Mániákus fázisba lépett az amerikai bikapiac

Az elmúlt néhány év nagy részében a legjobb érv amellett, hogy az amerikai részvények nincsenek buborékban, az volt, hogy a helyzet egyszerűen nem tűnt elég mániákusnak. Igen, az árak megugrottak, és igen, az értékeltségek olyan magasra emelkedtek, hogy a befektetők várható jövőbeli hozamai egyre inkább kiábrándítónak ígérkeztek. Igen, a pozitív meglepetések lehetősége is szűkült, mivel többé-kevésbé már mindenki meg volt győződve arról, hogy a vállalati nyereségek továbbra is szárnyalni fognak, miközben a mesterséges intelligencia forradalmasítja a gazdaságot.

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Egy igazi buborékhoz azonban több kell. Nem elég, ha a befektetők csupán előre elkönyvelik a holnapi nyereséget. A részvényárak valójában csak akkor szakadnak el a valóságtól, miután elhatalmasodik az őrület.

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Ekkor lép színre a bulizók komor makacssága: tudják, hogy a másnap reggeli másnaposság szörnyű lesz, mégis elszánták magukat arra, hogy ameddig csak lehet, elodázzák.