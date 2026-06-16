Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok

Idén 25. alkalommal jelent meg „A 100 leggazdagabb” kiadvány, amelynek felelős szerkesztői feladatait Németh Teréz Katalin vette át Szakonyi Pétertől, Kolozsi Gábor lapigazgatói szerepvállalása mellett. A top100 szereplő
- teljes vagyona egy év alatt 14 százalékkal 12 579 milliárd forintra nőtt,
- közéjük 20 milliárd forinttal lehetett bekerülni,
- a top10 közé 309 milliárd forint volt elég, a top20-ba pedig 150 milliárd.
A három leggazdagabb Mészáros Lőrinc 1604, Csányi Sándor 935, illetve Felcsuti Zsolt 594 milliárd forinttal,
mindhárman 13-14 százalék körüli mértékben növelték a becslés szerint a vagyonuk értékét, tehát nagyjából a teljes átlagnak megfelelően.
Idén négy új helyezett szerepel a listán: Pavelka Tibor a 10. helyen 309 milliárd forinttal, Barabás Ernő és Zsolt a 14. helyen 189,9 milliárddal, Mészáros Dávid az 57. helyen 56,1 milliárd forinttal, Wolf László pedig a 92. helyen 28,6 milliárddal.
Pavelka Tibor egy igazi self-made man. A hazai kutatás-fejlesztési iparág egyik zászlóshajója, a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. tavaly közel 150 milliárd forintért adta el amerikai leánycégét a New York-i tőzsdén jegyzett Onto Innovation Inc.-nek. Barabás Ernő és Zsolt a Hell Energy tulajdonosai, amely 2010 óta az ország vezető energiaital-gyártója, és már több mint 60 országba exportálja termékeit. Most először került fel Mészáros Dávid is a listára, az építészdiplomával rendelkező üzletember 28 év alatt fejlesztette garázsvállalkozásból piacvezető online középvállalattá az ingatlan.com-ot, és 2023 őszén a hasznaltauto.hu-t is felvásárolta. Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese pedig 562 ezer darabot számláló OTP-részvénycsomagjának a felértékelődésének köszönhetően került be a top100-ba, de többek között a nemrég nyílt Time Out Market gasztroudvarban is rendelkezik részesedéssel.
|A 20 leggazdagabb magyar 2026-ban (Mrd Ft)
|Hely
|Név
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Változás
|1.
|Mészáros Lőrinc
|480
|660
|990
|1422
|1604
|13%
|2.
|Csányi Sándor
|420
|610
|700
|820
|935
|14%
|3.
|Felcsuti Zsolt
|345
|460
|486
|526
|594
|13%
|4.
|Veres Tibor
|254
|320
|422
|480
|492
|2%
|5.
|Gattyán György
|317
|366
|398
|441
|432
|-2%
|6.
|Szíjj László
|193
|280
|300
|370
|418
|13%
|7.
|Jellinek Dániel
|240
|276
|295
|336
|355
|6%
|8.
|Jászai Gellért
|52
|90
|138
|264
|333
|26%
|9.
|Széles Gábor
|191
|208
|238
|258
|317
|23%
|10.
|Pavelka Tibor
|309
|n.a.
|11.
|Garancsi István
|89
|133
|172
|221
|222
|0%
|12.
|Futó Gábor
|n.a.
|89
|122
|160
|204
|28%
|13.
|Tiborcz István
|45
|69,6
|100
|188
|194
|3%
|14.
|Barabás Ernő és Zsolt
|190
|n.a.
|15.
|Kasza Lajos
|137
|148
|163
|183
|188
|3%
|16.
|Scheer Sándor
|67,5
|87,5
|111
|130
|168
|30%
|17.
|Wáberer György
|121
|132
|146
|156
|165
|6%
|18.
|Leisztinger Tamás
|118
|139
|147
|153
|160
|5%
|19.
|Bárány László és családja
|76
|80
|89,7
|122
|153
|25%
|20.
|Lakatos Péter
|71,3
|86,3
|99,7
|116
|150
|30%
|Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026, Portfolio
A trendeket ismertetve Kolozsi Gábor lapigazgató kérdésünkre elmondta: a listán szereplők sorrendjére nagy befolyással volt például, hogy a pénzügyi szolgáltatások szektora (pl. Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Wolf László, Tiborcz István, Nyúl Sándor, Keszthelyi Erik) 2025-ben kivételesen jól teljesített, miközben más ágazatok küszködtek. A logisztika és a szállítmányozás (pl. Tiborcz István, Wáberer György) újrapozicionálódott, a puszta szállítás felől az intermodális és infrastrukturális platformok felé mozdult el, a fizikai árumozgatást geopolitikai és infrastrukturális tőkévé alakítva.
A kínai autómárkák áttörése strukturálisan írja át a kereskedői piacot: az AutoWallis, a Hovány-csoport, a Jász-Plasztik Autócentrum mind legalább egy, de inkább kínai márkát emelt be a portfóliójába 2025-ben. A kínai elektromos autók ár-érték aránya versenyképes, és az importőri jogok megszerzése stratégiai tőkévé válik. Az építőipar visszaesése (pl. Paár Attila, Mészáros Lőrinc, Balázs Attila) a teljes láncon érezhető volt, ám miközben az állami és infrastruktúra-projektek csökkentek, a lakóingatlan-fejlesztés tartja magát: aki képes volt váltani az infrastruktúráról a lakóparkok felé, az talpon maradt.
