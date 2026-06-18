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Nagy Opus részvénycsomagot adott el egy bennfentes
Befektetés

Nagy Opus részvénycsomagot adott el egy bennfentes

Portfolio
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Jelentős részvényértékesítésről számolt be az Opus Global. A társaság közlése szerint egy, a vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3,4 millió darab Opus-részvényt adott el. A tranzakció mérete alapján nagy valószínűséggel nem tőzsdei ügylet történt, mivel a papír aznapi forgalma ennek töredékét tette ki.

Az Opus a BÉT-en azt tette közzé, hogy a társaságnál vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személy június 17-én összesen 3 407 821 darab Opus részvényt adott el.

Piaci árfolyamon ez a részvénycsomag több mint 1,1 milliárd forint értékű.

A közleményből nem derül ki, hogy tőzsdén vagy tőzsdén kívül történt a tranzakció, de nagy valószínűséggel utóbbiról van szó, hiszen hogyha megnézzük, hogy milyen forgalmi adatok voltak tegnap, akkor az látszik, hogy tegnap az összforgalom az Opus részvényeiben 141 ezer darab volt, és a volumen 47,4 millió forintot tett ki.

Az Opus 5% feletti tulajdonosai egyébként a következők: az Opus Globalnál van 24,3%-nyi részvény, Mészáros Lőrincnél 23,45%-a van a részvényeknek, a Danubius Magántőkealapnál pedig 6,11%-nyi részvény van. A közkézhányad 46,1%.

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Az Opus részvényei ma 4 százalékos pluszban vannak, idén ezzel együtt is 34 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

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Az Opus mint NER-hez köthető tulajdonosi hátterű vállalatok részvénye az áprilisi országgyűlési választásokhoz közeledve esett nagyot, és bár május végén, június elején volt egy nagy rali a papírokban, az árfolyam azóta is jellemzően esik.

Címlapkép forrása: Portfolio

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