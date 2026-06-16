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Különös döntés a népszerű amerikai brókercégtől: rekordok közepette jön a tömeges leépítés
Befektetés

Különös döntés a népszerű amerikai brókercégtől: rekordok közepette jön a tömeges leépítés

Portfolio
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Tizedével csökkenti teljes munkaidős állományát a Robinhood online brókercég, ami mintegy 290 munkahely megszüntetését jelenti. A vállalat a szervezeti hierarchia egyszerűsítésével és a hatékonyabb működéssel indokolta a döntést - írta meg a Reuters.

A lépés a társaság közlése szerint nem válsághelyzet következménye. Vlad Tenev vezérigazgató az alkalmazottaknak küldött, majd az X közösségi oldalon is közzétett levelében úgy fogalmazott, hogy a

Robinhood üzleti helyzete soha nem volt még ilyen erős.

Hozzátette, hogy a vállalatnak a többrétegű, nehézkes struktúra helyett karcsúbb és fókuszáltabb szervezetként kell működnie.

Az erős üzleti pozíciót a júniusi forgalmi adatokkal támasztották alá, miután a részvény-, opciós és predikciós piacokon egyaránt rekordszintű napi átlagos kereskedési volument értek el. Az átszervezés egyszeri költségeit mintegy 20 millió dollárra becsülik a végkielégítések és egyéb juttatások miatt, amihez további nagyjából 8 millió dollárnyi részvényalapú juttatásokkal kapcsolatos költség társul. Ezeket a tételeket a második negyedévben számolják el.

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A bejelentést kedvezően fogadták a piacon, így a Robinhood részvényei a nyitás előtti kereskedésben közel 2,5 százalékkal erősödtek, jóllehet a papírok árfolyama idén a hétfői zárásig összességében 13 százalékot esett.

A létszámleépítés illeszkedik abba a szélesebb iparági trendbe, amelynek keretében a technológiai és egyéb szektorok vállalatai sorra karcsúsítják alkalmazotti struktúrájukat. A döntéshozók szerint ugyanis a laposabb szervezeti felépítés gyorsabb döntéshozatalt és hatékonyabb erőforrás-felhasználást tesz lehetővé.

A Robinhood az utóbbi években igyekezett diverzifikálni a bevételi forrásait, hogy csökkentse függőségét a piaci hangulatnak kitett kereskedési tevékenységtől. Ennek jegyében a kínálatukban már nyugdíjszámlák, vagyonkezelési szolgáltatások és hitelkártyák is szerepelnek, amivel a társaság egyre inkább univerzális pénzügyi szolgáltatóvá válik. A kaliforniai székhelyű vállalat 2024 végén mintegy 2900 teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatott.

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