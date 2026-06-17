Az egész világot meghódítják a spéci alapok, de sokan még rettegnek a különös befektetéstől

Az intézményi befektetők 42 százaléka tervezi feltörekvő piaci magánhitel-kitettségének növelését a következő két évben, ami komoly tőkebeáramlást vetít előre az eddig elhanyagolt fejlődő országok szegmensében. Ez derül ki a Gemcorp feltörekvő piaci vagyonkezelő legfrissebb felméréséből, amely rávilágít arra is, hogy a globális magánhiteleknek jelenleg még csak a töredéke áramlik a fejlődő gazdaságokba.

A globális magánhitelpiac mérete az Alternative Investment Management Association becslése szerint eléri a 3500 milliárd dollárt, ám ennek egyelőre elenyésző része áramlik a feltörekvő gazdaságokba. A Gemcorp felmérése, amely 22 ország 250 befektetési döntéshozójának véleményét tükrözi, rámutat, hogy

a válaszadók magánhitel-portfóliójának átlagosan kevesebb mint 6 százaléka irányul a feltörekvő piacokra,

míg a megkérdezettek 40 százaléka egyáltalán nem rendelkezik ilyen típusú eszközökkel.

A terjeszkedés legnagyobb akadálya továbbra is a kockázatok megítélése, ugyanis a válaszadók több mint 70 százaléka a fejlett piacokhoz képest jóval kockázatosabbnak tartja a feltörekvő piaci magánhiteleket. Felipe Berliner, a Gemcorp társalapítója és strukturálási vezetője szerint ez a széles körben elterjedt vélekedés valójában félreértéseken alapul, és gyorsan megváltozik majd, amint a befektetők alaposabban megismerik ezt az eszközosztályt. A felmérés arra is rávilágított, hogy a megkérdezetteknek mindössze egy kisebbsége véli úgy, hogy teljesen átlátja a feltörekvő piaci magánhitelek mögötti strukturális védelmi mechanizmusokat.

A fejlett piaci magánhitel-szegmensben tapasztalt, nagy nyilvánosságot kapott nemteljesítések szintén erőteljesen befolyásolják a befektetői hangulatot. A megkérdezettek több mint 90 százaléka tartja kihívásnak a növekvő mulasztási rátákat, míg valamivel több mint felük "jelentős" problémaként értékeli ezt a fejlett piacokon. Ez a trend ugyanakkor a feltörekvő piaci magánhitelek felé tereli a tőkét, aminek eredményeként a Global Private Capital Association adatai szerint

tavaly rekordösszegű, 22,3 milliárd dollár áramlott magánhitelek formájában a fejlődő gazdaságokba.

A feltörekvő piaci magánhitelek aránya jelentős eltérést mutat az egyes befektetői régiók között. Miközben a közel-keleti befektetők több mint 90 százaléka rendelkezik már ilyen kitettséggel, az észak-amerikai válaszadóknak mindössze 42 százaléka mondhatja el ugyanezt magáról. A közel-keleti válaszadók 57 százaléka ráadásul Afrikát is vonzó célpontnak tekinti, ami messze meghaladja a 28 százalékos globális átlagot. A kutatásban nyugdíjalapok, biztosítótársaságok, alapítványok és családi vagyonkezelő irodák (family office) képviselői vettek részt.

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Forrás: Reuters

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