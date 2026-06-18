ÉLŐ  50'
CZE
Csehország 1 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Michal Sadílek 6'
A csoport
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Nagy nap jön a tőzsdéken – Ezek a részvények lehetnek a nyertesei!

Portfolio
Fordulóponthoz érkezhetett a közel-keleti konfliktus: az Egyesült Államok és Irán a hét elején megállapodott a háború lezárásáról, a katonai műveletek leállításáról, valamint a globális olajpiac szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitásáról. Ha a péntekre tervezett svájci aláírás valóban megtörténik, az nemcsak a geopolitikai kockázati prémiumot írhatja át egyik napról a másikra, hanem komoly mozgásokat indíthat el a részvénypiacokon is. Az egyik legnagyobb figyelemmel követett globális befektetési bank már össze is állította azoknak a papíroknak a listáját, amelyek a konfliktus rendeződésének legnagyobb nyertesei lehetnek – köztük több olyan névvel, amelyet a piac egyelőre látványosan alulárazhat.

A hét elején az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a közel-keleti háború lezárásáról, a felek többek között a katonai műveletek beszüntetéséről is döntöttek. Ami talán ennél is fontosabb, hogy újranyílhat a Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb útvonala újra hajózható lesz, ami alapjaiban írja át a tőkepiaci várakozásokat.

A hivatalos aláírási ceremóniára pénteken kerülhet sor Svájcban. A megállapodás közeledtével az egyik legközelebbről figyelt nagybank olyan részvényeket gyűjtött össze,

amelyek nagyot nyerhetnek a közel-keleti helyzet rendeződéséből.

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