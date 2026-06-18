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Milliárdos üzlet kapujában az amerikai óriás: megkörnyékezte a Magyarországon is ismert egészségügyi birodalmat
Befektetés

Milliárdos üzlet kapujában az amerikai óriás: megkörnyékezte a Magyarországon is ismert egészségügyi birodalmat

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A KKR előrehaladott tárgyalásokat folytat a svéd Medicover indiai részlegének többségi tulajdonrészéről. A legalább egymilliárd dollár értékű ügylet tovább erősítené az amerikai magántőke-társaság egészségügyi portfólióját a világ legnépesebb országában.
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A stockholmi tőzsdén jegyzett Medicover is megerősítette, hogy a Medicover Hospitals India tárgyal a KKR-rel az indiai érdekeltség esetleges eladásáról, ám részleteket nem közöltek.

Az ügyet jól ismerő források szerint a KKR a svéd anyavállalat teljes, 66,9 százalékos részesedését szeretné megvásárolni legalább 1,05 milliárd dollárért,

és a kisebbségi tulajdonosokkal is egyeztetéseket folytat. A felek között már létrejött egy nem kötelező érvényű megállapodás.

A Medicover 2016-ban lépett be az indiai piacra, ahol jelenleg 26 kórházat üzemeltet mintegy hatezer ággyal. A vállalat a közleményében jelezte, hogy ezzel párhuzamosan egy indiai tőzsdei bevezetést is előkészít, és egyelőre nincs garancia arra, hogy a KKR-rel folytatott tárgyalások végül tranzakcióhoz vezetnek.

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A KKR az utóbbi években folyamatosan növelte az indiai egészségügyi szektorban lévő befektetéseit. Az amerikai társaság 2024-ben egy dél-indiai, Kerala állambeli kórházláncban szerzett többségi részesedést, majd újabb felvásárlásokkal támogatta annak terjeszkedését. Az indiai kórházi szektor a növekvő jövedelmek, a bővülő egészségbiztosítási lefedettség és a minőségi ellátás iránti kereslet növekedése miatt rendkívül vonzó a befektetők számára, ami komoly konszolidációt és kapacitásbővítést indított el az ágazatban.

A Medicover indiai egysége 2025-ben 234,6 millió dolláros éves árbevételt ért el, ami közel 1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az indiai üzletág adja a vállalatcsoport globális kórházi tevékenységének több mint felét. A helyi piacon az Apollo Hospitals, az Aster Hospitals és a Fortis Healthcare számít a Medicover fő versenytársának. Az értékesítési folyamatban a Rothschild, míg a KKR oldalán a Kotak működik közre pénzügyi tanácsadóként.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images

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