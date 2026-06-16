Hatalmasat szólt a SpaceX tőzsdére lépése: egy nem várt területen is egyből rekordot döntött a cég

Beérett a várakozás: minden idők legnagyobb IPO-ját hozta össze a SpaceX
A SpaceX 2002-es alapítása óta magánkézben maradt, így tőzsdei megjelenése éveken át visszatérő kérdés volt a befektetői világban. Az Elon Musk által vezetett vállalat tőzsdei kibocsátása iránt már a kereskedés megkezdése előtt is óriási volt az érdeklődés. A Bloomberg értesülései szerint a lakossági befektetők több mint 70 milliárd dollár értékben adtak le igényeket, és a kereslet összege a bevezetés napjára megkétszereződött.
A 135 dolláros kibocsátási áron 555,6 millió részvényt bocsátottak ki, összesen közel 75 milliárd dolláros tőkebevonást eredményezve. A tranzakció mérete megelőzte a Saudi Aramco 2019-es, 29,4 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését, amelyet korábban minden idők legnagyobb IPO-jaként tartottak számon.
Az első kereskedési napot a részvény 161 dolláros záróáron teljesítette, miközben a nyitóár 150 dollár volt. A jelenlegi árfolyamon a SpaceX piaci értéke megközelíti a
2,25 ezermilliárd dollárt, a cég a világ 6. legértékesebb tőzsdei vállalatává vált az első nap végére.
A SpaceX portfóliója a Falcon 9 rakétacsaládot, a Starship fejlesztési programot és a Starlink műholdas internetszolgáltatást öleli fel. A vállalat a legutóbbi pénzügyi évben 5 milliárd dolláros veszteséget termelt, a befektetők optimizmusát mégis a Starlink gyors növekedése és az űrgazdaság hosszú távú kereskedelmi potenciálja táplálja.
A Google-ben is kilőtt a SpaceX - az IPO a keresési forgalmat is rekordközelbe repítette
A Google ötéves adatai alapján megvizsgáltuk, hogyan alakult a SpaceX iránt érdeklődés Magyarországon. A grafikonon megfigyelhető korábbi kisebb kiugrásokat általában egy-egy Starship rakétateszt vagy nagyobb médiafigyelmet keltő bejelentés idézte elő, a múlt hét pénteki tőzsdei bevezetés napján azonban
soha nem látott szintre ugrott a keresési intenzitás a válalattak kapcsolatban Magyarországon.
A SpaceX a pénteki tőzsdérelépése után a világ egyik legnagyobb értékű vállalatává vált, a keresési adatok alapján azonban Elon Musk másik vállalata, a már 2010 óta tőzsdén lévő Tesla nagyobb érdeklődést generált az elmúlt évben, mint a rakétacég. A pénteki IPO idején azonban a SpaceX-szel kapcsolatos keresési intenzitás jóval magasabb szintre ugrott világszerte, ami jól mutatja az átrendeződést Musk cégei között is.
A globális térképes nézetből leolvasható, melyik régiókban mutatkozott a legerősebb keresési intenzitás a SpaceX iránt az elmúlt 30 napban. A világ legfőbb chipgyártó cégének számító Tajvant követően a pénzügyi központnak számító Szingapúrban, valamint Kínában volt a legerősebb az érdeklődés a cég tőzsdére lépésével kapcsolatban.
Hogy jobban kontextusba helyezhessük a bevezetést, összevetettük a SpaceX IPO-ját az elmúlt 20 év rekordernek számító tőzsdei bevezetéseivel. A Google Trends 2004-ig visszanyúló adataiból jól látható, hogy a két korábbi rekorder, a 2019-ben tőzsdére lépő Saudi Aramco és a 2014-ben debütáló Alibaba iránt is megugrott az érdeklődés, mikor tőzsdére léptek, a grafikon alapján azonban úgy tűnik,
a SpaceX lekörözheti mindkét vállalatatot az érdeklődés e tekintetben.
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