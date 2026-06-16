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Karácsony Gergely kiterjesztené a szigorúbb vagyonnyilatkozat-kötelezettséget
Befektetés

Karácsony Gergely kiterjesztené a szigorúbb vagyonnyilatkozat-kötelezettséget

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Bár a kormányzat szigorítaná a vagyonnyilatkozatok rendszerét, a javaslat további finomításra szorul az átláthatóság és a korrupció elleni hatékonyabb küzdelem érdekében - írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester levélben fordult az igazságügyi miniszterhez és az illetékes parlamenti bizottsághoz, kezdeményezve, hogy a szigorúbb szabályokat terjesszék ki az önkormányzatok külső bizottsági tagjaira is, a dokumentumok megőrzési idejét pedig érdemben hosszabbítsák meg.

Jelenleg aránytalan helyzetet teremt, hogy

a parlamenti képviselőkre jóval megengedőbb szabályok vonatkoznak, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre

- hangsúlyozta Karácsony. Bár a kormány új javaslata mindkét szinten szigorítást hozna, az intézkedések szerinte még nem elég átfogóak.

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Az önkormányzati döntéshozatalban a megválasztott képviselők mellett a külső bizottsági tagok is részt vesznek, akik a nagyobb településeken akár több milliárd forintos kérdésekben is határozhatnak: a fővárosban emiatt rájuk már ugyanolyan vagyonnyilatkozati kötelezettség vonatkozik, mint a képviselőkre.

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Karácsony módosítási javaslatának célja, hogy a szabályozás ezt a gyakorlatot országosan, minden településen tegye kötelezővé.

Azt is javaslom, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízatás lejárta után három évnél hosszabb ideig is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat, ahogy ez a fővárosban jelenleg is zajlik

- tette hozzá.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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