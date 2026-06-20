Tisza-kormány: Mégsem terjesztik be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet, társadalmi egyeztetés jön

Közép és kelet európai nagykövetekkel tartott üzleti vacsorát péntek este Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere.

A találkozón Németország és Írország nagykövete is részt vett.

Németország Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, Írországgal pedig dinamikusan bővülnek gazdasági kapcsolataink

- tette hozzá Kapitány.

A miniszter szerint a beszélgetés "konstruktív, előremutató és kifejezetten jó hangulatú" volt:

Jó érzés, hogy visszatértünk európai barátainkhoz, és ők pedig tárt karokkal fogadtak minket, hogy közösen tegyük sikeressé országainkat!