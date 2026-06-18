Goldman Sachs: Nem lesz minden a régi a Hormuzi-szoros újranyitása után

A Goldman Sachs szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom a háború lezárása és a vízi útvonal újranyitása után sem feltétlenül tér vissza a korábbi szintekre. A befektetési bank elemzői úgy vélik, hogy a háború előtti forgalom mintegy 70 százaléka válhat az új normává, mivel a térség legnagyobb olajexportőrei az elmúlt hónapokban alternatív szállítási útvonalakat építettek ki és egyre kevésbé akarnak a stratégiai szűk keresztmetszettől függeni.

A Hormuzi-szoroson keresztül szállított olaj mennyisége a háború lezárását követően várhatóan csak a konfliktus előtti szint mintegy 70 százalékára állhat vissza, írják a Goldman Sachs elemzői. A bank szerint a közel-keleti exportőrök az elmúlt időszakban olyan alternatív infrastruktúrát kezdtek használni, amely tartósan csökkentheti a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalának jelentőségét.

A Goldman elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Perzsa-öböl exportjának normalizálódása úgy is megvalósulhat, hogy a Hormuzi-szoroson átáramló mennyiség jóval a korábbi szint alatt marad.

A bank számításai szerint a jelenlegi forgalomhoz képest napi 13 millió hordós növekedés elegendő lehet ahhoz, hogy az öbölmenti országok exportja ismét elérje a háború előtti szintet.

A szakértők szerint a szállítások helyreállása már július végére létrejöhet, a térség teljes olajtermelése várhatóan októberre állhat vissza a korábbi szintre. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján a háború előtt naponta mintegy 20 millió hordó olaj és olajtermék haladt át a Hormuzi-szoroson.

A piacok kiemelt figyelemmel követik a térség eseményeit, miután az Egyesült Államok és Irán ideiglenes megállapodást kötött a háború lezárásáról és a szoros újranyitásáról. A konfliktus idején az olajszállítások gyakorlatilag összeomlottak, mivel a két fél blokádja szinte teljesen megbénította a kereskedelmi forgalmat. Ez kezdetben jelentős olajár-emelkedést váltott ki, bár az árak azóta visszahúzódtak.

A háború hónapjai alatt a régió legnagyobb exportőrei igyekeztek megkerülni a szorost. Szaúd-Arábia fokozta a Vörös-tenger partjára vezető, országon áthaladó vezetékrendszer használatát, az Egyesült Arab Emírségek a Fujairah kikötőjéhez vezető olajvezetékre támaszkodott, Irak pedig a törökországi Ceyhan kikötőjén keresztül juttatta piacra olajának egy részét.

A Goldman becslése szerint jelenleg mindössze napi 1,3 millió hordónyi látható olajforgalom halad át a Hormuzi-szoroson, emellett további 1,6 millió hordónyi szállítás történik az Ománi-öbölben. Ezzel párhuzamosan napi 7,5 millió hordó olaj jut el a piacokra a szaúd-arábiai Yanbu kikötőn, valamint Fujairah és Ceyhan termináljain keresztül.

Az elemzők szerint a tankerhajók rendelkezésre állása nem jelent majd akadályt a forgalom helyreállásában. A térségben vagy annak ötnapos hajózási körzetében jelenleg mintegy 860 millió hordónyi üres szállítási kapacitás áll készenlétben. Ugyanakkor egyes hajótulajdonosok továbbra is óvatosak lehetnek a Hormuzi-szoros használatával kapcsolatban.

A konfliktus egyik hosszabb távú következménye lehet, hogy a térség országai még nagyobb hangsúlyt helyeznek az alternatív exportútvonalak kiépítésére. Az Egyesült Arab Emírségek ebben a hónapban jelentette be, hogy nagyszabású fejlesztési programot indít a Dibba, Fujairah és Khor Fakkan kikötők bővítésére, valamint legalább egy új kikötő építésére az Ománi-öböl partvidékén.

Thani Al Zeyoudi külkereskedelmi miniszter szerint az ország célja, hogy teljesen megszüntesse függőségét a Hormuzi-szorostól. Mint fogalmazott, remélik, hogy a szoros gyorsan újra teljes kapacitással működhet, de az alternatív fejlesztések ettől függetlenül folytatódnak.

Hasonló terveken dolgozik Kuvait is. Az állami Kuwait Petroleum vezetése közölte, hogy tárgyalásokat folytat Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel a meglévő vezetékrendszerek bővítéséről, hogy a jövőben a kuvaiti olaj egy része is a Hormuzi-szoros megkerülésével jusson el a nemzetközi piacokra.

A Goldman Sachs szerint mindez arra utal, hogy a háború után a globális olajkereskedelem új egyensúlya alakulhat ki, amelyben a Hormuzi-szoros továbbra is kulcsszerepet játszik, de jelentősége már nem feltétlenül éri el a konfliktus előtti szintet.

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