Fundamenta-vezér: Az önerő lett a kulcskérdés a lakáspiacon

Az elmúlt egy-másfél évben nagyot fordult a hazai lakáspiac: előbb az állampapírokból kiáramló pénzek mozgatták meg a befektetési célú vásárlásokat, majd az Otthon Start Program adott új lendületet a finanszírozásnak. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szerint a jelenlegi időszakban az eladók, a vevők és a finanszírozók egyaránt megtalálhatták a számításaikat, ugyanakkor egyre világosabban látszik: önerő és tudatos pénzügyi felkészülés nélkül ma már jóval nehezebb belépni a lakáspiacra. Morafcsik Lászlóval, a Fundamenta vezérigazgatójával beszélgettünk a magyar lakáspiac aktuális folyamatairól, az Otthon Start Program hatásairól, valamint a lakástakarékok szerepéről.

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Portfolio: Az elmúlt egy év rendkívül hektikus mozgásokat hozott a hazai lakáspiacon. Ön hogyan értékeli 2026 első öt hónapját: stabilizálódott a piac? Ma inkább a vevők vagy az eladók diktálják a tempót?

Morafcsik László: Ha egy kicsit távolabbról nézzük a folyamatokat, jól látszik, hogy teljesen más piaci helyzet volt két éve, egy évvel ezelőtt és napjainkban. Tavaly az állampapírokból kiáramló megtakarítások erőteljesen befolyásolták a lakáspiacot, elsősorban a befektetési célú ingatlanvásárlásokat élénkítve. Ezt követően egy konszolidációs időszak következett, majd nyár végétől megjelent az Otthon Start Program, amely azóta is érezhetően dinamizálja a piacot.

A lakáspiac és a lakásfinanszírozás most egyértelműen aranykorát éli: az eladók, a vevők és a finanszírozók is megtalálhatták benne a saját lehetőségeiket.

A Fundamenta speciális helyzetben van, hiszen szakosodott hitelintézetként saját jogon nem veszünk részt az Otthon Start Programban, ugyanakkor az MBH Bank kapcsolódó termékeit közvetítjük, így aktív részesei vagyunk ennek a piaci folyamatnak is. Nehéz lenne egyértelműen kijelenteni, hogy jelenleg kinek kedvez jobban a piac. Az eladók számára az Otthon Start árfelhajtó hatást hozott, a vevőknél megjelent a kedvezményes 3 százalékos kamatozású hitel, a finanszírozóknál pedig jelentős többletkereslet alakult ki.

Milyen hatással volt az Otthon Start Program a lakáscélú megtakarítások piacára?

Egyrészt erősen szegmentálta a piacot, hiszen a figyelem azokra az ingatlanokra irányult, amelyek megfeleltek a program feltételeinek. Másrészt a növekvő hiteligény együtt járt az önerőigény növekedésével is, így azok kerültek előnyösebb helyzetbe, akik korábban már elkezdtek megtakarítani. Akik valóban élni tudtak a program nyújtotta lehetőségekkel, azok jellemzően már rendelkeztek valamilyen pénzügyi tartalékkal. Emiatt minden olyan konstrukció felértékelődött, amely önerőképzésre alkalmas – ilyen például a Fundamenta lakástakarék terméke is.

Az Otthon Start sikeréhez nemcsak az állami kamattámogatás feltételei járultak hozzá, hanem az is, hogy a pénzügyi szektor szereplői jól kombinálható, egymásra épülő megoldásokkal jelentek meg a piacon.

Például az MBH Bank Fundamentával közös otthonteremtési ökoszisztémájának lényege, hogy az ügyfelek ne egyetlen termékben gondolkodjanak, hanem hosszú távon is kiszámítható és fenntartható finanszírozási struktúrát kapjanak.

Milyen lakáspolitikai kezdeményezésnek örülne most leginkább, amely segítené az otthonteremtést?

Az elmúlt 10-15 évben folyamatosan fókuszban volt a lakhatás kérdése, ami nem véletlen: Magyarországon rendkívül magas, 90-95 százalék körüli a saját tulajdonú ingatlanok aránya. Ez ugyanakkor nem minden társadalmi csoport számára jelent könnyen elérhető megoldást, különösen a fiatalok esetében nehezebb a lakáshoz jutás. Pozitívum, hogy az újonnan felálló kormányzat is prioritásként kezeli a lakhatási helyzet javítását, ugyanakkor a támogatási rendszerek hosszú távú sikeréhez elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság erősítése is.

Véleményem szerint az egyik legnagyobb hiányosság ma az alapszintű pénzügyi kultúra oktatása.

Ahogy az iskolában megtanulunk írni, olvasni, hogyan kell egészségesen élni, ugyanúgy fontos lenne a pénzügyi tudatosság alapjainak elsajátítása is. Az öngondoskodásnak jóval korábban kell elkezdődnie, mint amikor valaki már munkába áll vagy éppen hitelt szeretne felvenni. A lakáshoz jutás a hitelfelvételen túl ma sokszor szülői segítséggel vagy állami programokon keresztül történik, miközben a rendszeres, hosszú távú megtakarítás továbbra is az egyik legstabilabb alapja az önerő megteremtésének.

Milyen eredményekkel zárta az elmúlt évet a Fundamenta, és mi húzta leginkább a növekedést?

Üzleti szempontból kifejezetten sikeres évet zártunk. A betétgyűjtésben 15 százalékos növekedést értünk el az előző évhez képest, és hasonló mértékű bővülést tapasztaltunk a hitelezésben is, különösen az MBH Banknak közvetített hitelekkel együtt számolva. Az adózás előtti eredményünk a korábbi mintegy 6 milliárd forintról 8 milliárd forint fölé emelkedett. A betétállomány nagysága felülmúlta az 500 milliárd forintot, miközben az egy szerződésre jutó havi megtakarítás is nőtt: a korábbi 45 ezer forintos átlag 48-50 ezer forint körüli szintre növekedett.

A mai ingatlanárak mellett sokan felteszik a kérdést: mire elég ma egy lakástakarék? Ön szerint mi az LTP-k legerősebb értékajánlata?

Szeretném eloszlatni azt a régi sztereotípiát, hogy lakástakarékkal csak évtizedek alatt lehet komolyabb összeget felépíteni. Ez valóban így volt évekkel ezelőtt, amikor az alacsonyabb szerződéses összeg korlátozta az elérhető hitelösszeg nagyságát. Ma azonban egyetlen lakásszámlával akár 50 millió forintos szerződéses összeg is elérhető, ráadásul nincs olyan szabály, hogy egy ügyfélnek csak egyetlen szerződése lehetne.

Ez azt jelenti, hogy ma már akár egy teljes lakásvásárlás is megvalósítható egyetlen lakásszámlával.

Budapesten természetesen magasabb árszintekről beszélünk, de a korábbi "évtizedes gyűjtögetés" képe már egyáltalán nem állja meg a helyét. Egy lakás-takarékpénztár ma már különböző élethelyzetekre és életkorokra szabott konstrukciókat kínál, vannak olyan elérhető megoldások, ahol az ügyfél akár azonnal, vagy már néhány hónap előtakarékosságot követően hitelhez juthat.

A magyarok pénzügyi gondolkodásában ma inkább a megtakarítás vagy a hitelfelvétel kerül előtérbe?

Ez alapvetően élethelyzet kérdése. Például jól mutatja a magyarok pénzügyi aktivitását, hogy a személyi kölcsönök piaca soha nem látott mértékben bővül. Ugyanakkor az egészséges óvatosság fontos érték. Az öngondoskodás lényege éppen az, hogy az emberek felkészüljenek a váratlan kiadásokra, és tudatosan tervezzék meg a fontosabb élethelyzeteket – például a saját lakhatásukat. Ha valaki önerő nélkül próbál finanszírozáshoz jutni, sokkal nehezebb helyzetből indul a hitelpiacon is.

