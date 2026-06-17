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Kizárhatják az Európai Unióból a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét? - Sorsdöntő lépés következik
Befektetés

Kizárhatják az Európai Unióból a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét? - Sorsdöntő lépés következik

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A Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje heteken belül elveszítheti az európai uniós működési engedélyét, mivel a Reuters értesülései szerint a görög tőkepiaci hatóság (HCMC) elutasítja a vállalat MiCA-szabályozás szerinti engedélykérelmét.

Az Európai Unió új kriptoeszköz-szabályozása, a MiCA értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatóknak

június végéig kell megszerezniük a szükséges engedélyeket ahhoz, hogy júliustól továbbra is legálisan működhessenek a tagállamokban.

Két, az ügyet jól ismerő forrás szerint a Binance görögországi kérelmét várhatóan elutasítják, a görög tőkepiaci hatóság azonban az ügy bizalmas jellegére hivatkozva nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A Binance szóvivője elmondta, hogy a vállalat az elmúlt másfél évben konstruktívan együttműködött a szabályozó hatóságokkal, és meggyőződésük szerint teljesítették a MiCA-előírásokat. A szóvivő hozzátette, hogy tudomásuk szerint a HCMC már befejezte a kérelem vizsgálatát, és azt megfelelőnek találta, a hatóság pedig semmilyen hivatalos jelzést nem küldött az ellenkezőjéről.

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A Binance társvezérigazgatója, Richard Teng februárban még arról beszélt, hogy Görögország a munkaerőpiaci és biztonsági adottságai miatt ideális választás lenne a vállalat európai szabályozói központjának. A korábban Szingapúrban és Abu-Dzabiban szabályozóként dolgozó szakember akkor még az uniós hatóságok döntésére bízta az engedély kiadását.

A szükséges engedély hiányában a Binance július elejétől nem nyújthatná szolgáltatásait az Európai Unióban, ami rendkívül súlyosan korlátozná a kriptotőzsde európai piaci jelenlétét.

Forrás: Reuters

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