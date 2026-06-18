Ilyen is van, esni is tud a SpaceX!

Érdekes nap volt tegnap a SpaceX piacán. Elon Musk űripari cége mióta tőzsdére ment, szinte csak emelkedni tudott. Az első napokban meredeken szárnyalt az árfolyam, mígnem aztán csütörtökön eljött az első csökkenő nap, sok befektető nyilvánvalóan profitot realizált.

135 dolláron lehetett jegyezni a SpaceX részvényeit. Az első kereskedési napon rögtön 150 dollár fölött indult a kereskedés, és szárnyalt is az árfolyam. Az első napi záró 161 dollár lett, úgy, hogy egyébként már 176 dollár fölött is álltak a jegyzések.

Aztán jött a második kereskedési nap, amikor egészen 193 dollárig szárnyalt az árfolyam, végül a záróárfolyam ennél valamivel alacsonyabb, 192,5 dollár lett.

A harmadik kereskedési napon már 225 dollár fölött is állt a SpaceX, a záróár végül 202 dollár lett.

És aztán jött a tegnapi, vagyis szerdai kereskedés, amikor 213 dollár fölött is állt már a SpaceX, végül azonban lefordult és 192 dolláron zárt, vagyis aznap közel 5 százalékot esett az árfolyam. Ez volt a SpaceX eddigi rövid tőzsdei történetének első olyan napja, amikor csökkent az árfolyam.

Nagy dráma egyelőre nem látszik, egy ekkora emelkedés után szinte automatikusan megérkeznek azok a befektetők, akik már profitot realizálnak, ebből jöhet az esés. Az, hogy közép- és hosszú távon hogyan alakul majd a részvények árfolyama, nagy kérdés, hiszen a várakozások hatalmasak. A céget követő befektetési bankok is elképesztő bevétel és profitnövekedéssel számolnak a következő évekre, nagy kérdés, hogy ez mind megvalósul-e.

Sokak szerint ez a hatalmas vízió olyan árazáson forog most a tőzsdén, amit a fundamentumok egyáltalán nem igazolnak. Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint pedig egyenesen piramisjáték a SpaceX.

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