A következő egy-két évben hol látja a legnagyobb növekedési potenciált: az új lakások, a használt ingatlanok vagy a felújítások piacán?

Jöjjön vissza két év múlva, és akkor már pontosabban meg tudom mondani. Jelenleg még formálódik az új kormányzati lakáspolitikai stratégia, ezért nehéz előre jelezni, hogy mely területek kerülnek a támogatási rendszer fókuszába. Ugyanakkor akár az új lakások, akár a használt ingatlanok, vagy az energiahatékonysági beruházások kerülnek előtérbe, a Fundamenta minden olyan kezdeményezést támogat, amelyek a lakhatást vagy a lakhatás minőségének javulását segítik. Mi komplex szolgáltatási ökoszisztémában gondolkodunk: az ingatlankiválasztástól a finanszírozáson át egészen a felújításig és az energiahatékony rendszerek közvetítéséig jelen vagyunk a teljes folyamatban.

A pénzügyi szolgáltatásokban ma már minden szereplő digitalizál – miben tud ezen a téren mást vagy többet nyújtani a Fundamenta?

A digitalizációra soha nem öncélú fejlesztésként tekintettünk, hanem olyan eszközként, amely gyorsabbá és komfortosabbá teszi az ügyintézést. Ugyanakkor a lakásfinanszírozáshoz kapcsolódó döntések nem hasonlíthatóak egy egyszerű online vásárlási folyamathoz. 20-30 évre szóló pénzügyi döntés esetében szükség van személyes tanácsadásra, sokszor családi egyeztetésre és természetesen alapos mérlegelésre.

Magyarországon az emberek életük során átlagosan nagyon kevés alkalommal vesznek fel lakáshitelt, ezért nincs kialakult rutinjuk ezen a területen.

Rengeteg a piacon fellelhető pénzügyi termék, sok a szereplő, és ezen finanszírozási konstrukciók is folyamatosan változnak, így a személyes szakértői támogatás szerepe továbbra is kulcsfontosságú. Ebben hiszünk a Fundamenta több mint 1500 fős személyi bankár hálózatával is, akik személyre szabott pénzügyi tervezéssel és országos lefedettséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Röviden már érintettük az MBH Bank lakhatási ökoszisztémáját – ebben milyen szerepe van a Fundamentának?

Ezt a kérdést alapvetően két szempontból lehet megközelíteni: termék és értékesítési oldalról. Az MBH Bank teljes körű termékpalettát kínál, amit a Fundamenta szakosított hitelintézeti szereplőként speciális lakhatási megoldásokkal egészít ki. A két szervezet jól támogatja egymást, közvetítjük egymás termékeit, a Fundamenta személyi bankár hálózata pedig olyan településeken is jelen van, ahol éppen nincs a közelben bankfiók. Az elmúlt években ennek az együttműködésnek köszönhetően olyan komplex lakhatási ökoszisztémát alakítottunk ki, amely gyakorlatilag minden lakhatási élethelyzetre képes megoldást kínálni.

Az aktuális helyzetet elnézve mit gondol, mi vár a magyar lakáspiacra az előttünk álló időszakban?

Természetesen ez egy folyamatosan mozgásban lévő piac, minden szereplője aktív, fontos része a mindennapi életünknek.

Véleményem szerint a következő időszak egyik fontos fókusza a kormányzat által kommunikált bérlakás program mellett a társasházak és lakásszövetkezetek korszerűsítési finanszírozása lehet.

A fentieken túlmenően pedig úgy látom, hogy a következő évek lakáspiacának egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a különböző támogatási programok mellett ki rendelkezik majd elegendő önerővel ahhoz, hogy valóban élni tudjon ezekkel a lehetőségekkel. Ezért hiszem, hogy hosszú távon a tudatos öngondoskodásra és pénzügyi felkészülésre épülő, komplex lakhatási ökoszisztémák szerepe tovább fog erősödni a magyar lakáspiacon.

A cikk megjelenését a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. támogatta.

Képek forrása: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.