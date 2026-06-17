Új rekord az OTP-nél, túljegyezték a bank történetének legnagyobb kötvénykibocsátását

Minden korábbi rekordját megdöntötte az OTP Bank az 1 milliárd euró össznévértékű Tier 2 kötvénykibocsátásával. A tranzakció nemcsak az OTP történetének legnagyobb kötvényügylete lett, hanem a közép- és kelet-európai, illetve a teljes CEMEA-régió legnagyobb euróalapú Tier 2 kibocsátásává is vált. A befektetői érdeklődés kiemelkedő volt, a jegyzési könyv csúcsidőszakban meghaladta a 4 milliárd eurót, ami több mint négyszerese a kibocsátott mennyiségnek.

Az OTP 1 milliárd euró össznévértékben bocsát ki Tier 2 alárendelt kötvényt, amelynek árazására június 16-án került sor. A tranzakció több szempontból is mérföldkőnek számít:

ez az OTP eddigi legnagyobb kötvénykibocsátása,

egyben a legnagyobb euróalapú Tier 2 tranzakció a közép- és kelet-európai,

valamint a teljes közép-európai, közel-keleti és afrikai régióban.

A befektetői kereslet rendkívül erős volt. A jegyzési könyv a folyamat során 4,1 milliárd eurónál tetőzött, a végleges könyv pedig 3,9 milliárd eurón zárt.

Ez az OTP történetének legnagyobb kötvénykönyve, jelentősen meghaladva a korábbi rekordot jelentő, 2,5 milliárd dolláros keresletet kiváltó dollárkötvény-kibocsátást.

Az erős befektetői érdeklődésnek köszönhetően az OTP jelentősen javítani tudott az eredeti árazási elképzelésen. A végleges felár az induló árazási szintekhez képest 33 bázisponttal szűkült, ami meghaladja az idei euróalapú Tier 2 kibocsátásoknál tapasztalt, átlagosan 27 bázispontos szűkülést.

A kötvény 10,5 éves futamidejű, de az első 5,5 éves periódus lejártakor az OTP számára visszahívási lehetőséget biztosít. A kibocsátó a visszaváltási napot megelőző hat hónapban névértéken visszavásárolhatja a kötvényt. Az úgynevezett Tier 2 instrumentumok a bankok szabályozói tőkéjének részét képezik, és fontos szerepet játszanak a tőkehelyzet erősítésében.

A végleges kibocsátási hozam 4,677 százalék lett, amely 187 bázispontos felárat jelent az 5,5 éves futamidőhöz tartozó mid-swap referenciahozamhoz képest. A kötvény éves kuponja 4,625 százalék.

A sikeres tranzakciót több kedvező piaci tényező is támogatta. A befektetői hangulatot javította a magyar választásokat követően tapasztalható fokozott érdeklődés a magyar eszközök iránt. Emellett az elmúlt hetekben a nagy hitelminősítők nem módosították negatív irányba Magyarország megítélését, miközben előrelépés történt az uniós források felszabadításával kapcsolatban is.

A nemzetközi piaci környezet szintén kedvezően alakult. A SpaceX kiemelkedően sikeres tőzsdei bevezetése erősítette a kockázatvállalási hajlandóságot a globális piacokon, miközben az iráni békemegállapodás hétvégi bejelentése enyhítette a geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat.

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