Ezeket a kiállításokat ne hagyd ki a nyáron!

A vágyott remekmű. Gruber Béla művészete

Magyar Nemzeti Galéria, augusztus 23-ig

Idén lenne 90 éves, de már 63 éve nincs közöttünk Gruber Béla, a múlt század 60-as éveiben indult festőgeneráció kiemelkedő tehetségű, tragikusan fiatalon elhunyt alkotója. A főiskola elvégzését követően alig néhány év adatott meg neki, de e rövid idő alatt is több mint ezer tételt számláló életművet hozott létre. A Magyar Nemzeti Galéria most az általa őrzött munkák – csendéletek, uszályokat ábrázoló művek, portrék és önarcképek – legjavát mutatja be, kiegészítve hazai köz- és magángyűjteményekből kölcsönzött alkotásokkal. Gruber Béla újító alkotómódszere nagy hatást gyakorolt kortársaira: alkotásain különböző technikákat vegyített a szénrajztól a kollázson át a pasztellképekig. Formaalkotását „konstruktív” jelzővel illették, ami a formák és a kompozíciók reduktív, geometrikus alakzatokra való egyszerűsítését jelentette. Élénk színeket használt, palettájával és ecsetkezelésével félreismerhetetlen stílust teremtett. A tematikus egységekre bontott tárlat központi darabja a Festőműterem című, 1962-ben született – a művész sorsát is szimbolizáló módon befejezetlen – alkotás, mely összegzi festészeti törekvéseit és felvonultatja valamennyi kedvelt motívumát.

Gruber Béla: Csendélet Fecske cigarettával (Csendélet Esti Hírlappal, kancsóval), 1963. Jánosi Kornél gyűjteménye. Fotó: Darabos György

Magnum Photos: Early Color – Korai színes fotográfiák

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, augusztus 23-ig

A második világháború után a képes sajtó – élén a Life, a Paris Match és a Holiday magazinokkal – átformálta a világ vizuális érzékelését. Ebben az időszakban a színes fénykép a modernitás és a magával ragadó képi erő szimbólumává vált. Erre a változásra reflektált az 1947-ben alapított Magnum Photos ügynökség is, amely példátlan alkotói szabadságot és teret biztosított fotósainak az új, színes formátumokkal való kísérletezéshez. A fekete-fehérnél drágább és bonyolultabb nyersanyagok használata a gyors hírképek helyett lassabb, megfontoltabb alkotói folyamatot eredményezett, amely a hangulatra és a részletekre fokozottan érzékeny látásmódot hozott a fotóesszék világába. A kiállítás e vizuális átmenet izgalmas, korai szakaszába enged bepillantást az ügynökség első generációs fotográfusainak lencséjén keresztül. A tárlaton meghatározó munkákkal szerepelnek az alapítók: David Seymour, George Rodger és további legendás fotográfusok, köztük a formai kompozíció és a színek mesteri egyensúlyát megteremtő Werner Bischof vagy a magazinok címlapjait szuggesztív portréival uraló Philippe Halsman. A színt dokumentarista megközelítésmódjukba szervesen beépítő Inge Morath és Eve Arnold alkotásai, valamint a világot bejáró Burt Glinn felvételei pedig azt bizonyítják, hogyan vált a szín a sajtófotó egyik legfontosabb kifejezőeszközévé.

Burt Glinn: Halloween party. Seattle, USA, 1955. © Burt Glinn Magnum Photos

Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, augusztus 23-ig

A Nemzeti Filmintézettel együttműködésben létrejött tárlat először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia 125 éve összefonódó történetét és látványosan igazolja, hogy a magyar film múltja nem csupán a vásznon, hanem a fényképek megőrzött pillanataiban is tovább él. Legendás filmek, ikonikus színészek, kulisszák mögötti pillanatok, valamint ritkán látott stand- és werkfotók idézik meg a magyar filmtörténet alkotásait a kezdetektől egészen napjainkig. Olyan kultikus filmek világába kaphat bepillantást a közönség, mint a Körhinta, az Egri csillagok, A tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika vagy A Pogány Madonna, a magyar mozi ikonikus pillanatait ezúttal a kamerák mögül, egy eddig ritkán látott nézőpontból felfedezve. A hazai mozi emlékezetes korszakait megidéző stand- és werkfotók túl azon, hogy a forgatások folyamatának dokumentációi, egyben a magyar fotóművészetet gazdagító, önálló művészi értékkel bíró vizuális alkotások. A tárlat nemcsak a magyar film születését ünnepli, hanem a stand- és werkfotográfia létrejöttét is – e két médium találkozását, amelyek 125 éve formálják vizuális kultúránkat.

Schandl Teréz: Körhinta, 1955 © Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum

POWER LINES

Merlin, Budapest, augusztus 30-ig

Rövid időn belül a második kiemelkedő jelentőségű európai nagyvállalati gyűjtemény mutatkozik be Budapesten: a STRABAG után ezúttal a Mercedes Benz több mint 3 ezer tételt számláló, többségében kortárs műveket tartalmazó gyűjteményének válogatása látható az Art is Business közreműködésével az egykori transzformátorházból átalakított Merlinben. A kiállítás egymásba fonódó, aktuális és a közfigyelem középpontjában álló témák – az iparosítás, migráció, modernizmus, energia és ökológia – mentén bontakozik ki, amelyek nem rögzített sorrendben követik, hanem keresztezik egymást és visszatérnek a másikhoz. A gyűjtemény darabjait, köztük olyan sztárművészek munkáit, mint Robert Longo, Monika Sosnowska, Agnieszka Polska, Sylvie Fleury, vagy a napokban elhunyt David Hockney, a tárlat nem önmagukban, hanem hazai és régióbeli kortárs művészek alkotásaival párbeszédbe állítva mutatja be. A magyar „színeket” többek között Németh Ilona, Süveges Rita, Eperjesi Ágnes, Kortmann-Járay Katalin és Mendreczky Karina képviselik. A kiállítás tematikája okán a helyszín igazi telitalálat, hiszen az egykori áramátalakító infrastruktúrája nem tűnt el attól, hogy megváltozott a tér használata és még erőteljesebbé teszi a bemutatott művek hatását.

