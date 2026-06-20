Tisza-kormány: Mégsem terjesztik be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet, társadalmi egyeztetés jön

Sulyok Tamás keményen beleszállt Magyar Péterbe: tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tizenhat év alatt
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico című brüsszeli hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban beszélt erről.
Bejelentette Magyar Péter: mégsem nyújtják be a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet
Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak elmondta, a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, hanem társadalmi egyeztetésre bocsátják.
Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium
A jövő héten jelenik meg az orvosok közösségimédia-használatára és online kommunikációjára irányadó új etikai állásfoglalás. Ezzel párhuzamosan zajlik az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása és az ágazat átfogó reformja, amely a korábbi hiányosságok felszámolását, valamint a betegbiztonság és az ellátás minőségének javítását célozza - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre
Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel a kormány elé kerülő javaslatcsomag kiemelten kezeli az egyre több balesetet okozó elektromos rollerek szabályozását, amelyek használatát életkorhoz kötnék, és sebességkorlátozást is bevezetnének rájuk.
Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter
Szombat hajnaltól kedd éjfélig vörös kód és másodfokú hőségriasztás lépett életbe a rendkívüli meleg miatt. Az intézkedés elsődleges célja a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok, köztük az idősek és a hajléktalanok fokozott védelme, valamint a szociális ellátórendszer azonnali mozgósítása.
Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum
Végleg lekerült a napirendről a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése, az intézmény így a kőbányai Északi Járműjavító területén marad - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton, a Múzeumok Éjszakája eseménysorozat kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
Kapitány István nagykövetekkel vacsorázott, köztük Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnerével
Közép és kelet európai nagykövetekkel tartott üzleti vacsorát péntek este Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere.
A találkozón Németország és Írország nagykövete is részt vett.
Németország Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, Írországgal pedig dinamikusan bővülnek gazdasági kapcsolataink
- tette hozzá Kapitány.
A miniszter szerint a beszélgetés "konstruktív, előremutató és kifejezetten jó hangulatú" volt:
Jó érzés, hogy visszatértünk európai barátainkhoz, és ők pedig tárt karokkal fogadtak minket, hogy közösen tegyük sikeressé országainkat!
Magyar Péter is részt vesz a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításának megnyitóján az Északi Járműjavító épületében a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan. A Kőbányai út 24. alatt található múzeumban 11 órakor kezdődik az esemény.
Külpolitikai fordulat és hazai döntések a kormány napirendjén
A pénteken zárult brüsszeli állam- és kormányfői találkozó mellett a magyar diplomáciai és szövetségi kapcsolatok is új irányt vettek. A miniszterelnök június 23-ára Budapestre hívta a partnerországok vezetőit, amivel többéves szünet után éledhet újra a V4-es együttműködés. A külpolitikai fordulatot jelzi az is, hogy a kormány a NATO irányába is új megközelítést és hangnemet alkalmaz.
A nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan itthon is jelentős döntések születtek. A kabinet felülvizsgálja a korábban odaítélt kaszinó- és dohánykoncessziókat, emellett véglegessé vált, hogy a jövőben nem épülnek új épületek a Városligetben.
Címlapkép: Getty Images, Photo by Pier Marco Tacca
Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja
Az Európai Tanács ülésén kiemelt téma volt az EU–Kína kereskedelmi kapcsolat fenntarthatatlansága: a napi egymilliárd eurós uniós kereskedelmi deficit és a kínai állami támogatásokkal megtámasztott túlkapacitások egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai iparra. Az Európai Bizottság szóvivője a Portfolio-nak arról beszélt, hogy Brüsszel párhuzamosan folytat diplomáciai egyeztetéseket Pekinggel és készít elő védintézkedéseket, miközben méltányosságot és kölcsönösséget vár a piaci hozzáférésben. Az OECD friss adatai alátámasztják az uniós aggályokat: a kínai iparvállalatok árbevétel-arányosan átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak, mint OECD-beli versenytársaik. Brüsszel egyre inkább a belső piaci korlátozások felé fordul, amely a Magyarországra érkező kínai beruházásokat is fenyegeti.
Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.
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