Többen is kisebb, de operatív elkötelezettség nélküli befektetések felé tolódtak el (pl. Kedves Ferenc, Wáberer György, Wolf László, Nyúl Sándor). Például 20-30%-os részesedéseket tartanak fenn a logisztikában, sikeresen találták meg az élelmiszeripari réseket (pl. táplálékkiegészítő, prémium fagylalt, sütőipar), vagy indítottak startupokat. Ez nem túlzott óvatosság, inkább a sikeres magyar vállalkozó-generáció természetes életciklusa: az építkezés fázisából vagyonkezelési fázisba lépnek.
A mesterséges intelligencia most még inkább a tapogatózás fázisában jár, kiegészítő szerepet tölt be. A fejlett technológiák alkalmazását mutatja viszont, hogy a Master Good humanoid robotokat és drónokat vet be, a Tranzit digitalizál és robotizál, a Keszthelyi-féle Hungarikum Alkusz Swiss Re AI-eszközt alkalmaz és a SimplePay-jel közös digitális platformot indított, miközben a Tiborcz-portfólió ingatlanalapjainak energiáját már 35%-ban megújuló forrás adja.
Kolozsi Gábor hangsúlyozta: „A 100 leggazdagabb magyar” típusú kiadvány nem csupán egy gazdaglista, hanem fontos gazdasági és társadalmi információforrás is lehet. Nemcsak egyszerűen felsorolja a leggazdagabb embereket, hanem képet ad a magyar gazdaság szerkezetéről, a vagyonkoncentráció alakulásáról, és mindenekelőtt a sikeres vállalkozói modellekről és az ország gazdasági erőviszonyairól. Bár Magyarországon a - pénzügyileg sikeres - vállalkozókat némi gyanú övezi, a 90-es évek ügyeskedőitől a NER-esekig terjedő okok miatt, valójában a hazai milliárdosok döntő többsége olyan sikertörténet, amelyből sok hazai vállalkozó tanulhat. A vagyon nem bűn, nem szégyellnivaló, hanem jellemzően a siker mutatója – tette hozzá.
Minden évben nagy figyelem övezi a befolyás-barométer változásait is, amely idén földcsuszamlásszerű változásokat jelent: Magyar Pétert a miniszterelnök megválasztása például a 17. helyről az 1. helyre repítette. A lista politikai elemzők és gazdasági szakértők anonimizált, összesített véleményén alapul. Jól látható az új kormányhoz kötődő szereplők előrelépése vagy még inkább feltűnése, és az előző kormányhoz kötödő szereplők befolyásvesztése.
Csányi Sándor és Varga Mihály befolyása viszont megingathatatlannak tűnik:
ők változatlanul a 2., illetve a 6. helyen találhatók a befolyáslistán.
|A 20 legbefolyásosabb magyar 2026-ban
|Hely
|Név
|Változás
|1.
|Magyar Péter
|16
|2.
|Csányi Sándor
|0
|3.
|Kapitány István
|ÚJ
|4.
|Orbán Viktor
|-3
|5.
|Hernádi Zsolt
|3
|6.
|Varga Mihály
|0
|7.
|Vitézy Dávid
|16
|8.
|Orbán Anita
|ÚJ
|9.
|Ruff Bálint
|ÚJ
|10.
|Kármán András
|ÚJ
|11.
|Karácsony Gergely
|25
|12.
|Jelasity Radován
|ÚJ
|13.
|Bujdosó Andrea
|ÚJ
|14.
|Radnai Márk
|ÚJ
|15.
|Forsthoffer Ágnes
|ÚJ
|16.
|Bóna Szabolcs
|ÚJ
|17.
|Hegedűs Zsolt
|ÚJ
|18.
|Jászai Gellért
|-3
|19.
|Lannert Judit
|ÚJ
|20.
|Gajdos László
|ÚJ
|Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026, Portfolio
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Katasztrófa: földbe csapódott az amerikai hadsereg legendás nehézbombázója
Közvetlenül felszállást követően történt a tragédia.
Zelenszkij meghívta Putyint, Trump már rá is bólintott
Moszkva egyelőre nem adott egyértelmű választ a megkeresésre.
Megszűnik Hajdu János szolgálati jogviszonya
Már májusban felmentették a Terrorelhárítási Központ főigazgatói posztjáról.
J. D. Vance nagyszabású terve ellen lázadt fel az egész G7
Trump nagy üzletet akart kötni, asztalborogatás lett a vége.
Emelik az apaszabadság időtartamát: itt vannak a részletek
Több támogatást összehangolnak.
Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok
Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka egy európai háború forgatókönyvéről beszélt.
Trump eljárást rendelt el a legesélyesebb demokrata kihívó ellen az Egyesült Államokban
Newsom szerint az eljárás nem konkrét bűncselekmény miatt indult, hanem mert mérlegeli az indulást a 2028-as választáson.
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022. februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 szá
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?