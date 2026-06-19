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A Google megtörné az Nvidia uralmát, milliárdokat költ az AI-chipversenyben
Befektetés

A Google megtörné az Nvidia uralmát, milliárdokat költ az AI-chipversenyben

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Új szakaszába lépett a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipverseny, miután a Google egyre agresszívebben próbálja megtörni az Nvidia dominanciáját. Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat már nemcsak saját AI-rendszereihez használja a házon belül fejlesztett processzorokat, hanem egyre nagyobb erővel igyekszik külső ügyfeleket is szerezni, miközben az Nvidia üzleti modelljének több elemét is átvette, írja a Bloomberg.

A mesterséges intelligencia terjedésével a félvezetőipar a technológiai szektor egyik legfontosabb csataterévé vált. Ezen a piacon az Nvidia továbbra is toronymagas fölényben van, a

becslések szerint az AI-chipek piacának több mint 90 százalékát uralja.

Az Alphabet azonban egyre látványosabban próbálja megtörni ezt a dominanciát.

A Google saját fejlesztésű Tensor Processing Unitjai, vagyis TPU-chipjei évek óta a vállalat AI-fejlesztéseinek alapját jelentik. Ezeket korábban szinte kizárólag belső célokra használták, például a keresőmotor vagy más Google-szolgáltatások mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladataihoz. Az AI-boom azonban új lehetőséget nyitott a vállalat számára.

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A Google Cloud üzletágán keresztül már külső ügyfelek számára is elérhetővé tette a TPU-kat, most pedig még tovább lépne. A vállalat májusban jelentette be, hogy közvetlenül is értékesíteni kezdi chipjeit ügyfelek számára, ami eddig példátlan lépés volt a cég történetében.

A Google nemcsak technológiai szinten próbál versenyezni az Nvidiával, hanem üzleti modelljének egyes elemeit is lemásolta.

A New York államban épülő Lake Mariner nevű AI-adatközpont-projekt esetében például az Alphabet 3,2 milliárd dolláros pénzügyi garanciát biztosított a beruházáshoz. A projekt fejlesztői ezt követően a Google TPU-chipjeire épülő számítási kapacitást adják bérbe az AI-szektor egyik legfontosabb szereplőjének, az Anthropic nevű vállalatnak.

Ez a konstrukció erősen emlékeztet az Nvidia gyakorlatára, amely évek óta pénzügyi garanciákkal és különféle finanszírozási megoldásokkal segíti adatközponti partnereit, hogy azok minél több Nvidia-hardvert vásároljanak.

A Google emellett úgynevezett körkörös finanszírozási konstrukciókat is alkalmaz, vagyis a partnereinek nyújtott finanszírozás egy része végül a saját chipjeinek megvásárlására fordítódik.

A Google egyik legfontosabb ütőkártyája az Anthropic.

Az AI-vállalat a ChatGPT fejlesztőjének, az OpenAI egyik legfontosabb versenytársa, és jelentős stratégiai kapcsolatban áll a Google-lel.

A helyzet több szempontból is hasonlít az Nvidia és az OpenAI kapcsolatára. Miközben az Nvidia fontos befektetője és partnere az OpenAI-nak, addig a Google az Anthropicot támogatja, emellett pedig saját fejlett AI-modelljét, a Gemini rendszert is fejleszti.

A Google szerint a TPU-k már ma is jelentős költségelőnyt kínálnak bizonyos feladatok esetében.

A pénzügyi piacokon ismert Citadel Securities például már használja a Google chipjeit kutatási feladatokhoz. A vállalat technológiai vezetője szerint bizonyos munkaterheléseket akár 30 százalékkal olcsóbban és négyszer gyorsabban tudnak futtatni TPU-kon.

A Google nemrég bemutatta első, kifejezetten úgynevezett inferenciára optimalizált TPU-ját is. Ez az a terület, amikor a már betanított AI-modellek valós időben válaszolnak a felhasználói kérdésekre. Az elemzők szerint ez a termék közvetlen versenybe kerülhet az Nvidia legújabb AI-rendszereivel.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

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