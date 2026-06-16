Vucic : határidő-hosszabbítást kap a Mol a NIS megvásárlására

Az államfő tbiliszi hivatalos látogatása során a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta: információi szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC)
újabb 15 napot adhat a magyar Mol, valamint az orosz Gazpromnyeft számára a tárgyalásokra.
Azt várom, hogy Washingtontól további 15 napot kapunk a NIS-re, az utolsó 15 napos hosszabbítást. A kapcsolataim azt mondták, hogy ez ma meglesz. (…) Ez egy rövid időszak, és remélem, hogy az orosz fél elfogadja ezt a megállapodást
- hangsúlyozta a szerb elnök.
A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre - egyebek közt az OFAC jóváhagyására - van szükség.
Az aláírást követően Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter azt mondta:
"A szerb kormány által elfogadott megállapodás értelmében további öt százalékot vásárolunk a NIS részvényeiből, és a finomító legalább a következő tíz évben ugyanazzal a kapacitással fog működni, mint amellyel az amerikai szankciók bevezetése előtt négy évig működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok, köztük a Petrohemija működésében ne legyen fennakadás. Az igazgatótanácsban lévő képviselőink nagyobb befolyással bírnak majd a meghozott döntésekre. A NIS egy kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra, amely hatással van a GDP-nkre, és az államnak, ahogy azt hónapok óta nyilvánosan kommunikáljuk, sikerült megállapodásra jutnia a magyar Mollal mint a Szerb Kőolajipari Vállalat potenciális vevőjével, amellyel megvédjük piacunkat és az ellátásbiztonságot, ha megállapodásra jutnak az eladásról".
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója közölte: optimista a megállapodással kapcsolatban, mert az lehetővé tenné számukra, hogy tovább erősítsék az egész régió ellátásbiztonságát, és magasabb szintű együttműködést érjenek el a közép- és kelet-európai energiacégek között.
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
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