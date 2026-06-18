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Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó
Befektetés

Őrült fordulat a tőzsdén - Mesterséges intelligenciával fog foglalkozni a cipőgyártó

Portfolio
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39 százalékos emelkedéssel reagáltak a befektetők arra, hogy az egykor fenntartható cipőiről ismert Allbirds újabb lépést tett mesterséges intelligenciára épülő átalakulása felé.

Nagyot emelkedett az Allbirds részvényárfolyama, miután a vállalat bejelentette, hogy

Smartbird néven folytatja működését, és új vezérigazgatót nevez ki a mesterséges intelligencia üzletág kiépítésének felgyorsítására.

A részvény árfolyama a bejelentést követően 77 százalékkal emelkedett. A befektetők ezzel azt árazták, hogy a korábban fenntartható lábbelijeiről ismert vállalat komolyan gondolja az AI-piacon való megjelenést.

Allb

Az új vezérigazgató Nadia Carlsten lesz, aki korábban az Amazon Web Services kvantumszámítástechnikai központjának termékfejlesztési vezetőjeként dolgozott. Emellett vezette a DCAI nevű AI-infrastruktúra vállalatot, valamint a Google-ből kivált SandboxAQ-nál is vezérigazgatói pozíciót töltött be. Carlsten a vállalat igazgatótanácsába is bekerül.

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Lily Yan Hughes független igazgató szerint Carlsten kulcsszerepet játszhat abban, hogy a társaság megvesse a lábát az AI-infrastruktúra piacán, és hosszú távon skálázható megoldásokat építsen ki vállalati ügyfelek számára.

Az Allbirds még áprilisban sokkolta a piacokat, amikor bejelentette, hogy fokozatosan maga mögött hagyja eredeti, fenntartható cipőkre épülő üzleti modelljét, és a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fókuszál. A vállalat szerint jelentős piaci rés alakult ki azon ügyfelek kiszolgálásában, akik nagy teljesítményű AI-chipeket és adatközponti kapacitást keresnek, de nem férnek hozzá a legnagyobb felhőszolgáltatók erőforrásaihoz.

A stratégiai váltás bejelentésekor a részvény árfolyama egyetlen nap alatt közel 600 százalékot ugrott.

Bár azóta az árfolyam jelentősen korrigált a csúcsszintekről, az idei év egészét tekintve még mindig közel 30 százalékos pluszban áll a papír.

A társaság közlése szerint jelenleg több potenciális ügyféllel is tárgyal különböző célpiacokon. Nadia Carlsten szerint egyértelmű piaci lehetőség kínálkozik olyan vállalati AI-infrastruktúra szolgáltatások nyújtására, amelyek magas teljesítményt és nagyobb kontrollt biztosítanak az ügyfeleknek anélkül, hogy saját hardverparkot kellene építeniük és üzemeltetniük.

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Címlapkép forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

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