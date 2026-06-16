Nagy ralit vetít előre az amerikai elemző: új csúcsokra törhet az amerikai tőzsde az iráni békemegállapodás után

A Wells Fargo jelentősen megemelte az S&P 500 index 2026 végi célárát, amit az erősödő vállalati eredményekkel és a javuló geopolitikai helyzettel indokolt.

A brókercég új célértéke 7950 pont, ami a korábbi 7300 pontos előrejelzéshez képest jelentős növekedést jelent, és a hétfői 7554 pontos záróértékhez képest nagyjából 5,2 százalékos emelkedési lehetőséget vetít előre. A június 15-én közzétett elemzésében a Wells Fargo az S&P 500 index 2026-os egy részvényre jutó nyereségére (EPS) vonatkozó várakozását is megemelte 315 dollárról 340 dollárra, a 2027-es EPS-várakozását pedig 365 dollárról 390 dollárra módosította.

A felfelé módosítást elsősorban az amerikai–iráni ideiglenes megállapodásnak köszönhetően enyhülő geopolitikai feszültséggel magyarázzák, amely korábban jelentős nyomást gyakorolt a piaci hangulatra.

Az index idén eddig 10,3 százalékkal került feljebb, amit nagyrészt a mesterséges intelligencia által fűtött rali és az iráni konfliktus kedvező alakulása támogatott.

A brókercég szerint a legnagyobb kockázatot továbbra is az infláció jelenti, de csak akkor, ha az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelésekkel reagálna a helyzetre. Egy esetleges, a túlhevült gazdasággal és magasabb inflációval járó gazdaságpolitika ugyanakkor kedvező lehet a részvénypiac számára, mivel egy ilyen környezetben a részvények bizonyulhatnak a legjobb inflációs fedezetnek.

A közelmúltbeli piaci korrekció semleges szintre hűtötte le a befektetői pozíciókat, ami teret nyit a további emelkedés előtt

- vélik a befektetési cég szakértői. A Wells Fargo elemzői szerint a hangulat normalizálódása különösen a mesterségesintelligencia-szektorban kínál komoly növekedési lehetőséget, miközben a nagy felhőszolgáltatók beruházási versenye komoly hátszelet biztosít a félvezető- és az infrastruktúra-szektornak.

A Wells Fargo befektetési intézete (Wells Fargo Investment Institute) szintén felfelé módosította előrejelzését. Az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 végi célsávját 7400–7600 pontról 7800–8000 pontra emelte, míg a 2027 végi célsávot 8600–8800 pont közé tette.

Az S&P 500 részvényindex árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Forrás: Reuters

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