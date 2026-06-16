Itt csukott szemmel is lehetett 18 százalékot kaszálni – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetéseket

Laza 18%-os hozamot produkált a magyar befektetési alapok legnyereségesebb ágazata a mögöttünk hagyott egy évben, az igazi titánok viszont ennek is a többszörösét, akár 58-63% körüli hozamokat termeltek. Mutatjuk, hol lehetett a legtöbbet nyerni, és azt is kiderítjük, mely befektetők lehetnek most igazán csalódottak.

Röpke egy év alatt 18%-os hozammal gazdagodtak a magyar befektetési alapok vásárlói, feltéve, hogy a széles kínálatból a megfelelő helyre tették a tőkéjüket – derül ki a friss piaci elemzésünkből. A legeredményesebb egyedi versenyzők még ennél is sokkal vonzóbb számokat tudnak felmutatni:

jó néhány alapnál látunk 50-60 százalék közti hozamokat, ha pedig csak a forintos alapokat nézzük, 45-48 százaléknál járnak a legjobbak.

Ne is vesztegessük az időt, lássuk az utóbbi időszak legsikeresebb magyar befektetéseit!