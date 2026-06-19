Meghosszabbították a legendás vezér szerződését a Ryanairnél

A Ryanair bejelentette, hogy meghosszabbítja Michael O’Leary vezérigazgatói szerződését 2032-ig.
Az új megállapodás értelmében O’Leary továbbra is viszonylag szerény alapfizetést és korlátozott éves bónuszt kap, ugyanakkor jogosult lesz egy új, egyszeri részvényopciós programra is. Ennek keretében 10 millió Ryanair-részvény megvásárlására szerezhet jogot.
A részvényopciókat akkor hívhatja le, ha legalább 2032 áprilisáig a vállalatnál marad, és a Ryanair teljesíti az igazgatóság által meghatározott, „nagyon ambiciózus” árfolyam- és teljesítménycélokat.
Az opciók lehívási ára részvényenként 26,70 euró lesz.
Mivel a Ryanair részvénye jelenleg 25,63 euró körül forog, az opció önmagában még nem jelent jelentős azonnali nyereséget. Ugyanakkor ha a társaság a következő években tovább növekszik, és az árfolyam jelentősen a lehívási ár fölé emelkedik, a csomag értéke akár több százmillió euróra is nőhet.
A konstrukció célja egyértelműen az, hogy O’Leary érdekei hosszú távon is egybeessenek a részvényesek érdekeivel.
Michael O’Leary az egyik legrégebb óta hivatalban lévő légitársasági vezérigazgató a világon. Évtizedek alatt gyakorlatilag ő építette fel a Ryanairt Európa legnagyobb fapados légitársaságává.
A vállalat üzleti modellje az olcsó jegyárakra és a kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjakra épül. Az ülőhelyválasztásért, a feladott poggyászért, az elsőbbségi beszállásért és számos egyéb szolgáltatásért külön fizetni kell, ami lehetővé teszi, hogy a légitársaság rendkívül alacsony alapárakat kínáljon.
Bár O’Leary gyakran megosztó személyiségnek számít, a befektetők számára az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb európai légitársasági vezetője volt. Irányítása alatt a Ryanair nemcsak a kontinens legnagyobb diszkont légitársaságává vált, hanem az európai légiközlekedési piac egyik legnyereségesebb szereplőjévé is.
A Ryanair árfolyama ma 0,7 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Alan Crowhurst/Getty Images
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