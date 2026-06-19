Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman

Visszavágta az arany árfolyamára vonatkozó év végi előrejelzését a Goldman Sachs, miután a bank elemzői már nem számítanak arra, hogy az amerikai jegybank 2026-ban kamatot csökkent. Bár a nemesfém ára a következő hónapokban még emelkedhet, a korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulásra számítanak.

Unciánként 500 dollárral csökkentette év végi aranyár-előrejelzését a Goldman Sachs.

A befektetési bank elemzői 4900 dolláros decemberi árfolyamot várnak, szemben a korábbi 5400 dolláros előrejelzéssel.

A módosítás hátterében elsősorban az áll, hogy a Goldman közgazdászai már nem számítanak kamatcsökkentésre az Egyesült Államokban idén. Az új várakozás szerint a Fed legkorábban 2027-ben kezdheti meg a monetáris lazítást, ami jelentősen rontja az arany rövid távú kilátásait.

Lina Thomas és Daan Struyven szerint az arany hosszabb távú fundamentumai továbbra is kedvezőek, ugyanakkor a következő hónapokban lefelé mutató kockázatokkal kell számolni. Mint írták, középtávon továbbra is optimisták a nemesfémmel kapcsolatban, rövid távon azonban óvatosabbak lettek.

A Goldman Sachs szerint az előrejelzés csökkentésének egyik legfontosabb oka az, hogy a korábban vártnál kisebb tőkebeáramlásra számítanak az aranyfedezetű tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe).

Korábban a bank még arra számított, hogy a Fed 2026 végén, majd 2027 elején kamatot csökkent. Az új kamatpálya azonban jelentősen mérsékli az ilyen befektetési termékek iránti várható keresletet.

Az elemzők szerint az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is enyhültek, mivel Warsh első Fed-ülése a vártnál jóval szigorúbb hangvételű volt. Warshot Donald Trump nevezte ki a jegybank élére, miután korábban többször bírálta elődjét a szerinte túl magas kamatok miatt.

A Goldman Sachs szerint az aranyra további negatív hatással járhatna, ha a Fed végül kamatemelésre kényszerülne. Ebben az esetben a befektetők egy része feladhatná az aranyat mint gazdaságpolitikai bizonytalanság elleni fedezeti eszközt, ami az év végére akár 4400 dollárig is lenyomhatná az árfolyamot.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