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Komoly rali készül az aranynál – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!

Hosszú hónapok frusztráló lecsorgása után most egyre több jel utal arra, hogy fordulóponthoz érhetett az aranypiac, és a következő nagy mozgás már nem lefelé, hanem felfelé indulhat el. A háttérben több olyan erő is épül, amely középtávon komoly támaszt adhat a nemesfém árfolyamának, sőt akár egy újabb rali alapját is megteremtheti. A legizgalmasabb kérdés azonban most nem feltétlenül az, hogy érdemes-e aranyat venni, hanem az, hogy mi lehet a legjobb módja ennek a fordulatnak a megjátszására. Mostani elemzésünkben ezt a lehetőséget mutatjuk be.

Valami megmozdult az aranypiac mélyén.

Az év eleje óta tartó esés után egyre több jel utal arra, hogy közeledhet a fordulat, és a következő időszak már egészen más irányba viheti a nemesfémet.

Lássuk, milyen okok húzódnak meg a várható mozgások mögött!

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