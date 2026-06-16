Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok

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Egy év alatt 14%-kal, 12 579 milliárd forintra nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, közéjük 20 milliárd forinttal lehetett idén bekerülni. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a listát, akinek 13%-kal, 1604 milliárd forintra gyarapodott a vagyona – olvasható a ma megjelent „A 100 leggazdagabb magyar 2026” kiadványban. Négy olyan helyezettet találunk a százas listán, aki eddig nem szerepelt rajta, ezek közül a leggazdagabb rögtön a 10. helyre ugrott. Mondani sem kell, a legbefolyásosabbak szubjektív listáján földcsuszamlásszerű változások történtek.

Idén 25. alkalommal jelent meg „A 100 leggazdagabb” kiadvány, amelynek felelős szerkesztői feladatait Németh Teréz Katalin vette át Szakonyi Pétertől, Kolozsi Gábor lapigazgatói szerepvállalása mellett. A top100 szereplő

teljes vagyona egy év alatt 14 százalékkal 12 579 milliárd forintra nőtt ,

, közéjük 20 milliárd forinttal lehetett bekerülni,

a top10 közé 309 milliárd forint volt elég, a top20-ba pedig 150 milliárd.

A három leggazdagabb Mészáros Lőrinc 1604, Csányi Sándor 935, illetve Felcsuti Zsolt 594 milliárd forinttal,

mindhárman 13-14 százalék körüli mértékben növelték a becslés szerint a vagyonuk értékét, tehát nagyjából a teljes átlagnak megfelelően.

Idén négy új helyezett szerepel a listán: Pavelka Tibor a 10. helyen 309 milliárd forinttal, Barabás Ernő és Zsolt a 14. helyen 189,9 milliárddal, Mészáros Dávid az 57. helyen 56,1 milliárd forinttal, Wolf László pedig a 92. helyen 28,6 milliárddal.

Pavelka Tibor egy igazi self-made man. A hazai kutatás-fejlesztési iparág egyik zászlóshajója, a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. tavaly közel 150 milliárd forintért adta el amerikai leánycégét a New York-i tőzsdén jegyzett Onto Innovation Inc.-nek. Barabás Ernő és Zsolt a Hell Energy tulajdonosai, amely 2010 óta az ország vezető energiaital-gyártója, és már több mint 60 országba exportálja termékeit. Most először került fel Mészáros Dávid is a listára, az építészdiplomával rendelkező üzletember 28 év alatt fejlesztette garázsvállalkozásból piacvezető online középvállalattá az ingatlan.com-ot, és 2023 őszén a hasznaltauto.hu-t is felvásárolta. Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese pedig 562 ezer darabot számláló OTP-részvénycsomagjának a felértékelődésének köszönhetően került be a top100-ba, de többek között a nemrég nyílt Time Out Market gasztroudvarban is rendelkezik részesedéssel.

A 20 leggazdagabb magyar 2026-ban (Mrd Ft) Hely Név 2022 2023 2024 2025 2026 Változás 1. Mészáros Lőrinc 480 660 990 1422 1604 13% 2. Csányi Sándor 420 610 700 820 935 14% 3. Felcsuti Zsolt 345 460 486 526 594 13% 4. Veres Tibor 254 320 422 480 492 2% 5. Gattyán György 317 366 398 441 432 -2% 6. Szíjj László 193 280 300 370 418 13% 7. Jellinek Dániel 240 276 295 336 355 6% 8. Jászai Gellért 52 90 138 264 333 26% 9. Széles Gábor 191 208 238 258 317 23% 10. Pavelka Tibor 309 n.a. 11. Garancsi István 89 133 172 221 222 0% 12. Futó Gábor n.a. 89 122 160 204 28% 13. Tiborcz István 45 69,6 100 188 194 3% 14. Barabás Ernő és Zsolt 190 n.a. 15. Kasza Lajos 137 148 163 183 188 3% 16. Scheer Sándor 67,5 87,5 111 130 168 30% 17. Wáberer György 121 132 146 156 165 6% 18. Leisztinger Tamás 118 139 147 153 160 5% 19. Bárány László és családja 76 80 89,7 122 153 25% 20. Lakatos Péter 71,3 86,3 99,7 116 150 30% Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026, Portfolio

A trendeket ismertetve Kolozsi Gábor lapigazgató kérdésünkre elmondta: a listán szereplők sorrendjére nagy befolyással volt például, hogy a pénzügyi szolgáltatások szektora (pl. Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Wolf László, Tiborcz István, Nyúl Sándor, Keszthelyi Erik) 2025-ben kivételesen jól teljesített, miközben más ágazatok küszködtek. A logisztika és a szállítmányozás (pl. Tiborcz István, Wáberer György) újrapozicionálódott, a puszta szállítás felől az intermodális és infrastrukturális platformok felé mozdult el, a fizikai árumozgatást geopolitikai és infrastrukturális tőkévé alakítva.

