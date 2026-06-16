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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami most 70 százalékkal többet érhet

Portfolio
Ritkán fordul elő, hogy egy részvény egyszerre legyen látványosan alulértékelt, egyre kedvezőbb kilátásokkal rendelkező sztori, és közben még mindig kívül maradjon a befektetői figyelem fókuszán. Most azonban éppen egy ilyen lehetőségre bukkantunk: az elemzői célárak emelkednek, a felértékelődési potenciál egyre nehezebben hagyható figyelmen kívül, miközben a piac mintha még nem árazta volna be a fordulat lehetőségét. Elemzésünkben azt mutatjuk be, miért kerülhet hamarosan újra reflektorfénybe ez a régóta mellőzött részvény.

Egyre több jel utal arra, hogy egy régóta radar alatt lévő tőzsdei sztori újra berobbanhat a köztudatba.

A kilátások erősödnek, az elemzők pedig sorra emelik a célárakat és érdemi felértékelődési lehetőséget látnak egy olyan részvényben, amely még nem kapta meg a neki járó figyelmet, és most még rendkívül olcsó is. Mostani elemzésünkben ezt a lehetőséget mutatjuk be.

A szóban forgó részvény nem más, mint

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