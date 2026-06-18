Kritikus évek jönnek, 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen

A Volkswagen vezetése szerint az autóipar történetének egyik legnagyobb átalakulásában a vállalatnak egyszerre kell megbirkóznia a kínai verseny erősödésével, a geopolitikai feszültségekkel, a kereskedelmi korlátok növekedésével és a technológiai átállás költségeivel. Oliver Blume vezérigazgató ezért egy olyan hosszú távú tervet mutatott be, amelynek célja a nyereséges növekedés és a részvényesi értékteremtés felgyorsítása.
Befektetői szempontból az egyik legfontosabb vállalás, hogy
a Volkswagen 2030-ra 8–10 százalék közötti üzemi eredményhányadot kíván elérni
miközben jelentősen növelné az autóipari üzletág készpénztermelő képességét is. Ez különösen fontos üzenet egy olyan vállalattól, amelynek profitabilitása az elmúlt években nyomás alá került az elektromos átállás és a gyengülő globális kereslet miatt.
A menedzsment szerint a célok elérésének egyik legfontosabb eszköze a költségek tartós csökkentése lesz. A Volkswagen már most jelentős előrelépésről számolt be. A különböző teljesítményjavító programok több tízmilliárd eurós eredményt hoztak, miközben a kollektív megállapodások és a létszámleépítések önmagukban mintegy 1 milliárd euró fenntartható költségcsökkentést eredményeztek tavaly.
A vállalat célja, hogy 2030-ra évente több mint 6 milliárd euró nettó költségmegtakarítást érjen el.
Ennek részeként jelentős leépítések zajlanak a csoporton belül. A Volkswagen, az Audi, a Porsche és a CARIAD szoftvervállalat összesen 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, ebből 35 ezer a Volkswagen AG-t érinti. A vállalat szerint több mint 28 ezer távozásról már megszületett a megállapodás.
A költségcsökkentés mellett a Volkswagen a működés egyszerűsítésére is nagy hangsúlyt helyez. A vállalat nyolc stratégiai prioritást határozott meg. Csökkenteni kívánja a modell- és platformkínálat bonyolultságát, egyszerűsíti a technológiai architektúrát, tovább csökkenti a gyártási túlkapacitásokat, nagyobb döntési jogköröket ad a regionális szervezeteknek, racionalizálja befektetéseit, javítja a működési hatékonyságot, teljesítményalapúbb vállalati kultúrát épít, valamint egyszerűsíti a vállalatirányítást. A cél minden esetben ugyanaz, kevesebb költség, gyorsabb döntéshozatal és magasabb megtérülés.
A növekedési oldalon a Volkswagen továbbra is az elektromos autókra épít. A vállalat 2025-ben globálisan 32 százalékkal növelte tisztán elektromos autóinak értékesítését, Európában pedig 66 százalékos bővülést ért el. A csoport 27 százalékos részesedéssel jelenleg az európai elektromosautó-piac vezető szereplője, és az európai tíz legnépszerűbb villanyautó közül öt Volkswagen-csoportos modell volt tavaly.
A menedzsment szerint különösen fontos lehet a belépő kategóriás elektromos modellek piaca. Ennek jegyében érkezik a Volkswagen ID. Polo, az ID. Cross, a Cupra Raval és a Škoda Epiq, amelyekkel a vállalat szélesebb vásárlói kör számára szeretné elérhetővé tenni az elektromos mobilitást.
A technológiai versenyképesség erősítésében fontos szerepet kapnak a partnerségek is. Kínában az XPenggel közösen fejlesztett elektromos és elektronikai architektúra már gyártásba került, a Riviannal létrehozott együttműködés keretében a következő generációs szoftverplatform fejlesztése halad a tervek szerint. Ez azért fontos a befektetők számára, mert a Volkswagen korábban jelentős nehézségekkel küzdött a szoftverfejlesztés területén, ami több modell bevezetését is késleltette.
A vállalat akkumulátor-stratégiája szintén előrehaladott állapotban van. A PowerCo révén a Volkswagen saját akkumulátorcella-gyártó kapacitást épít ki, a németországi üzem termelése már felfutóban van, miközben Spanyolországban és Kanadában is készülnek az új gyárak. A menedzsment szerint ez hosszabb távon javíthatja a marzsokat és csökkentheti a beszállítóktól való függőséget.
A Volkswagen hangsúlyozta, hogy a transzformációt folyamatos alkalmazkodási folyamatként kezeli. A vállalat szerint a következő évek kritikusak lesznek az autóipar számára, ugyanakkor a menedzsment úgy látja, hogy az erős márkák, a globális méretgazdaságosság, a technológiai fejlesztések és a költségcsökkentési programok megfelelő alapot teremtenek ahhoz, hogy a cég a jelenlegi kihívásokat hosszú távú versenyelőnnyé alakítsa.
Az autóipari részvényeket ma különösen büntetik a befektetők, a BMW tegnapi profit warningja és az igencsak pesszimista kilátások a Volkswagen-től ma lefelé nyomják az árfolyamokat. A Volkswagen több mint három, a BMW és a Mercedes közel öt százalékot esett.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
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