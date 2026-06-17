Rossz hír jött az európai autóiparnak: megindult a tőzsdei támadás a legismertebb gyártók ellen

A Marshall Wace, a Two Sigma és a Citadel Advisors is azon alapok közé tartozik, amelyek short pozíciókat építettek ki a Stellantis, a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, valamint a Renault papírjaiban. A Bank of America adatai alapján
május végén a Stellantis által kibocsátott kötvény számított a leginkább shortolt európai, befektetési fokozatú értékpapírnak.
A vállalatcsoport 2035-ös lejáratú, 800 millió euró értékű kötvényének több mint 18 százalékát adták kölcsön, ami a shortolás egyik közvetett mutatója, miközben ez az arány az év elején még csak 14 százalék volt. A Stellantis részvényeinek közkézhányadából 5,8 százalék ellen fogadtak a befektetők, míg tavaly decemberben ez az arány mindössze 1 százalékot tett ki.
A Volkswagen szintén a shortosok célkeresztjébe került, a vállalat kockázatosabb, lejárat nélküli kötvényeivel szembeni short pozíciók aránya az év eleji 9 százékról júniusra 16,2 százalékra ugrott. Emellett a BMW 2035-ös lejáratú kötvényeit és a Mercedes-Benz 2030-as papírjait is egyre nagyobb mértékben shortolják a piacon.
A borús hangulat hátterében a kínai gyártók látványos európai térnyerése áll.
Az ACEA adatai szerint a BYD-t és a Geelyt is magában foglaló kínai márkák 2026 első négy hónapjában 8,5 százalékos piaci részesedést értek el az Európai Unióban, szemben az egy évvel korábbi 6 százalékkal. Adrien Brasey, az AlphaValue autóipari részvényelemzője kifejtette, hogy Kína a korábbi profitforrásból mára komoly versenytárssá vált. Hozzátette, hogy a befektetők egyre inkább strukturális, és nem csupán ciklikus hanyatlásként értékelik az európai autóipar jelenlegi helyzetét.
Az elemzők szerint a kínai gyártók az akkumulátortechnológia, a szoftverintegráció és a gyártási hatékonyság terén is komoly előnyre tettek szert. Brasey rámutatott arra, hogy mire egy európai autógyártó piacra dob egy új modellt, a kínai versenytársak gyakran már kettőt is bemutatnak a legújabb akkumulátortechnológiával és naprakész szoftveres megoldásokkal. A verseny fokozódását jelzi az is, hogy a BYD a napokban közel 2 milliárd eurós beruházást jelentett be európai gyorstöltő-infrastruktúra kiépítésére 2027 végéig.
Az európai autógyártók több fronton is próbálnak reagálni a kihívásokra. A Stellantis, a Volkswagen és a Renault olyan hazai gyártást támogató szabályozás bevezetését szorgalmazza, amely az Európai Unión belüli termelést jutalmazná. Emellett egyre több európai szereplő lép partnerségre kínai vállalatokkal, hogy kihasználja azok alacsonyabb költségeit és fejlett technológiáját, miközben a kínai cégek már az európai riválisok feleslegessé vált gyártósorait is kezdik átvenni.
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