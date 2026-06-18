Elfordul az Egyesült Államoktól a hatalmas európai nyugdíjalap, máshol keresik a menedéket

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A mintegy 120 milliárd font (kb. 48 600 milliárd forint) értékű önkormányzati nyugdíjvagyont kezelő B2C akár 10 százalékkal mérsékli amerikai kitettségének súlyát, a felszabaduló tőkét pedig Európa és Ázsia felé csoportosítja át. Erről Joe McDonnell, az alap befektetési igazgatója beszélt a Reuters londoni befektetési konferenciáján.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy nem elégedettek ezzel a kockázati szinttel, mivel az amerikai piac koncentrációja túl magasra nőtt.

McDonnell nem számszerűsítette a pontos kitettséget, de jelezte, hogy a tőzsdén kívüli magánpiaci eszközökben továbbra is látnak kedvező lehetőségeket az Egyesült Államokban.

Az amerikai tőzsdék a mesterséges intelligencia körüli eufória hatására az utóbbi időben történelmi csúcsokat döntöttek. Emiatt sok befektető portfóliója mindössze néhány technológiai óriáscég részvényeire koncentrálódik – a B2C éppen ezt a kockázatot szeretné mérsékelni.

McDonnell kiemelte, hogy a B2C elkerüli azokat a magánhitelezési alapokat, amelyek a lakossági ügyfeleket is céloznak. Több nagyobb alap esetében ugyanis aggályok merültek fel a hitelezési sztenderdekkel kapcsolatban, a lakossági befektetők hirtelen tőkekivonása pedig jelentős piaci ingadozást idézhet elő. Az igazgató úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan partnerek mellett hitelezni vagy befektetni, akiknek a kiszámíthatatlan lépései miatt bizonytalanságba sodródhat a portfóliójuk. Hozzátette, hogy a B2C magánpiaci befektetéseit igyekeznek teljesen elhatárolni a lakossági szegmenstől.

A magántőke-alapokra is egyre nagyobb nyomás nehezedik, miután a svájci Partners Group korlátozásokat vezetett be a tőkekivonásokra egyik 8,6 milliárd dolláros alapjánál.

McDonnell szerint a tőzsdén jegyzett magántőke-társaságoknak további kritikákkal kell szembenézniük, ám ha nem következik be jelentős gazdasági visszaesés, a piaci feszültség hat-kilenc hónapon belül elcsitulhat.

A B2C az elkövetkező öt évben mintegy 20 milliárd fontot tervez magánpiaci befektetésekre fordítani, ami megegyezik az előző ötéves időszakban kihelyezett összeggel.

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