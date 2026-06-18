Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát

Jelentős emelkedéssel reagált az Intel árfolyama arra, hogy Donald Trump szerint az Apple megállapodott a vállalattal chipek amerikai tervezéséről és gyártásáról.

Nagy emelkedéssel indult a csütörtöki tőzsdenyitás előtti kereskedésben az Intel, miután Donald Trump bejelentette, hogy

az Apple az Intellel együttműködve tervezi és gyártatja jövőbeli chipjeit az Egyesült Államokban.

Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy korábbi amerikai vezetők hagyták, hogy Tajvan és más országok átvegyék a félvezetőgyártás kulcsszerepét, miközben az Egyesült Államok elveszítette gyártókapacitásainak jelentős részét. Az elnök szerint az Apple most megállapodott az Intellel, hogy a chipek tervezése és gyártása ismét Amerikában történjen.

A bejelentésre az Intel részvénye a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 9 százalékot emelkedett, az Apple papírjai közel 0,6 százalékkal kerültek feljebb.

A hír újabb lökést adott az Intel látványos feltámadásának. A vállalat az elmúlt években komoly nehézségekkel küzdött, miután elveszítette korábbi domináns pozícióját a félvezetőpiacon, és több riválisa is megelőzte a technológiai versenyben. Az utóbbi időszakban azonban a befektetői hangulat jelentősen javult a társasággal kapcsolatban.

Az Intel részvénye az elmúlt 12 hónapban 460 százalékot emelkedett, a vállalat piaci értéke meghaladta a 600 milliárd dollárt. A most bejelentett Apple-együttműködés tovább erősítheti azt a narratívát, hogy az Intel az amerikai chipgyártás újjáépítésének egyik legfontosabb szereplőjévé válhat.

Az amerikai szövetségi kormány 2025 augusztusában szerzett részesedést az Intelben. A megállapodás értelmében a kormány 433,3 millió újonnan kibocsátott Intel-részvényt vásárolt 20,47 dolláros árfolyamon, összesen 8,9 milliárd dollárért, ami 9,9%-os tulajdonrészt jelentett a vállalatban. A tranzakció finanszírozása részben a korábban megítélt, de még ki nem fizetett CHIPS Act támogatásokból, részben egy védelmi ipari programból történt. A kormány passzív befektetőként lépett be, igazgatósági helyet nem kapott.

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