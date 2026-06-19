Jön a béke, nyílik Hormuz, ebbe kell most fektetni

Egyre több stratéga lát további emelkedést Európában
Javultak az európai részvénypiacok második féléves kilátásai az amerikai–iráni békefolyamat előrehaladásának köszönhetően. A Bloomberg által megkérdezett stratégák közül többen is megemelték év végi célárukat, köztük a Goldman Sachs, a Barclays és a Societe Generale szakértői.
A 16 elemzőházat felölelő felmérés szerint a Stoxx Europe 600 index 640 ponton zárhatja az évet, ami lényegében megfelel a történelmi csúcsoknak. A szakértők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az index egészét nézve látható stabilitás mögött jelentős különbségek húzódnak meg az egyes szektorok és részvények teljesítményében.
A Citigroup európai részvénystratégiáért felelős vezetője, Beata Manthey szerint számos vállalat és ágazat továbbra is a konfliktus előtti árfolyamszintek alatt kereskedik, ami lehetőséget teremthet a befektetők számára. Az elemző szerint az első helyreállítási hullám után egy második szakasz következhet, amelyben egyre szélesebb körben kapcsolódhatnak be a részvények az emelkedésbe.
Az AI továbbra is a piac egyik fő motorja
A stratégák többsége szerint a mesterséges intelligencia sztori meghatározó marad Európában is. Az AI-hoz kapcsolódó vállalatok profitnövekedése és beruházási ciklusa továbbra is erős támaszt jelenthet a részvénypiacoknak.
A Barclays elemzői szerint emellett a fogyasztási szektorban is jelentős felértékelődési potenciál lehet. Különösen a luxuscégek kerültek fókuszba, mivel az elmúlt időszakban sok befektető fogadott árfolyamesésükre. Ha ezek a pozíciók zárásra kényszerülnek, az gyors árfolyam-emelkedést válthat ki.
A csökkenő olajárak is pozitívan hatnak
A pozitívabb piaci hangulat egyik legfontosabb oka az olajárak gyors visszaesése. A Brent ára az amerikai–iráni megállapodás hatására március eleje óta nem látott mélypontra süllyedt.
Ez jelentősen mérsékelte az inflációs nyomást, így a jegybankoknak egyelőre nem kell újabb kamatemelésekkel reagálniuk. A Barclays szerint ezzel csökkent annak a kockázata, hogy az energiapiaci sokk és a magas kamatok egyszerre nehezedjenek a gazdaságra.
A bank stratégái ennek hatására 50 ponttal, 670 pontra emelték a Stoxx 600 indexre vonatkozó célárukat, amellyel a HSBC mellett a legoptimistább előrejelzést adják a Bloomberg felmérésében. Ez közel 5 százalékos további felértékelődési potenciált jelent.
Mit szeret a Goldman Sachs?
A Goldman Sachs csapata Peter Oppenheimer vezetésével szintén javított előrejelzésén, de továbbra is óvatos maradt a gazdasági növekedéssel kapcsolatban.
A bank szerint a gyenge növekedési környezetben és a továbbra is fennálló bizonytalanságok közepette azok a vállalatok lehetnek a nyertesek, amelyek stabil és jól látható profitkilátásokkal rendelkeznek.
A Goldman kedvencei:
- a technológiai szektor,
- a bankszektor,
- a repülőgépipar,
- a védelmi ipar,
- a megújuló energia,
- valamint az úgynevezett HALO-részvények, vagyis a nagy eszközállománnyal rendelkező, alacsony technológiai avulási kockázatú vállalatok.
Ezzel szemben továbbra is alulsúlyozásra javasolják az autóipart és a vegyipart, mivel ezeknél továbbra is erős a kínai verseny és nyomás alatt maradhatnak a profitmarzsok.
Nem mindenki lett optimista
Bár az elemzői hangulat javult, továbbra sincs teljes egyetértés az európai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban.
A Societe Generale 580 pontról 600 pontra emelte célárát, de továbbra is az óvatosabb szereplők közé tartozik. Alain Bokobza szerint az év második felében ismét nyomás alá kerülhetnek a részvények, mivel a vállalati eredményekkel kapcsolatos várakozások túl optimisták lehetnek, ráadásul az amerikai félidős választások közeledtével új kereskedelmi feszültségek is kialakulhatnak.
A francia bank ugyanakkor hosszabb távon már optimistább. Előrejelzésük szerint a Stoxx 600 index 2027-ben akár 660 pontig is emelkedhet. Az európai piacokon belül elsősorban a német DAX és a brit FTSE 100 indexet részesítik előnyben.
A profitvárakozások magasak
A piac jelenlegi árazását nagyrészt a rendkívül optimista profitvárakozások támasztják alá. Az elemzői konszenzus szerint az európai vállalatok profitja 2026-ban 14 százalékkal, 2027-ben pedig további 9 százalékkal nőhet.
Az első negyedévben 7 százalékos volt az eredménynövekedés, az előrejelzések szerint a második negyedévben 13 százalékra, a harmadikban 16 százalékra, a negyedikben pedig már 23 százalékra gyorsulhat a növekedés.
Nem mindenki hisz azonban ebben a forgatókönyvben. A UBS stratégája, Gerry Fowler szerint az energiaszektor és a bankszektor profitkilátásai már tetőzhettek. Mivel idén ezek a szektorok adják az európai eredménynövekedés jelentős részét, az esetleges profitvárakozás-csökkentések könnyen csalódást okozhatnak a befektetőknek.
Címlapkép forrása: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images
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