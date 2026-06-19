Mániákus fázisba lépett az amerikai bikapiac

Egy igazi buborékhoz azonban több kell. Nem elég, ha a befektetők csupán előre elkönyvelik a holnapi nyereséget. A részvényárak valójában csak akkor szakadnak el a valóságtól, miután elhatalmasodik az őrület.
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Ekkor lép színre a bulizók komor makacssága: tudják, hogy a másnap reggeli másnaposság szörnyű lesz, mégis elszánták magukat arra, hogy ameddig csak lehet, elodázzák.
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