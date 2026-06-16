Olyan drága a SpaceX, hogy még a Marsról is látszik

Kilőtt a SpaceX
Múlt pénteken debütált a tőzsdén Elon Musk űrcége, a SpaceX. A debütálás hatalmas siker volt, az árfolyam kilőtt a kereskedés megkezdése, pénteken és hétfőn is közel 20 százalékot ralizott a papír, így a cikk írásának pillanatában már a 210 dollárt is meghaladta az árfolyam, szemben a 135 dolláros kibocsátási árral. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátási árhoz képest már durván 56 százalékot emelkedett az árfolyam.
A merdek árfolyamemelkedésnek köszönhetően a SpaceX gyorsan veszi a lépcsőfokokat a világ legértékesebb vállalatainak ranglistáján, tegnap már a világ legfontosabb szerződéses chipgyártójának számító TSMC-t is maga mögé utasította, ma pedig az Amazont előzte meg, amivel rögtön a Microsoft is belátható távolságra került.
Megszólalnak az elemzők
A SpaceX tőzsdére lépését megelőzően számos független elemző igyekezett meghatározni a vállalat értékét, de azóta befutottak az első Wall Street-i elemzések is. A céget egyelőre még korlátozott számú elemző követi, a Refinitiv adatbázisa szerint mindössze négy elemzőház adott ki ajánlást és célárat a papírra, amit fontos észben tartani, hiszen akár 1-2 új elemzés is érdemben el tudja mozdítani a konszenzust. A lefedettség egyelőre messze elmarad más hasonló piaci kapitalizációjú cégektől, amelyeknek jellemzően akár 50-60 elemzője is van. Indikációnak viszont már ez is hasznos azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kezd kialakulni az elemzői konszenzus.
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