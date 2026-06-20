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Tisza-kormány: Mégsem terjesztik be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet, társadalmi egyeztetés jön
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Tisza-kormány: Mégsem terjesztik be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet, társadalmi egyeztetés jön

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz szombaton délelőtt 11 órakor a Közlekedési Múzeum eseményén. A miniszterelnök a pénteken zárult brüsszeli uniós csúcstalálkozón a Magyarországgal szembeni, hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról egyeztetett péntek estig. Ezzel párhuzamosan a kormányfő újraindítja a Visegrádi Négyek együttműködését, belföldön pedig átfogó változásokat jelentett be a koncessziók és a városligeti beruházások területén. A kormányzati hírekről percről percre tudósítunk szombaton.
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Sulyok Tamás keményen beleszállt Magyar Péterbe: tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tizenhat év alatt

Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico című brüsszeli hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban beszélt erről.

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Sulyok Tamás keményen beleszállt Magyar Péterbe: tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tizenhat év alatt
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Bejelentette Magyar Péter: mégsem nyújtják be a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet

Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak elmondta, a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, hanem társadalmi egyeztetésre bocsátják.

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Bejelentette Magyar Péter: mégsem nyújtják be a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet
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Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium

A jövő héten jelenik meg az orvosok közösségimédia-használatára és online kommunikációjára irányadó új etikai állásfoglalás. Ezzel párhuzamosan zajlik az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása és az ágazat átfogó reformja, amely a korábbi hiányosságok felszámolását, valamint a betegbiztonság és az ellátás minőségének javítását célozza - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

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Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium
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Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre

Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel a kormány elé kerülő javaslatcsomag kiemelten kezeli az egyre több balesetet okozó elektromos rollerek szabályozását, amelyek használatát életkorhoz kötnék, és sebességkorlátozást is bevezetnének rájuk.

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Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre
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Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter

Szombat hajnaltól kedd éjfélig vörös kód és másodfokú hőségriasztás lépett életbe a rendkívüli meleg miatt. Az intézkedés elsődleges célja a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok, köztük az idősek és a hajléktalanok fokozott védelme, valamint a szociális ellátórendszer azonnali mozgósítása.

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Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter
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Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum

Végleg lekerült a napirendről a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése, az intézmény így a kőbányai Északi Járműjavító területén marad - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton, a Múzeumok Éjszakája eseménysorozat kapcsán tartott sajtótájékoztatón.

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Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum
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Kapitány István nagykövetekkel vacsorázott, köztük Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnerével

Közép és kelet európai nagykövetekkel tartott üzleti vacsorát péntek este Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere.

A találkozón Németország és Írország nagykövete is részt vett.

Németország Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, Írországgal pedig dinamikusan bővülnek gazdasági kapcsolataink

- tette hozzá Kapitány.

A miniszter szerint a beszélgetés "konstruktív, előremutató és kifejezetten jó hangulatú" volt:

Jó érzés, hogy visszatértünk európai barátainkhoz, és ők pedig tárt karokkal fogadtak minket, hogy közösen tegyük sikeressé országainkat!

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Magyar Péter is részt vesz a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításának megnyitóján az Északi Járműjavító épületében a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan. A Kőbányai út 24. alatt található múzeumban 11 órakor kezdődik az esemény.

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Forrás: Közlekedési Múzeum Facebook-oldala
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Külpolitikai fordulat és hazai döntések a kormány napirendjén

A pénteken zárult brüsszeli állam- és kormányfői találkozó mellett a magyar diplomáciai és szövetségi kapcsolatok is új irányt vettek. A miniszterelnök június 23-ára Budapestre hívta a partnerországok vezetőit, amivel többéves szünet után éledhet újra a V4-es együttműködés. A külpolitikai fordulatot jelzi az is, hogy a kormány a NATO irányába is új megközelítést és hangnemet alkalmaz.

A nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan itthon is jelentős döntések születtek. A kabinet felülvizsgálja a korábban odaítélt kaszinó- és dohánykoncessziókat, emellett véglegessé vált, hogy a jövőben nem épülnek új épületek a Városligetben.

Címlapkép: Getty Images, Photo by Pier Marco Tacca

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Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja

Az Európai Tanács ülésén kiemelt téma volt az EU–Kína kereskedelmi kapcsolat fenntarthatatlansága: a napi egymilliárd eurós uniós kereskedelmi deficit és a kínai állami támogatásokkal megtámasztott túlkapacitások egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai iparra. Az Európai Bizottság szóvivője a Portfolio-nak arról beszélt, hogy Brüsszel párhuzamosan folytat diplomáciai egyeztetéseket Pekinggel és készít elő védintézkedéseket, miközben méltányosságot és kölcsönösséget vár a piaci hozzáférésben. Az OECD friss adatai alátámasztják az uniós aggályokat: a kínai iparvállalatok árbevétel-arányosan átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak, mint OECD-beli versenytársaik. Brüsszel egyre inkább a belső piaci korlátozások felé fordul, amely a Magyarországra érkező kínai beruházásokat is fenyegeti.

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Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja
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Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs

Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.

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Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs

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