Meghosszabbították a legendás vezér szerződését a Ryanairnél

További hat évig marad a Ryanair élén Michael O’Leary. Európa legnagyobb diszkont légitársasága pénteken jelentette be, hogy meghosszabbítja ikonikus vezérigazgatójának szerződését 2032-ig. Az új megállapodás részeként O’Leary egy jelentős részvényopciós csomagot is kap, amelynek értéke több százmillió euróra rúghat, ha a vállalat teljesíti a kitűzött célokat, írja a Bloomberg.

A Ryanair bejelentette, hogy meghosszabbítja Michael O’Leary vezérigazgatói szerződését 2032-ig.

Az új megállapodás értelmében O’Leary továbbra is viszonylag szerény alapfizetést és korlátozott éves bónuszt kap, ugyanakkor jogosult lesz egy új, egyszeri részvényopciós programra is. Ennek keretében 10 millió Ryanair-részvény megvásárlására szerezhet jogot.

A részvényopciókat akkor hívhatja le, ha legalább 2032 áprilisáig a vállalatnál marad, és a Ryanair teljesíti az igazgatóság által meghatározott, „nagyon ambiciózus” árfolyam- és teljesítménycélokat.

Az opciók lehívási ára részvényenként 26,70 euró lesz.

Mivel a Ryanair részvénye jelenleg 25,63 euró körül forog, az opció önmagában még nem jelent jelentős azonnali nyereséget. Ugyanakkor ha a társaság a következő években tovább növekszik, és az árfolyam jelentősen a lehívási ár fölé emelkedik, a csomag értéke akár több százmillió euróra is nőhet.

A konstrukció célja egyértelműen az, hogy O’Leary érdekei hosszú távon is egybeessenek a részvényesek érdekeivel.

Michael O’Leary az egyik legrégebb óta hivatalban lévő légitársasági vezérigazgató a világon. Évtizedek alatt gyakorlatilag ő építette fel a Ryanairt Európa legnagyobb fapados légitársaságává.

A vállalat üzleti modellje az olcsó jegyárakra és a kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjakra épül. Az ülőhelyválasztásért, a feladott poggyászért, az elsőbbségi beszállásért és számos egyéb szolgáltatásért külön fizetni kell, ami lehetővé teszi, hogy a légitársaság rendkívül alacsony alapárakat kínáljon.

Bár O’Leary gyakran megosztó személyiségnek számít, a befektetők számára az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb európai légitársasági vezetője volt. Irányítása alatt a Ryanair nemcsak a kontinens legnagyobb diszkont légitársaságává vált, hanem az európai légiközlekedési piac egyik legnyereségesebb szereplőjévé is.

A Ryanair árfolyama ma 0,7 százalékot esett.

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