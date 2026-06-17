Új rekord az OTP-nél, túljegyezték a bank történetének legnagyobb kötvénykibocsátását

Az OTP 1 milliárd euró össznévértékben bocsát ki Tier 2 alárendelt kötvényt, amelynek árazására június 16-án került sor. A tranzakció több szempontból is mérföldkőnek számít:
- ez az OTP eddigi legnagyobb kötvénykibocsátása,
- egyben a legnagyobb euróalapú Tier 2 tranzakció a közép- és kelet-európai,
- valamint a teljes közép-európai, közel-keleti és afrikai régióban.
A befektetői kereslet rendkívül erős volt. A jegyzési könyv a folyamat során 4,1 milliárd eurónál tetőzött, a végleges könyv pedig 3,9 milliárd eurón zárt.
Ez az OTP történetének legnagyobb kötvénykönyve, jelentősen meghaladva a korábbi rekordot jelentő, 2,5 milliárd dolláros keresletet kiváltó dollárkötvény-kibocsátást.
Az erős befektetői érdeklődésnek köszönhetően az OTP jelentősen javítani tudott az eredeti árazási elképzelésen. A végleges felár az induló árazási szintekhez képest 33 bázisponttal szűkült, ami meghaladja az idei euróalapú Tier 2 kibocsátásoknál tapasztalt, átlagosan 27 bázispontos szűkülést.
A kötvény 10,5 éves futamidejű, de az első 5,5 éves periódus lejártakor az OTP számára visszahívási lehetőséget biztosít. A kibocsátó a visszaváltási napot megelőző hat hónapban névértéken visszavásárolhatja a kötvényt. Az úgynevezett Tier 2 instrumentumok a bankok szabályozói tőkéjének részét képezik, és fontos szerepet játszanak a tőkehelyzet erősítésében.
A végleges kibocsátási hozam 4,677 százalék lett, amely 187 bázispontos felárat jelent az 5,5 éves futamidőhöz tartozó mid-swap referenciahozamhoz képest. A kötvény éves kuponja 4,625 százalék.
A sikeres tranzakciót több kedvező piaci tényező is támogatta. A befektetői hangulatot javította a magyar választásokat követően tapasztalható fokozott érdeklődés a magyar eszközök iránt. Emellett az elmúlt hetekben a nagy hitelminősítők nem módosították negatív irányba Magyarország megítélését, miközben előrelépés történt az uniós források felszabadításával kapcsolatban is.
A nemzetközi piaci környezet szintén kedvezően alakult. A SpaceX kiemelkedően sikeres tőzsdei bevezetése erősítette a kockázatvállalási hajlandóságot a globális piacokon, miközben az iráni békemegállapodás hétvégi bejelentése enyhítette a geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Válság a NATO atomhatalmában: katonai műveleteket és kiképzéseket kell lefújni a pénzhiány miatt
Gyorsan dönteni kellene.
Uniós szorításba kerül Magyarország bevándorlási szabályozása, új feltételekkel szembesül a Tisza-kormány
Nem egyszerűen a hazai munkaerőpiaci kihívásokra, lakossági elvárásokra kell reagálnia Magyar Péternek.
Azonnali lépést sürgetnek a gyógyszerbefogadások terén az innovatív gyógyszergyártók
Az AIPM szerint 180 napos befogadási határidőket kellene bevezetni.
Kapitulált Trump Iránnak? Reagált az elnök – Szerinte ez van a furcsa szerződés hátterében
Nem az van, amire mindenki gondol.
Zelenszkij ellen fordult Ukrajna
A többség már az elnök távozását szeretné látni - Ha vége a háborúnak.
Trump már bemondta a tutit: gyökeres fordulatot csikarna ki egy egész országból – Katonai beavatkozás és megabörtönök jönnek?
Úgy tűnik, elbukott a „totális béke”.
Rengeteg fiatal érzi magát stresszesnek és szomorúnak a közösségi média miatt
Friss felmérés készült.
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.