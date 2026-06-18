Nagy nap jön a tőzsdéken – Ezek a részvények lehetnek a nyertesei!

A hét elején az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a közel-keleti háború lezárásáról, a felek többek között a katonai műveletek beszüntetéséről is döntöttek. Ami talán ennél is fontosabb, hogy újranyílhat a Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb útvonala újra hajózható lesz, ami alapjaiban írja át a tőkepiaci várakozásokat.
A hivatalos aláírási ceremóniára pénteken kerülhet sor Svájcban. A megállapodás közeledtével az egyik legközelebbről figyelt nagybank olyan részvényeket gyűjtött össze,
amelyek nagyot nyerhetnek a közel-keleti helyzet rendeződéséből.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés