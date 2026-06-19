A Google megtörné az Nvidia uralmát, milliárdokat költ az AI-chipversenyben

A mesterséges intelligencia terjedésével a félvezetőipar a technológiai szektor egyik legfontosabb csataterévé vált. Ezen a piacon az Nvidia továbbra is toronymagas fölényben van, a
becslések szerint az AI-chipek piacának több mint 90 százalékát uralja.
Az Alphabet azonban egyre látványosabban próbálja megtörni ezt a dominanciát.
A Google saját fejlesztésű Tensor Processing Unitjai, vagyis TPU-chipjei évek óta a vállalat AI-fejlesztéseinek alapját jelentik. Ezeket korábban szinte kizárólag belső célokra használták, például a keresőmotor vagy más Google-szolgáltatások mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladataihoz. Az AI-boom azonban új lehetőséget nyitott a vállalat számára.
A Google Cloud üzletágán keresztül már külső ügyfelek számára is elérhetővé tette a TPU-kat, most pedig még tovább lépne. A vállalat májusban jelentette be, hogy közvetlenül is értékesíteni kezdi chipjeit ügyfelek számára, ami eddig példátlan lépés volt a cég történetében.
A Google nemcsak technológiai szinten próbál versenyezni az Nvidiával, hanem üzleti modelljének egyes elemeit is lemásolta.
A New York államban épülő Lake Mariner nevű AI-adatközpont-projekt esetében például az Alphabet 3,2 milliárd dolláros pénzügyi garanciát biztosított a beruházáshoz. A projekt fejlesztői ezt követően a Google TPU-chipjeire épülő számítási kapacitást adják bérbe az AI-szektor egyik legfontosabb szereplőjének, az Anthropic nevű vállalatnak.
Ez a konstrukció erősen emlékeztet az Nvidia gyakorlatára, amely évek óta pénzügyi garanciákkal és különféle finanszírozási megoldásokkal segíti adatközponti partnereit, hogy azok minél több Nvidia-hardvert vásároljanak.
A Google emellett úgynevezett körkörös finanszírozási konstrukciókat is alkalmaz, vagyis a partnereinek nyújtott finanszírozás egy része végül a saját chipjeinek megvásárlására fordítódik.
A Google egyik legfontosabb ütőkártyája az Anthropic.
Az AI-vállalat a ChatGPT fejlesztőjének, az OpenAI egyik legfontosabb versenytársa, és jelentős stratégiai kapcsolatban áll a Google-lel.
A helyzet több szempontból is hasonlít az Nvidia és az OpenAI kapcsolatára. Miközben az Nvidia fontos befektetője és partnere az OpenAI-nak, addig a Google az Anthropicot támogatja, emellett pedig saját fejlett AI-modelljét, a Gemini rendszert is fejleszti.
A Google szerint a TPU-k már ma is jelentős költségelőnyt kínálnak bizonyos feladatok esetében.
A pénzügyi piacokon ismert Citadel Securities például már használja a Google chipjeit kutatási feladatokhoz. A vállalat technológiai vezetője szerint bizonyos munkaterheléseket akár 30 százalékkal olcsóbban és négyszer gyorsabban tudnak futtatni TPU-kon.
A Google nemrég bemutatta első, kifejezetten úgynevezett inferenciára optimalizált TPU-ját is. Ez az a terület, amikor a már betanított AI-modellek valós időben válaszolnak a felhasználói kérdésekre. Az elemzők szerint ez a termék közvetlen versenybe kerülhet az Nvidia legújabb AI-rendszereivel.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elindultak a regisztrációk: ősszel még több fókusz és újdonság a Portfolio szakmai rendezvényein
A legjobb árak már nem sokáig élnek.
Óriásberuházás indul Lengyelországban
A technológiai szektort érinti.
Elképesztő jegyárak a foci-vb-n: van meccs, amire napok alatt duplájára drágult a belépő
Agresszív értékesítési stratégiával rukkolt elő a FIFA.
Súlyos csapás érte az izraeli hadsereget - Ben Gvir szerint most egész Libanonnak égnie kell
"A fiaink vére és a lakosság biztonsága nem alku tárgya."
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Új, veszélyes taktikára váltott a közel-keleti nagyhatalom, miután meggyengültek a szövetségesei
Korábban Washington pont emiatt aggódott.
Fogy Moszkva türelme: katasztrofális következményekkel járó nukleáris háborúvá fajulhatnak az események
Maga Putyin egyik legfontosabb embere jelentette ki.
Hagyaték helyett biztonság: mit tud az életbiztosítás, amit az öröklés nem?
Sokan úgy gondolják, hogy egy életbiztosítás egyszerűen "örökség más formában". Valójában azonban a biztosítási szolgáltatás jogilag és pénzügyileg is egészen másként működik, mi
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.