a befektetési célú életbiztosításokon keresztül vannak jelen, de a cél a mélyebb regionális integráció.

A stratégiai irányt a közép- és kelet-európai megtakarítási piac gyors növekedése jelöli ki. Kadocsa szerint egyértelmű összefüggés látszik az országok fejlettsége és az egy főre jutó, befektetési alapokban kezelt vagyon között, emiatt a régió felzárkózása jelentős növekedési potenciált hordoz magában. A friss adatok azt mutatják, tavaly a régió átlagában mintegy 30 százalékkal nőtt a háztartások befektetési alapokban tartott vagyona, miközben a unit-linked életbiztosítások a fejlettebb piacokon már inkább stagnálást mutatnak.

A következő hároméves időszakban öt kiemelt országra fókuszálna az alapkezelő: Csehországra, Magyarországra, Lengyelországra, Szlovákiára és Ausztriára. Csehország jelenleg a legerősebb piac a közvetlen befektetésialap-értékesítésben, Magyarország a második. A cél, hogy ezt a modellt több országban is kiépítsék, nemcsak biztosítói hálózatokon, hanem banki és külső (third party) értékesítési csatornákon keresztül is. Ehhez Kadocsa szerint erősebb kommunikációra is szükség lesz, mivel a széles körben ismert Aegon márka után a kevésbé ismert VIG márkát kell felépíteni.

Kadocsa Péter VIG Alapkezelő, elnök-vezérigazgató 1998-1999 között a Takarék Bróker Rt. osztályvezető- helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója, később az UniCredit Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese. 2007-től … Tovább

A csoportszintű hátteret és terveket Lehel Gábor, a Vienna Insurance Group igazgatósági tagja mutatta be a jelenlévőknek. A VIG jelenleg Kelet-Európa legnagyobb biztosítócsoportja: 30 országban működik mintegy 50 vállalattal, 36 millió ügyfelet szolgál ki, és 34 ezer munkatársat foglalkoztat. A társaság 1824-ben alakult, 1994 óta tőzsdén jegyzik a részvényeit, amelyek Bécs mellett Prágában és Budapesten is forognak. A csoport 2008 óta áll stratégiai együttműködésben az Erste Csoporttal.

Lehel hangsúlyozta: a VIG működési modellje tudatosan eltér a klasszikus, központosított nagyvállalati logikától. A csoport többmárkás stratégiát követ, helyi nevekkel és helyi menedzsmenttel dolgozik, a holding pedig inkább koordináló, kockázatkezelési szerepet tölt be, továbbá új terjeszkedési lehetőségeket kutat fel. A csoport filozófiájában kiemelt helyet foglal el a pluralitás, a diverzifikáció és a helyi vállalkozói szemlélet érvényesülése.

A VIG 2025-ös éve igen jól sikerült: egyetlen leányvállalat sem volt veszteséges, az eredmény először haladta meg az 1 milliárd eurót, a részvényárfolyam történelmi csúcsra emelkedett, a hitelminősítés A+ lett pozitív kilátással, továbbá a közelmúltban lezárult a német piacon tevékenykedő Nürnberger Biztosító megvásárlása, amely mintegy 1,4 milliárd euróval a VIG történetének legnagyobb tranzakciója. A korábbi nagy akvizíciók között Lehel a 2008-as Erste biztosítói üzletágvásárlást és a 2020-2022 közötti Aegon-tranzakciót említette, utóbbi a csoport legnagyobb kelet-európai akvizíciója volt.

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A VIG idén indította el új, Evolve28 nevű programját, amely a 2028-ig tartó időszak stratégiai céljait fekteti le. Újdonság, hogy a korábbi ötéves stratégiai ciklusok helyett a geopolitikai bizonytalanság miatt hároméves időtávot választottak. A program öt olyan területet határoz meg, amelyeken minden csoporttagnak lépéseket kell tennie: ezek a fenntarthatóság, a tőkemenedzsment, a banki kooperáció, a mesterséges intelligencia és az egészség-üzletág. A 2028-as célok között 20 milliárd euró feletti díjbevétel és 1,5 milliárd euró feletti eredmény szerepel, a Nürnberger-tranzakció hatása nélkül.

Magyarország a VIG számára stratégiai piac – fejtette ki Lehel. A csoport 1996-ban lépett be, 1999-ben lett 100%-os tulajdonosa az Union névre átkeresztelt biztosítónak, ezt követően 2008-ban az Erste Biztosító, majd 2014-ben az Axa magyar érdekeltségének megvásárlásával, végül az Aegon-tranzakcióval erősítette tovább a pozícióját.

Ma az Union és az Alfa együttvéve piacvezető részesedéssel bír a magyar biztosítási piacon, és mindkét társaság stabilan nyereséges.

Lehel úgy véli, a magyar biztosítók és a VIG Alapkezelő nemcsak helyi szinten fontosak, hanem a teljes VIG-csoporton belül is speciális tudásközpontként működnek. Magyarország kiemelt jelentőségét jelzi, hogy 2026. júliustól a nyolc fősre bővülő VIG-boardban két magyar tag is helyet kap: Lehel Gábor mellett Havasi Judit csatlakozik a testülethez.

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