A kínai autómárkák áttörése strukturálisan írja át a kereskedői piacot: az AutoWallis, a Hovány-csoport, a Jász-Plasztik Autócentrum mind legalább egy, de inkább kínai márkát emelt be a portfóliójába 2025-ben. A kínai elektromos autók ár-érték aránya versenyképes, és az importőri jogok megszerzése stratégiai tőkévé válik. Az építőipar visszaesése (pl. Paár Attila, Mészáros Lőrinc, Balázs Attila) a teljes láncon érezhető volt, ám miközben az állami és infrastruktúra-projektek csökkentek, a lakóingatlan-fejlesztés tartja magát: aki képes volt váltani az infrastruktúráról a lakóparkok felé, az talpon maradt.

Többen is kisebb, de operatív elkötelezettség nélküli befektetések felé tolódtak el (pl. Kedves Ferenc, Wáberer György, Wolf László, Nyúl Sándor). Például 20-30%-os részesedéseket tartanak fenn a logisztikában, sikeresen találták meg az élelmiszeripari réseket (pl. táplálékkiegészítő, prémium fagylalt, sütőipar), vagy indítottak startupokat. Ez nem túlzott óvatosság, inkább a sikeres magyar vállalkozó-generáció természetes életciklusa: az építkezés fázisából vagyonkezelési fázisba lépnek.

A mesterséges intelligencia most még inkább a tapogatózás fázisában jár, kiegészítő szerepet tölt be. A fejlett technológiák alkalmazását mutatja viszont, hogy a Master Good humanoid robotokat és drónokat vet be, a Tranzit digitalizál és robotizál, a Keszthelyi-féle Hungarikum Alkusz Swiss Re AI-eszközt alkalmaz és a SimplePay-jel közös digitális platformot indított, miközben a Tiborcz-portfólió ingatlanalapjainak energiáját már 35%-ban megújuló forrás adja.

Kolozsi Gábor hangsúlyozta: „A 100 leggazdagabb magyar” típusú kiadvány nem csupán egy gazdaglista, hanem fontos gazdasági és társadalmi információforrás is lehet. Nemcsak egyszerűen felsorolja a leggazdagabb embereket, hanem képet ad a magyar gazdaság szerkezetéről, a vagyonkoncentráció alakulásáról, és mindenekelőtt a sikeres vállalkozói modellekről és az ország gazdasági erőviszonyairól. Bár Magyarországon a - pénzügyileg sikeres - vállalkozókat némi gyanú övezi, a 90-es évek ügyeskedőitől a NER-esekig terjedő okok miatt, valójában a hazai milliárdosok döntő többsége olyan sikertörténet, amelyből sok hazai vállalkozó tanulhat. A vagyon nem bűn, nem szégyellnivaló, hanem jellemzően a siker mutatója – tette hozzá.

Minden évben nagy figyelem övezi a befolyás-barométer változásait is, amely idén földcsuszamlásszerű változásokat jelent: Magyar Pétert a miniszterelnök megválasztása például a 17. helyről az 1. helyre repítette. A lista politikai elemzők és gazdasági szakértők anonimizált, összesített véleményén alapul. Jól látható az új kormányhoz kötődő szereplők előrelépése vagy még inkább feltűnése, és az előző kormányhoz kötödő szereplők befolyásvesztése.

Csányi Sándor és Varga Mihály befolyása viszont megingathatatlannak tűnik:

ők változatlanul a 2., illetve a 6. helyen találhatók a befolyáslistán.

A 20 legbefolyásosabb magyar 2026-ban Hely Név Változás 1. Magyar Péter 16 2. Csányi Sándor 0 3. Kapitány István ÚJ 4. Orbán Viktor -3 5. Hernádi Zsolt 3 6. Varga Mihály 0 7. Vitézy Dávid 16 8. Orbán Anita ÚJ 9. Ruff Bálint ÚJ 10. Kármán András ÚJ 11. Karácsony Gergely 25 12. Jelasity Radován ÚJ 13. Bujdosó Andrea ÚJ 14. Radnai Márk ÚJ 15. Forsthoffer Ágnes ÚJ 16. Bóna Szabolcs ÚJ 17. Hegedűs Zsolt ÚJ 18. Jászai Gellért -3 19. Lannert Judit ÚJ 20. Gajdos László ÚJ Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026, Portfolio

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

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