Agnieszka Polska: Ezeréves terv (jelenetkép), 2021, a művész és Dawid Radziszewski jóvoltából © Agnieszka Polska.

Vasarely 120. Kortárs reflexiók

m21 Galéria, Pécs, szeptember 27-ig

A magyar származású világhírű képzőművész, Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett kiállítások sora újabb bemutatóval bővült, ami egyszerre emlékkiállítás és kortárs diskurzus. A tárlat Vasarely több mint húsz eredeti alkotása mellett – túlnyomó többségükben hazai – kortárs művészek olyan munkáit mutatja be, amelyek az op art atyja 1955-ben megfogalmazott nevezetes Sárga kiáltványának tételeit visszhangozzák és értelmezik újra. A kiállítás gerincét az optikai illúzió és a retinális utánkép adja: a néző szeme maga hozza létre a mozgást, a mélységet, a pulzálást – a mű és a befogadó párbeszéde soha nem ér véget. A tárlat kiemelt hangsúlyt fektet az immerzivitásra, vagyis a nézőt teljesen magába szippantó térélményre. A látogatók több olyan nagyszabású installációval találkozhatnak, amelyek aktív részvételre invitálnak. Ilyen munka Orosz Klára Pixelbuborék című monumentális alkotása is, ami Pécsen debütált 2012-ben, s most új kontextusban ad lehetőséget arra, hogy a látogató átlépje a művészet és a hétköznapok, a műtárgy és a fizikai valóság határait. Július elejétől – a Zsolnay Fényfesztivál programjaival egybefonódva – a tárlat kiegészül a Hommage á Vasarely by Light című fejezettel, amelyben fényművészek munkái idézik meg a művész életművét.

Benedek Barna: Térgörbület 26, 2026, akril, vászon, MDF, 85 x 33 x kb. 13 cm. Fotó: Sulyok Miklós, a művész jóvoltából

Utak és útkereszteződések. III. Fotóművészeti Nemzeti Szalon, 2026

Műcsarnok, szeptember 27-ig

Szinte lehetetlen feladatra vállalkoztak az immár harmadik fotóművészeti nemzeti szalon kurátorai, amikor megpróbálták az összefüggéseket megmutatva, az értékeket kiemelve közszemlére tenni az elmúlt fél évtized sokszínűségében és mennyiségében is szinte áttekinthetetlenül gazdag fotótermésének javát. A „szűrőn” végül több mint másfélszáz alkotó 700-nál is több munkája jutott át, melyek szerzőik megközelítésmódja szerint kialakított fejezetekben kerülnek a nézők elé. Az első fejezetet a dokumentarista megközelítésű, gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült munkák jelentik, a másodikat a témáikat hangsúlyozottan a mindennapi életből merítő, intim, személyes naplószerű alkotások. Ezúttal is gazdag a konceptuális fotográfia kategóriájába sorolható alkotások köre. Önálló fejezete van a manipulált képalkotásnak, a valóság és a fikció határait feszegető munkáknak, ugyanakkor az automatizált gépi képcsinálás minden formáját elutasító „archivisták” műveinek is. És 2026-ban természetesen nem hiányozhat az a fejezet sem, ami a fotográfia legdinamikusabban változó irányát, a mesterséges intelligencia segítségével – vagy teljesen azzal – készített műveket mutatja be.

Fazekas István: A levél morfológiája, 2023, digitális fotó

Angyal szállt el. Traumafeldolgozás a kortárs művészetben

Ámos Imre - Anna Margit Emlékmúzeum, Szentendre, 2027. január 3-ig

Hosszabb szünet után újra látogatható az Ámos Imre – Anna Margit művészházaspár életművének bemutatására 1984-ben létrehozott emlékmúzeum. Új időszaki kiállítása a modern magyar művészet e két kiemelkedő alakjának munkásságát megidézve kortárs művészek munkáin keresztül vizsgálja, miként dolgozhatók fel és tehetők hozzáférhetővé művészeti eszközökkel azok a traumák, amelyek egyszerre történelmi meghatározottságúak és mélyen személyesek.

Bukta Imre installációja az eltűnt hagyományok és megszűnt közösségek romjain túlélő emberek drámáját mutatja be, Fajgerné Dudás Andrea pedig az özvegység és a veszteség tapasztalatából kiindulva hozza létre helyspecifikus műegyüttesét. Szabó Klára Petra az elválás és a férfi–női kapcsolat felbomlásának kérdéseit dolgozza fel, míg Flohr Zsuzsi saját családi legendáriumán keresztül a holokauszt generációkon átívelő hatását térképezi fel konceptuális munkájában. Ámos Imre és Anna Margit életútját és művészetét a kiállításon két film, továbbá számos dokumentum és fotó idézi fel.

Bukta Imre: Falusi zsidó temető, 2011, tus, pasztell, szén, tempera, grafit, papír, 100 x 130 cm, a Ferenczy Múzeumi Centrum jóvoltából

Címlapkép: David Hockney: Kormánykerék, 1982. október, 1982, Mercedes-Benz Art Collection © David Hockney, fotó: Richard SchmidtMűtárgy.com

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